“อีจุนฮยอก” เสิร์ฟโมเมนต์สุดหวาน ทำซีอีโอคังสาขาไทยยิ้มแก้มปริ ใน “Let me  in 2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING IN BANGKOK “

ปักหมุดจัดเแฟนมีตติ้งแลนดิ้งไทยเป็นที่แรก ก็มาขโมยหัวใจแฟนๆชาวไทยไปเต็มๆ สำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดัง “อีจุนฮยอก” หรือ เลขายูอึนโฮ จากซีรีส์สุดปัง “Love Scout” ในงาน “Let me in 2025 LEEJUN HYUK FAN MEETING IN BANGKOK” จัดโดย ไลน์อัพ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (line up entertainment co ltd) ที่ PHENIX GRAND BALLROOM เมื่อ 4 พ.ค.ที่ผ่านมาทันทีที่พระเอกสุดหล่อ อีจุนฮยอก ปรากฏตัวต่อหน้าแฟนๆเป็นครั้งแรก เสียงกรี๊ด เสียงปรบมือก็ดังสนั่นเป็นการต้อนรับ เลขายู อย่างอบอุ่น จากนั้นเจ้าตัวทักทายแฟนด้วยภาษาไทย “สวัสดีครับ” พร้อมแจกจ่ายรอยยิ้มทักทายทุกๆคนอบอุ่นกันต่อกับช่วงเวลาของเมนูสุดอร่อย เมนูแตงโมปั่น ข้าวเหนียวมะม่วง และทีเด็ดที่ทำเอาพ่อหนุ่มสายหวานถึงกับอึ้งในรสชาติความอร่อยก็คือ โรตีสายไหม ที่ม้วนใจอีจุนฮยอกจนถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นเมนูที่อร่อยสุดๆจริงๆครับมาถึงอีกช่วงเวลาที่พาแฟนๆกรี๊ดจนเจ็บคอ เมื่อจอโชว์ภาพซีน เลขายู จูบกับ ซีอีโอคังที่หน้าชั้นหนังสือ ซึ่งเป็นอีกซีนทอล์คออฟเดอะทาวน์ในซีรีส์ Love Scout ซีนนี้ทำเอา อีจุนฮยอกเขินมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูซีนนี้ไปพร้อมกับแฟนๆเยอะขนาดนี้ครั้งแรกเสิร์ฟกันต่อให้แฟนๆไม่ได้หยุดยิ้ม พักฟินกันเลย กับช่วงกิจกรรมที่ได้ผู้โชคดี 4 ท่านขึ้นมารับบทกับซีอีโอคัง กับ 4 ฉากสุดฟินทั้งซีนจับมือ ซีนบังแดดให้ ซีนจับผม และซีนกางร่มที่เสิร์ฟได้ใจด้วยการกางร่มเดินไปส่งผู้โชคดีถึงบันไดเลยทีเดียว น่ารักสุดดดกับอีกช่วง Message to Angel ที่แฟนๆพากันเขียนโพสต์อิทแปะคำถาม คำบอกรักให้คุณเลขาได้ทัชใจ ก่อนจะปิดท้ายเก็บช่วงเวลาดีๆเซลฟี่กับเหล่าซีอีโอคังสาขาไทยแลนด์ไว้เป็นความทรงจำดีๆร่วมกัน#2025_LEEJUNHYUK_IN_BKK #Let_me_in #FANMEETING #이준혁#LeeJunHyuk #LoveScout #อีจุนฮยอก #ACEFACTORY #LINEUPENT #SIGNATUREBYART #ACCOMPANY