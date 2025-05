มหกรรม Dr.JiLL เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ใหม่ “แอฟ-นนกุล” ควงคู่หวาน พร้อมบุ๋ม ปนัดดา, แพนเค้ก, ชาย-วิกกี้, บีม-ออย, แดน-แพทตี้ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

เปิดบ้านอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมต้อนรับกับเหล่าพรีเซ็นเตอร์ชื่อดัง ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ภายใต้แบรนด์ Dr.JiLL(ดร.จิล) สำหรับงานมหกรรม Dr.JiLL ที่จัดขึ้น ณ Gayson Urban Resort ชั้น 19 Gayson Tower โดยมีดาราชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น แอฟ ทักษร, นนกุล ชานน, บุ๋ม ปนัดดา, ชาย ชาตโยดม, วิกกี้ สุนิสา เจสท์, แพนเค้ก เขมนิจ, บีม กวี, ออย อฎิพรณ์ ตบเท้าร่วมแชร์ประสบการณ์ความสวยความงาม พร้อมแขกรับเชิญผู้ใช้จริง อย่าง “ไทด์ เอกพันธ์-ทับทิม อัญรินทร์” มาร่วมการันตีถึงคุณภาพ ซึ่งได้ “ดีเจ ดาด้า” รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดทั้งงานโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มจากการเปิดตัว “บุ๋ม ปนัดดา” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ “Dr.JiLL ADVANCED ANTI-MELASMA CREAM” (ครีมทาฝ้า Dr.JiLL) ที่เจ้าตัวไม่ได้เป็นแค่พรีเซ็นเตอร์อย่างเดียว แต่ยังร่วมเป็นส่วนนึงในการวิจัย ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี เพราะทดลองใช้เอง ตั้งแต่ตอนที่ท้อง จนมั่นใจว่าปลอดภัย และมีเอกสารรับรอง พร้อมยังยืนยันว่าประชาชนใช้แล้วต้องเห็นผล จึงทำให้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่าน มียอดขายไปแล้วกว่า 2 ล้านหลอด พร้อมกันนี้ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก “แองเจลิโต เดอลอส เรเยส” General Manager Gattefosse Asia Pacific จากโรงงาน Gattefosse มอบรางวัล No.1 Buyer of Gatuline Spot-light for Skincare 2024 ให้แก่ Dr.JiLL Advanced Anti-Melasma Cream จากนั้นก็ได้พูดคุยกับผู้ใช้จริงอย่างคู่รักต่างวัย “ไทด์ เอกพันธ์-ทับทิม อัญรินทร์” ที่ออกมายืนยันอีกเสียงว่าแม้ตนเองจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คน จนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง แต่พอได้มารู้จักครีมทาฝ้า Dr.JiLL อยากจะบอกว่าใช้ดีจนคนรอบข้างยังทักเลยจากนั้นก็ถึงคิวของผลิตภัณฑ์ “JiL S” (จิล เอส) ที่การันตีด้วยหุ่นของพรีเซ็นเตอร์คุณพ่อลูกสอง “ชาย-ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ” ที่ควงคู่มาพร้อมกับภรรยาหุ่นสวยสุดแซ่บ “วิกกี้ สุนิสา เจสท์” เพราะนอกจากหุ่นสวย สุขภาพดี ซิกแพคแน่นแล้ว ก็ยังมาแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเอง และผลลัพท์ที่ได้ในทุกวันนี้ พร้อมตัวช่วยดีๆ อย่าง JIL S และงานนี้ยังได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่อย่าง “แพนเค้ก เขมนิจ” ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ว่า “ชาย ชาตโยดม” คือแรงบันดาลให้สามี “สารวัตรหมี” มีหุ่นที่ดีอย่างที่ทุกคนเห็นในทุกวันนี้อีกด้วยถัดมาในช่วงบ่ายพิธีกรได้เปิดตัวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือ Dr.JiLL อย่าง JIL WINK (จิลวิงซ์) ที่มีสารสกัดจากเซร่าออร่าเอ็กซ์ ที่กว่าจะได้มาต้องปลูกข้าวญี่ปุ่นถึง 80,000 กก. เพื่อที่จะได้เซร่าออร่า 1 กก. เพราะสารสกัดตัวนี้มีส่วนช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้น พร้อมการันตีด้วยรางวัล No.1 Buyer of CeraAuraX™ for Supplement 2024 ครองแชมป์ อันดับ 1 ของปี2024 ที่สั่งสารสกัด เซร่าออร่าเอ็กซ์ มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมคอนเฟิร์มจากปากของพรีเซ็นเตอร์อย่าง “บีม กวี-ออย อฎิพรณ์” ที่บินไปดูงานถึงกระบวนการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นก็ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่อย่าง “แดน วรเวช-แพทตี้ อังศุมาลิน” ที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ จิล วิงซ์ โดยทั้ง “บีม-แดน” ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ปัญหาผิวของผู้ชายวัยเลข 4 พร้อมแนะนำวิธีดูแลตัว ควบคู่ไปกับการทาน จิล วิงซ์แบบเป็นกันเองและปิดท้ายของงานในวันนี้กับการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คู่รักระดับชาติ อย่าง “แอฟ ทักษอร” และ “นนกุล ชานน” กับการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ ดร.จิล กับ Dr.JiLL Advanced Cream ที่มาพร้อมธีมงานแต่ง โดย แอฟ ทักษอร ได้มาร่วมแชร์เคล็ดลับความสวยเป๊ะปัง พร้อมปัญหาผิวของผู้หญิงวัย 40+ ที่พบเจอบ่อยๆ คือเรื่องของริ้วรอย แต่พอได้รู้จัก Dr.JiLL Advanced Cream ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอก็ลดหายลงไป จน นนกุล ถึงกับทักว่า “หน้าสดของพี่แอฟ สวยจริงๆ” เพราะตนเองก็ได้ทดลองใช้ก่อนที่จะมารับหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ และยังใช้อย่างต่อเนื่อง จนปัญหาใบหน้าที่หมองคล้ำ มีรอยสิวได้จางหายไป