เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เสิร์ฟคอนเทนต์คุณภาพระดับโลก กับคอนเสิร์ต K-POP “ATEEZ “ และ “RIIZE” เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้น!!

PREMIERE IN CINEMA” ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่การเปิดอัลบั้มของวง RIIZE กับอัลบั้มเต็มชุดแรก “ODYSSEY” ที่ฉายรอบพิเศษพร้อมกันในโรงภาพยนตร์แค่ 4 ประเทศ คือ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งแฟน ๆ ชาวไทยจะได้ชมแบบเอ็กคลูซีฟเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 พฤษภาคมนี้เท่านั้น!!



ภาพยนตร์คอนเสิร์ต “ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS” จะทำให้โรงภาพยนตร์ทั่วโลกสว่างไสวในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์คอนเสิร์ต ที่จะพาแฟน ๆ ย้อนเวลากลับไปยังเดือนมกราคม 2024 เพื่อชมการแสดงเปิดตัวทัวร์ที่ Jamsil Arena ในกรุงโซล ที่ได้สร้างปรากฏการณ์สุดร้อนแรงไปทั่วญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และอีกหลายประเทศ ทุกคนจะได้สัมผัสพลังจากโชว์สุดเดือดของเพลงฮิตอย่าง The Real (Light Ver.), Crazy Form, Say My Name และ Guerrilla ไปจนถึงเวทีโซโล่และยูนิตสุดพิเศษของสมาชิกทั้ง ฮงจุง, ซองฮวา, ยอซัง, อูยอง, ยุนโฮ, มินกี, ซาน และ จงโฮ ที่สะท้อนเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละเมมเบอร์แบบจัด เปิดให้ซื้อบัตรได้แล้วที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป กว่า 39 สาขาทั่วประเทศ บัตรราคาเริ่มต้น 350 บาท พร้อมรับของพรีเมียม Photocard และ Postcard ทุกที่นั่ง



และอีกหนึ่งโมเมนต์การเปิดอัลบั้ม “RIIZE PREMIERE IN CINEMA” ของบอยกรุ๊ปวง RIIZE จากค่าย SM Entertainment ที่โดดเด่นจนสร้างปรากฏการณ์ในวงการ K-POP ที่แฟนคลับจะได้สัมผัสโมเมนต์การเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดแรก “ODYSSEY” ผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ระดับบล็อกบัสเตอร์ในโรงภาพยนตร์ 4 ประเทศ คือ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเขาแฟน ๆ ชาว BRIIZE จะ



ได้ชมการถ่ายทอดเรื่องราวของทุกแทร็กในอัลบั้มที่ยังคงสานต่อแนวคิด Realtime Odyssey ที่สะท้อนถึงการเติบโตและการเดินทางเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ RIIZE อย่างชัดเจน เตรียมมาเต็มอิ่มกับทุกโมเมนต์ก่อนใครในรอบ Premiere วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ เปิดให้จองบัตรวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทางแอปพลิเคชั่น Major Cineplex, www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ พร้อมรับของพรีเมียม Poster ทุกที่นั่ง

