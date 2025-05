แอปเปิลที่คนทั่วโลกหลงรัก! Cosmic Crisp® แรงต่อเนื่องในไทย ผนึกท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นวธัน เวิลด์ ฟรุ๊ต กระจายความอร่อยทั่วประเทศ

หากคุณคิดว่าแอปเปิลทุกรสชาติเหมือนกัน แสดงว่าคุณยังไม่เคยลอง Cosmic Crisp® – แอปเปิลระดับพรีเมียมที่ครองใจผู้บริโภคในสหรัฐฯ แคนาดา และหลายประเทศทั่วโลก และตอนนี้ กำลังสร้างปรากฏการณ์ในประเทศไทย พร้อมจับมือพันธมิตร Washington Apple Commission, บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด (NVT), ท็อปส์ และ Sun Diamond Fresh เดินหน้าเสิร์ฟแอปเปิลสุดพิเศษนี้ให้คนไทยได้สัมผัสง่ายขึ้นกว่าเดิม ภายใต้แคมเปญ “Cosmic Season: Taste the Galaxy” คุณจะได้ลิ้มรสแอปเปิลที่ไม่ได้มาแค่ “อร่อย” แต่ยกระดับการกินผลไม้สู่ประสบการณ์ที่ “ครบทั้งสุขภาพและสไตล์” ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว:ความโดดเด่นของ Cosmic Crisp®:• รสหวานละมุน ไม่เลี่ยน – สมดุลกรด-น้ำตาลอย่างลงตัว• เนื้อแน่น กรอบ ฉ่ำ – คงความสดได้นานแม้เก็บไว้หลายวัน• ไม่คล้ำหลังหั่น – เหมาะกับการเตรียมล่วงหน้าในกล่องอาหารหรืองานเลี้ยง• ผิวแดงเข้มแต้มจุดทอง – สวยงามราว “จักรวาลในผลไม้” สมชื่อ Cosmic Crisp®เบื้องหลังความพิเศษนี้ คือผลงานวิจัยกว่า 20 ปีจาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ผสมพันธุ์ Enterprise และ Honeycrisp จนได้แอปเปิลที่เพียบพร้อมทั้งเรื่องรสชาติ ความสด และรูปลักษณ์ระดับพรีเมียม ปลูกแบบธรรมชาติ (non-GMO) ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมใด ๆ“เราต้องการให้ผู้บริโภคไทยได้ลองและเข้าใจว่า ทำไมผู้คนในอเมริกาเหนือถึงยกให้ Cosmic Crisp® เป็นแอปเปิลในดวงใจ”— คุณธีรวี อังกุวรกุล, ตัวแทนจาก Washington Apple Commission ประเทศไทยจากคำแรก...ถึงคำสุดท้าย – ประสบการณ์ใหม่ของการกินผลไม้คุณแอร์ วีรินทร์ บุญร่วม CEO ของ บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด (NVT) กล่าวว่า แอปเปิลสายพันธุ์นี้ถูกเลือกเข้ามาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคไทยยุคใหม่ที่ไม่เพียงต้องการผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ยังต้อง "ดูดี มีคุณค่า" และ "เก็บได้นานโดยไม่เสียรส"“Cosmic Crisp® คือการเปลี่ยนภาพแอปเปิลแดงแบบดั้งเดิม (แอปเปิล 5 ปุ่ม) ที่คนไทยคุ้นเคยมานานกว่า 30 ปี ให้กลายเป็นผลไม้แห่งยุค ที่ทั้งหวาน ฉ่ำ กรอบ สดนาน และหน้าตาดีไม่แพ้ใคร พร้อมทั้งยังสะท้อนมาตรฐานนำเข้าแบบพรีเมียมที่เรายืนหยัดมานานกว่า 20 ปี”นอกจากนี้ คุณแอร์ยังย้ำว่า ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพจากตรารับรอง NVT ที่การันตีว่า ทุกผลไม้ที่นำเข้ามาต้อง “สด อร่อย ได้มาตรฐาน และปลอดภัยตามกฎหมายของประเทศต้นทาง” เสมอขยายช่องทางจำหน่าย – ตอบรับกระแสแรงแม้จะเพิ่งเริ่มทำตลาดในบางพื้นที่ของไทย แต่ความนิยมที่พุ่งสูง ทำให้ Washington Apple Commission และพันธมิตรเดินหน้าเร่งขยายจุดจำหน่าย Cosmic Crisp® ผ่าน ท็อปส์ และ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ กว่า 100 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายยิ่งขึ้น ตั้งแต่ Gen Z, Millennials ไปจนถึง ครอบครัวรักสุขภาพ“ท็อปส์ เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด ตามแนวคิด Every Day Discovery โดยครั้งนี้ เราร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจสำคัญอย่าง บริษัท นวธัญ เวิลด์ ฟรุ๊ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าผลไม้พรีเมียมจากต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี เพื่อส่งมอบแอปเปิล Cosmic Crisp® ซึ่งเป็นผลไม้ที่โดดเด่นทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ ที่พร้อมตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความคุ้มค่าของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”นายชัยรัตน์ เพชรดากูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสดและสินค้าท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (Mr. Chairat Petchdakul, Head of Produce, Local Sourcing & Jing Jai Market of Central Food Retail under Central Retail)Cosmic Crisp® ไม่ใช่แค่แอปเปิล — แต่คือทางเลือกของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะผู้บริโภควันนี้ไม่กินแค่เพื่ออิ่ม แต่กินเพื่อสุขภาพ เพื่อภาพลักษณ์ และเพื่อความรู้สึกดีในทุกคำที่กัด Cosmic Crisp® จึงไม่ใช่แค่ผลไม้ แต่คือไอเทมใหม่ของชีวิตประจำวันที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมแล้วให้คุณสัมผัสได้วันนี้ที่ ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศ มีการจัดกิจการรมส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดประสบการณ์การทานจริงๆ