“เต้-ปิยะรัฐ” ร่วมแสดงพลังต้อนรับความเสมอภาคของทุกด้าน ในงาน “Bangkok Pride Festival 2025 และ The Celebration: Right to Love 2025”

เรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นกระแสทุกครั้งเลยทีเดียว สำหรับ “เต้–ปิยะรัฐ กัลป์จาฤก”หรือ “คุณเต้ กันตนา” รองประธานกรรมการบริหารด้านงานสร้างสรรค์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ล่าสุดได้ไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2025 และ The Celebration: Right to Love 2025” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงพลังต้อนรับความเสมอภาคในทุกด้าน โดยเฉพาะ Right to Love อิสรภาพในเรื่องของความรัก ที่สามารถแสดงออกได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 จัดโดย ONE SIAM, Bangkok Pride, กรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion)โดยการไปร่วมงานในครั้งนี้ “เต้-ปิยะรัฐ”ได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการร่วมแสดงพลังต้อนรับความเสมอภาคของทุกด้านนั่นเอง แหม...งานส่วนตัวก็แน่น!! แถมยังไม่ทิ้งงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีก ถึงว่าหยิบจับอะไรก็ปังซะทุกทีไป!!