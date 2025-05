“ฟรีน สโรชา” ดาราตัวเล็กตัวน้อยในเมืองไทย แต่เป็นราชินียูริระดับโลก

เรียกว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนไทยอยู่เหมือนกันกับการปรากฏตัวของในงาน Met Gala 2025 ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ Valentino เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกก้าวของฟรีนในฐานะศิลปินไทยและ Thai Power ไม่เพียงแค่แฮชแท็ก #FreenSarocha พุ่งติดเทรนด์โลก ยอดเอนเกจเมนต์จากแฟนคลับทั่วโลกถล่มทลาย คว้าอันดับ 4 ของผู้สร้างยอด EMV (มูลค่าทางสื่อ) สูงสุดในงาน MET GALA 2025 จากการจัดอันดับโดย Lefty มากถึง 5.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 190 ล้านบาท เป็นรองแค่ Kiara Advani, Kylie Jenner และ Lewis Hamilton รวมไปถึงชื่อของฟรีนยังติดอันดับ 5 คนของบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงาน ร่วมกับศิลปินคนดังเบอร์ใหญ่ของโลก อะไรกันนะที่ทำให้ฟรีนก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกแบบก้าวกระโดดขนาดนี้แม้ชื่อ “ฟรีน สโรชา” ในเมืองไทยอาจจะดูเป็นแค่ดาราตัวเล็กนิดเดียว แต่ชื่อของฟรีนกลับเป็นศิลปินไทยที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกมากที่สุดคนหนึ่ง จากการเป็นคู่จิ้นซีรีส์เกิร์ลเลิฟคู่กับ “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ในซีรีส์ทฤษฎีสีชมพู GAP The series ส่งผลให้ ฟรีน-เบ็ค เป็นที่นิยมและมีแฟนคลับจากทุกมุมโลก ฟรีนกลายเป็นราชินีแห่งวงการยูริที่สร้างชื่อในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแฟชั่นทั้งในประเทศและทั่วโลกหลังจากปีที่ผ่านมาฟรีนประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดในวงการอุสาหกรรมภาพยนตร์ ที่นอกจากจะได้ไปเดินพรมแดงเมืองคานส์ ฟรีนยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 “Woman in Cinema” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญต่อบทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ด้วยการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิง รวมถึงเพิ่มความดังของเสียงผู้หญิงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มากขึ้นด้วยโดยฟรีนได้เข้าร่วม Variety’s Global Conversations panel เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่ทันสมัยของเธอในเรื่อง ทฤษฎีสีชมพู GAP the Series ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อีกทั้งยังพูดถึงได้รับการสนับสนุนและความรักจากแฟนคลับทั่วโลกและการที่ฟรีนมีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยงานสมนาระดับโลกถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในฐานะนักแสดง รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาจุดยืนของผู้หญิงในอุตสาหกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ฟรีนมีงานระดับโกลบอล และได้ตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของ Valentino ใน Paris fashion week ซึ่งฟรีนได้ยอด EMV อันดับ 1 ของแบรนด์ ทำให้ทางแบรนด์เชิญฟรีนร่วมงาน Met Gala 2025 อีกครั้ง ถือเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆ สำหรับฟรีน เพราะในงาน Met Gala นี้มีแต่คนดังระดับโลกทั้งนั้น ฟรีนยังถือเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ ที่เพิ่มเริ่มในวงการแฟชั่น แต่กลับเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆภายใต้ภาพลักษณ์ สวย สง่า และเข้มแข็ง ฟรีน สโรชา เติบโตจากการเป็นเด็กสาวที่สู้ชีวิต ครอบครัวแตกแยก อยู่กับแม่ 2 คน เธอช่วยแม่ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนตั้งแต่มัธยม ตั้งใจเรียน ไม่เกเร เข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นเด็กทุน ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ส่งเสียตัวเองจนจบแถมยังได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ฟรีนผลักดันตัวเองเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงจากการสมัครเข้าประกวดเวที มิสทีนไทยแลนด์ 2016 เข้ารอบ 1 ใน 15 คน และสามารถคว้ารางวัลตำแหน่งหุ่นสวยสุขภาพดีไปครองได้ นี่จึงเป็นก้าวแรกของฟรีนที่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูเข้มแข็ง ในบางครั้ง ฟรีนกลับเผยว่าข้างในของตนนั้นเปราะบาง และความรู้สึกแตกสลาย ในบางวันก็ไม่เหลือแรงจะเข้มแข็งกับกับคอมเมนต์แย่ๆ ฟรีนเองถึงกับคนเอ่ยปาก “อยากให้ทุกคนเคารพในการมีชีวิตของหนู” และ “ฟรีนคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ถ้าไม่มีแฟนคลับ” ทำให้แฟนๆ อยากจะออกมาทำหน้าที่รักและปกป้องฟรีนในทุกๆ เรื่องราวเหล่าอินเตอร์แฟนเองก็เช่นกัน จากที่ชื่นชมผลงาน เมื่อได้รู้จักฟรีนในชีวิตจริง กลับกลายเป็นตกหลุมรักเธอมากขึ้น คอมเมนต์เอกฉันท์ ให้ความเห็นถึงฟรีนว่า เธอคือเด็กสาวที่แสนดี จริงใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความกตัญญู ฟรีนมีความเป็นมนุษย์ที่จับต้องได้ พวกเราได้เห็นเธอทั้งด้านที่ดี - ไม่ดี ทั้งยามสุข - เศร้า การเติบโตมาอย่างดีของฟรีน ทำให้แฟนๆ เอ็นดู อยากมอบความรัก และแรงซัปพอร์ตแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับฟรีน เพื่อให้ฟรีนได้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ซึ่งทุกวันนี้ฐานแฟนคลับของฟรีน มีมากมายมหาศาลทั่วโลกฉะนั้นการที่ฟรีนขึ้นแท่นอันดับ 4 ผู้สร้างยอด EMV (มูลค่าทางสื่อ) สูงสุดในงาน MET GALA 2025 ล้วนมาจากแรงสนับสนุนจากคนที่รักฟรีน หวังให้โลกได้รู้จัก ฟรีน สโรชา เพราะเธอสมควรได้รับความรักที่ดี เหล่าแฟนคลับมักคอมเมนต์เสมอว่า พวกเขาพร้อมอยู่เคียงข้าง ปกป้องฟรีน และพร้อมจะซัปพอร์ตในทุกๆ ผลงานของฟรีน วันนี้ฟรีนได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มตัวทั้งในสายภาพยนตร์และแฟชั่น“ป่าน ณิชาภัทร” ตัวแม่ Thai Power ดันซุป’ตาร์ไทยไปร่วมงานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ได้เผยถึงปรากฏการณ์ที่ฟรีนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ Thai Power ในครั้งนี้ไว้ว่า…“พูดเลยว่าดาราไทยในสายตาชาวโลกตอนนี้ปังมาก แต่จะเป็นดาราไทยประเภทคู่วาย คู่ยูริ ถึงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงที่เมืองไทยมากมาย ซึ่งแบรนด์เขาไม่ได้ดูฐานแฟนในเมืองไทยอย่างเดียว เขาดูภาพรวมในระดับโกลบอลการที่ศิลปินไทยมีคนมองเห็นมากขนาดนี้ ค่า EMV มาเป็นอันดับ 4 มันจะทำให้แบรนด์ประเทศมองเห็นเรา และให้ความสำคัญ ให้แสงกับศิลปินไทยมากขึ้น เมื่อก่อนอย่างศิลปินไทยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็ไม่มีทางเป็นคนที่เขาเลือกให้มาเป็นคนอย่างนี้ วันนี้เมื่อเขาเห็นความปัง เห็นว่าศิลปินไทยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในมุมมองของป่าน อยากให้ศิลปินไทยเพิ่มค่าตัว โดยเฉพาะคนที่มีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้ว อยากให้ขึ้นค่าตัวกันเทียบเท่าศิลปินเกาหลีเลย เพราะจริงๆ แล้วทางเรามีศักยภาพมากกว่าด้วยซ้ำ ไม่อยากให้ศิลปินไทยโดนเอาเปรียบได้เงินหลักหมื่นหรือหลักแสนต้นๆ กับการโพสต์ทั้งๆ ที่มีเอนเกจเมนต์เป็นหมื่นๆ อยากให้คิดราคาแพงไปเลย”