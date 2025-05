หนังคช Mahout พุ่งสู่คานส์ “ปลา บลา บลา” เตรียมชุดเดินพรมแดงมีเซอร์ไพรส์?

ล่าสุดผู้ผลิตหนังไทยเรื่องเป็น 1 ใน 12 บริษัททำหนังในไทย ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปร่วมงาน เทศกาลหนังยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ คานส์ ฝรั่งเศส Cannes International Film Festival 2025 ครั้งที่ 78 ระหว่าง 13 - 24 พฤษภาคม 2025ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทำโดย ปลา บลา บลา หรือ เพียงฤทัย โกมารทัต เป็นนางเอกหนัง เป็นผู้อำนวยการสร้าง เป็นนักร้องเพลงประกอบด้วยในหนัง คช Mahout เรียกว่าสวยเก่งครบจบ มีความสามารถล้นๆปลา บลา บลา เปิดใจ หลายคนน่าจะรู้แล้วว่า ปลาไปเดินพรมแดงที่คานส์มาแล้วหลายปี ซึ่งปีนี้ก็จะเดินพรมแดงด้วย ส่วนจะแต่งชุดอะไรไปดูหนังอะไร มีเซอร์ไพรส์แน่ๆ อยากให้รอดูกัน ปีนี้ปลาพร้อมมาก เตรียมชุดแบบต้องจัดเต็มสุดๆ นอกจากนี้ ปลายังมีโปรเจกต์ทำหนังใหม่ด้วย จะใช้ทีมงานต่างประเทศ ติดต่อไว้แล้ว จะถ่ายทำส่วนหนึ่งที่คานส์ รอดูกันนะคะไปคานส์ปีนี้ จะพิเศษหน่อย เพราะบริษัทของปลาเอง ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ได้รับคัดเลือกจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ไปร่วมงานออกบูธด้วย ดีใจมากๆ ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้บริษัททำหนังของปลา ต้องบอกตรงๆ ว่าเป็นบริษัทเล็กๆ อยากทำหนังคุณภาพออกมาเรื่อยๆ เราทำด้วยใจทำ ทุ่มตั้งใจพิถีพิถันทำทุกขั้นตอน ก็ได้รับเลือกจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ไปคานส์ด้วย ปลื้มมากเกินคาดมากๆการไปออกบูธเอาหนัง คช Mahout ไปนำเสนอที่ตลาดหนังคานส์ครั้งนี้ จะได้พบกับผู้สร้างหนัง ผู้จัดจำหน่ายหนังทั่วโลก ที่จะมาซื้อหนังไทยไปฉายทั่วโลก ยังมีนักลงทุน ผู้สร้างหนังจากหลายประเทศที่จะมาในงานนี้ ถ้าคุยคลิกแล้วลงตัว อาจจะมีการร่วมลงทุนทำหนังกันต่อไป ที่คานส์จึงเป็นงานใหญ่มากๆ สำหรับตลาดซื้อขายหนังไทย ร่วมลงทุนทำหนังไทยปลานำหนัง คช Mahout ที่ปลาลงทุนเอง เล่นเอง ร้องเพลงประกอบเองด้วย ไปในคานส์ครั้งนี้ คิดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากนานาชาติมากขึ้นแน่ๆ เพราะหนังคช ได้รับหลายรางวัลการันตีมาแล้วจากBangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซียหลังจากหนัง คช Mahout ได้หลายรางวัลมาแล้ว ได้ไปคานส์ปีนี้ด้วย ตอนนี้ก็มีหลายๆ สปอนเซอร์ติดต่อปลามา อยากจะร่วมสนับสนุนหนังด้วย ซึ่งปลากำลังคัดเลือกอยู่ ว่าสินค้าไหนแบรนด์ไหน ที่จะเหมาะสมลงตัวกับหนังของเรา ยังมีนักลงทุนสร้างหนังจากหลายประเทศติดต่อมาด้วย ก็ต้องคัดเลือกดีๆ ว่าบริษัทไหนจะมีวิสัยทัศน์ แนวทางการทำงานที่ไปด้วยกันได้คลิกไปฟังเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love (https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw)เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!ต้องคลิกฟังด่วน JOOX, Spotify, Apple Music, TikTok ต้องตามด่วน Youtube / Plah Blah Blah Official / FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat / Pla Blah Blah production / IG : plahblahblahofficial / TikTok : @plahkomaratat ผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และยังมี IG ไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production