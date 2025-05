ค้นพบความสุขจากการปล่อยวางด้วย “ทฤษฎีปล่อยเขา”

“ทฤษฎีปล่อยเขา” เป็นหนังสือที่แนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตที่เน้นการปล่อยวางจากการพยายามควบคุมพฤติกรรมและความคิดของผู้อื่น โดยการใช้หลักการ Let Them (ปล่อยเขา) เพื่อยอมรับตัวตนของผู้อื่น และ Let Me (ให้ฉัน) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาตนเอง หลักการนี้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และหันมาสนใจการเติบโตและพัฒนาตนเองแทน พร้อมมีการยกตัวอย่างเพื่อนำไปปรับใช้ในด้านต่าง ๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ความสัมพันธ์ หรือการเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้ผู้อ่านค้นพบเส้นทางแห่งความสงบสุขและความสมดุลในชีวิตประวัตินักเขียนเมล รอบบินส์ (Mel Robbins) เป็นนักเขียน นักพูด และโค้ชสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา เธอโด่งดังจากการพูดถึงหลักการ 5 Second Rule ที่สร้างแรงบันดาลให้ผู้คนมากมายกล้าที่จะลงมือทำสิ่งต่าง ๆรายละเอียดอื่น ๆหนังสือขายดีอันดับ 1 แห่ง New York Times Bestsellerหนังสือขายดีอันดับ 1 แห่ง Sunday Times Bestsellerหนังสือขายดีอันดับ 1 แห่ง Amazon Bestseller