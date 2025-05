Very Great เปิดตัวโรงเรียนกวดวิชาสุดหลอน ในงาน GALA PREMIERE “พี่วรรณ มาสอน (THE TUTOR)”

ภาพยนตร์ระทึกขวัญ ที่จะพาทุกคนหลอนไปกับการกวดวิชาสุดโหด แบบจะต้องจำไปจนตาย กับงาน GALA PREMIERE เปิดตัวภาพยนตร์ “พีวรรณ มาสอน (THE TUTOR)” จาก บริษัท เวรี่เกรท จำกัด คุณธิดารัตน์ แลเพ็ชร (ผู้บริหาร) ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น5 การสมัครเรียนกวดวิชาที่ไม่มีวันเลิกเรียนได้ แม้ความตายก็ไม่อาจจะหยุดมัน!!ความหลอนที่จะนำทุกคนสู่การกวดวิชาที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะเรียนเก่งแค่ไหน หากไม่ใช่ที่หนึ่งก็ต้องติวกับครูพี่วรรณคนนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อ เบล ก็อต และปาย ได้ยินเรื่องเล่าลี้ลับเกี่ยวกับ "การสมัครเรียนกับผี" ที่จะทำให้สอบผ่านทุกวิชาจาก ซิ่ว พวกเขาจึง ตัดสินใจไปยังชั้นเรียนร้างภายในสถาบันกวดวิชาชื่อดัง เพื่อหาทางออกให้กับความกดดันด้านการเรียนที่พวกเขาเผชิญ แต่ความหวังกลับกลายเป็นการเปิดประตูสู่คาบวิชาอาถรรพ์ เมื่อมันออกตามหลอกตามสอนพวกเขา รั้งให้อยู่ในวังวนแห่งกาเรียนสุดสยองไม่จบสิ้น เบลถูกวิญญาณร้ายครอบงำ ให้ร่ำเรียนอย่างทารุณจน เบส ผู้เป็นน้องชายสัมผัสได้ เขาจึงร่วมมือ กับซิ่วเพื่อไขความลับภายในสถาบันกวดวิชา แต่ยิ่งพวกเขาเข้าใกล้คำตอบ เขาก็ยิ่งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สุดสยองภาพยนตร์ พี่วรรณมาสอน ได้ผู้กำกับมากฝีมืออย่าง บัณฑิต ทองดี และนักแสดงตัวแม่ หญิง-รฐา โพธิ์งาม ที่มารับบท “ครูพี่วรรณ” ติวเตอร์สุดโหด ที่ไม่ใช่แค่สอนให้เด็กเข้าใจบทเรียน... แต่กดดันต้อง ‘เป็นที่หนึ่ง’ เท่านั้น! ทุกคนที่เข้ามาติวกับเธอ ต้องเรียนให้เก่ง สอบให้ผ่าน และไม่มีพื้นที่สำหรับคำว่า ‘พลาด’เพราะในโลกของครูพี่วรรณ ความสำเร็จไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่มันคือความคาดหวังจากครอบครัว…และแรงกดดันจากสังคม ที่เธอไม่มีวันปล่อยผ่าน พร้อมเหล่าทีมนักเรียนของครูพี่วรรณ ร่วมด้วย แบงค์-ศรราม เอนกลาภ รับบท ดนัย , มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ รับบท เบส และเหล่านักแสดงอย่าง อเล็กซ์-อริดา มาเต้, อิน-อินทัช กูรมะสุวรรณ , ก๊ก-ปริญญา อังสนันท์,ไทเกอร์-ธนวัต หัชลีฬหา และ น้ำฝน - สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐเริ่มงานเปิดด้วยพิธีกร ภาคสนาม (โดม่อน วรากร) กล่าวต้อนรับเหล่าศิลปินร่วมเดินพรมแดงต่อแถวเข้าโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้ได้ด้วยกัน และเปิดงานทางการดำเนินรายการ โดย อาร์ม กรกันต์รับหน้าที่พิธีกร รับชมโชว์สุดพิเศษ จาก คุณเอก สุทธิเทพ ศิลปินวง Sleeping Sheep ในเพลง"อย่ากลัวได้ไหม” (เพลงประกอบภาพยนตร์พี่วรรณมาสอน) ปิดท้ายด้วยนักแสดงนำจากภาพยนตร์ “พี่วรรณมาสอน The Tutor” และขึ้นเวทีเพื่อร่วมพูดคุยถึงการทำงานในภาพยนตร์เรื่องและบรรยากาศการถ่ายทำพร้อมการันตีความหลอน ที่พาทุกคนไปสัมผัสถึงการกวดวิชาที่ไม่มีวันสิ้นสุดเตรียมลงทะเบียนเรียนพร้อมกันกับติวเตอร์คนนี้ “พีวรรณ มาสอน (THE TUTOR)”15 พ.ค.นี้ ทุกโรงภาพยนตร์GALA THETUTOR#กาล่าพี่วรรณมาสอน#TheTuTor #พี่วรรณมาสอน #ติวนี้มีสยอง #VeryGreat