“ชมพู่ อารยา” เขินสัมภาษณ์สามี ครบรอบแต่ง 10 ปีชีวิตลงตัว เตรียมชุดไปคานส์จุกๆ อาจไม่โดนใจชาวเน็ต

แฟนๆ ฮือฮา หลังจากรายการ On the way with Chomสัมภาษณ์สามีตัวเองเรื่องราวจุดเปลี่ยนชีวิต และการดูแลตัวเอง แต่ยิ่งดูคนดูก็ยิ่งฟินเพราะเหมือนเติมเน็ตมาดูคนจีบกัน ล่าสุดเจอชมพู่ในงาน L’Oreal Paris Revitalife เจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้น พยายามคุยแบบมืออาชีพ“มันก็แปลกๆ ไหม ต้องมาคุยกันให้คนอื่นดู ตอนแรกทางทีมงานบอกมาว่าอยากให้คุณน็อตมา เพราะรายการก็พูดเรื่องสุขภาพ แล้วแกก็เป็นคนหนึ่งที่ไลฟ์สไตล์ที่สนใจมาทางนี้ เลยอยากให้มาแชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์สามีก็ไม่ยากค่ะ ก็ตื่นเต้นด้วย มันฮาๆ เปล่า (คนบอกว่าทำไมพิธีกรดูเขินๆ ตาเป็นประกายเวลาสบตาแขก?)การดูแลตัวเองมันมีเรื่องของความเชื่อ เรื่องของศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ ค่อนข้างจะคิดก่อนพูดกันนิดนึงเรื่องความทันกัน จริงๆ ข้อมูลก็แน่นพอกัน ส่วนหนึ่งที่ชมมาทำรายการนี้มันเป็นการสนใจของเรากันอยู่แล้ว เริ่มจากคุณพ่อป่วย แล้วโควิดทำให้ว่างเลยมาศึกษากันจริงจัง ช่วงพยายามท้องน้องเกล เหมือนไม่ท้องสักที เลยเกิดความสงสัยในสุขภาพของตัวเอง เวลาอยู่บ้านก็จะคุยกันอยู่แล้ว ส่งคลิปแลกคลิปกัน เป็นเรื่องที่เราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว จนเหมือนวันนึงพี่วู้ดดี้ (วุฒิธร มิลินทจินดา) มาที่บ้าน เลยเห็นว่าสองผัวเมียวันๆ ก็คุยกันแต่เรื่องนี้ คือเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้กันจริงๆ พอแกทำช่องไลฟ์บอร์ดเลยชวนมาทำคุณหมอคนนี้อาจารย์คนนี้ก็จะมีความเชื่อว่าทำแบบนี้อายุยืน เราไม่ใช่ เรามาแชร์ในสิ่งที่เราได้ฟังมา เราเป็นประชาชนตาดำๆคนหนึ่งที่ได้หาข้อมูลแล้วมาทดลองกับตัวเอง ก็พยายามเน้นย้ำว่ามันเป็นมุมของเรา เราทำอันนี้แล้วได้ผล ทำอันนั้นไม่ได้ผล ต้องออกตัวว่าชมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แค่คนนึงที่มานั่งตรงนี้แล้วอยากคุยกับคนที่มีความรู้แล้วมาแชร์กัน แค่นั้นเอง”รับเขิน แต่ไม่ได้มาจีบกันเขินๆๆ ไม่ได้ซ้อมคำถาม มีทีมงานเก็บข้อมูลส่งคนมาสัมภาษณ์แก ส่วนตัวชมก็มีข้อที่อยากคุยอยากถกกับแกด้วย ถ้าให้คะแนน ก็ต้องให้ 10 แหละ (ไม่ 100 หรอ?) 100 ก็ 100ช่วงออนแอร์ตอนนั้นแกอยู่ต่างประเทศพอดี ก็ถามว่าเป็นไงๆชมไม่ได้พูดเรื่องค่าตัวเลย ไม่ได้ดูเลยว่าวันนั้นแกได้ซองไหม ส่วนเข้ากระเป๋าใคร ชมไม่ได้ยุ่งเลย”หล่อจากข้างใน เลิกเหล้าหลายปีแล้ว“ชมว่ามีส่วนนะอันนั้นทำไม่ได้หรอก สุดท้ายมาทานข้าวบ้าน เรารู้ว่าแหล่งที่มาของอาหารคืออะไร ใช้น้ำมันอะไร เราไม่ได้หวง ไม่ได้เอาเอเนอร์จี้มาคิดเรื่องนี้เลย ไม่มีอะไรต้องหวง ไม่มีอะไรต้องห่วง”วันนี้ (10 พ.ค.) ครบรอบแต่งงาน 10 ปี ไม่จัดงาน เพราะยุ่งมาก เตรียมตัวไปคานส์“ใช่ค่ะ ครบรอบแต่งงาน 10 ปีแต่ทุกปีมันจะเป็นช่วงที่ชมก่อนเดินทางไปคานส์ แกชวนออกก็จะบอกพี่อย่าเลย จะไปคานส์แล้ว งดแป้ง ไม่กินดึก ก็น่าจะจัดเล็กๆ ชวนเพื่อนนิดหน่อย เพราะเราเป็นพวกไม่ค่อยจัดอะไร วันเกิดชมก็ไม่จัดแล้ว ขี้เกียจ ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กัน เซอร์ไพรส์ไม่ได้ ด้วยเรื่องของเวลาเรื่องคิว ต้องปรึกษากันก่อน”10 ปีลงตัว ชีวิตสมบูรณ์“ส่วนตัวก็แฮปปี้ อาจเป็นภาพที่ไม่ได้สมบูรณ์มากแต่มันสมบูรณ์ในแบบของเรา ก็แฮปปี้ เวลาผ่านไปไวมาก มันยังจำอะไรได้อยู่เลย 10 ปีไวมาก”เตรียมเดินพรมแดงคานส์ ลั่นปีนี้จุกๆ เลือกชุดให้ตรงจริต อาจไม่โดนใจชาวเน็ต”ปีนี้ก็คือจุกๆๆ พูดได้แค่นี้ก่อน หลายอย่างยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องรอดูไฟนอลหน้างานอีกที เพราะมีหลายปัจจัย ต้องไปฟิตติ้งอีกรอบหนึ่พอโตมาอีกสวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องตรงจริตของเรา ณ ตอนนี้ด้วย เพราะบางอย่างในตัวเรามันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาถ้าเป็นแต่ก่อนก็อยากเอาใจชาวเน็ตด้วย แต่ปีนี้โตแล้วแต่มันไม่ถูกข้างในของเรา ชุดแบบนี้เราอาจจะใส่ได้ 5 ปี 10 ปีที่แล้ว แต่ ณ วันนี้ อินเนอร์มันไม่ได้แล้ว เป็นต้น ไม่เชิงว่าไม่กดดัน ชมชอบเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันมีแพลน แต่อันนี้มันไม่ได้โช้ะๆ อยากพร้อมที่สุด แต่พอมันยังไม่ได้สรุปก็เลยนิดนึง ไปอาทิตย์นี้ค่ะ“