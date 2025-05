เหตุผล 5 ข้อที่ไม่ควรพลาด Guns N' Roses 2025 World Tour – Bangkok คอนเสิร์ตที่ต้องดูตำนานร็อกแอนด์โรล “กันส์ แอนด์ โรสเซส” เล่นสดสักครั้งในชีวิต!

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้น! วงจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตในไทยอีกครั้งแล้ว กับคอนเสิร์ตจัดโดยร่วมกับของซึ่งจะเปิดแสดงเพียงรอบเดียวเท่านั้นในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 นี้ เวลา 20:00 น. ล่าสุดปรับเปลี่ยนสถานที่ใหม่ ย้ายจากสเตเดียมกลางแจ้งเป็นฮอลล์ในร่ม กันร้อน กันฝน และแอร์เย็นฉ่ำ ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี สำหรับใครที่ไม่เคยดูโชว์สุดมันของศิลปินฮาร์ดร็อกเจ้าของฉายา “วงดนตรีที่อันตรายที่สุดในโลก” วงนี้มาก่อน นี่จึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับชาวร็อกทุกคน เพราะพวกเขาคือกลุ่มร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ซึ่งถือเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวจริง ส่วนใครที่ยังลังเลใจ นี่คือเหตุผล 5 ข้อที่บอกว่า “ทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดคอนเสิร์ตนี้และต้องดูวงร็อกวงนี้เล่นสดสักครั้งในชีวิต” ให้ได้!1. เพลงฮิตขึ้นหิ้งตลอดกาล – Guns N’ Roses มีเพลงฮิตเยอะมาก และโอกาสที่จะได้ดูพวกเขาเล่นเพลงเหล่านั้นแบบสดๆ ในไทยคงมีไม่บ่อยแน่นอน ซึ่งเพลงที่แนะนำว่าต้องดูพวกเขาแสดงสดให้ได้ นอกจากเพลงฮิตอย่าง Sweet Child O' Mine, November Rain หรือว่า Paradise City แล้ว ก็ยังมีเพลง Estranged เพลงบัลลาดสไตล์ Progressive Rock สุดแกรนด์ รวมถึงเพลงร็อกแอนด์โรลจังหวะโจ๊ะๆ อย่าง Nightrain ด้วย มารอลุ้นกันว่าแฟนๆ ชาวไทยจะได้ฟังเพลงไหนสดๆ กันบ้างในเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้2. การแสดงสดสุดเก๋า – โชว์ของวง Guns N’ Roses เต็มไปด้วยพลังไม่ต่างไปจากดินระเบิดที่อัดแน่นที่ปะทุออกมาให้ผู้ชมได้ตื่นตะลึงได้ตลอดตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย ส่วนเพลงบัลลาดทางวงก็เล่นได้หวานจับใจจนทำให้แฟนๆ เคลิ้มไปตามๆ กัน เรียกได้ว่าโชว์ของพวกเขาเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของวัฒนธรรมพังก์และคลาสสิกร็อกเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ทางวงก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์แบบ “Bad Boy” ที่พรีเซนต์ผ่านการแสดงสดเอาไว้ได้อย่างคงเส้นคงวา3. ไลน์อัปฟ้าประทาน – การได้เห็นเมมเบอร์ของ Guns N’ Roses ไม่ว่าจะเป็น สแลช (Slash) ดันสายกีตาร์ในท่อนโซโล จนคอกีตาร์ตั้ง 90 องศา, ได้ฟัง แอ็กเซิล โรส (Axl Rose) ร้องเพลงที่ยังคงโหนเสียงร้องโน้ตสูงสุดๆ อย่างไม่มีแผ่ว และได้ยินไลน์เบสสุดเท่ของ ดัฟฟ์ แม็คเคแกน (Duff McKagan) ที่ยังคงพังก์อยู่เสมอแบบสดๆ เป็นสิ่งที่คอเพลงร็อกทุกคนต้องสัมผัสให้ได้สักครั้งก่อนตาย4. วงร็อกที่มีแฟนเพลงทั่วโลกอยากชมโชว์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ – "Not in This Lifetime... Tour" ของวง Guns N’ Roses ในปี 2016-2019 เป็นหนึ่งในทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเขาที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลด้วยรายรับรวมตลอดทั้งทัวร์ที่สูงกว่า 584 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าแฟนๆ ทั่วโลกอยากชมโชว์ของศิลปินร็อกวงนี้มากขนาดไหน โดยโชว์ของวงที่ SOLD OUT ในปี 2017 ณ London Stadium ได้รับเสียงโหวตจากแฟนๆ ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดแห่งปีของสหราชอาณาจักรอีกด้วย5. งานโปรดักชั่นสุดอลังการ – งานวิชวลบนเวทีคอนเสิร์ตของวง Guns N’ Roses นับได้ว่าตระการตาสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของเวทีคอนเสิร์ตที่สวยสดงดงาม, การนำเทคโนโลยีมาสร้างงานภาพสุดล้ำเป็นแบ็กกราวนด์ประกอบโชว์, แสงสีที่ออกแบบมาอย่างวิจิตรบรรจง รวมถึงระบบเสียงที่ดังกระหึ่มและคมชัดในทุกมิติ เพื่อให้ทั้งภาพและเสียงได้สร้างประสบการณ์ในการชมคอนเสิร์ตที่จะทำให้ผู้ชมทุกคนประทับใจไปอีกนานแสนนานโค้งสุดท้าย! ซื้อบัตรคอนเสิร์ต https://youtu.be/xR1osaIz3UY ได้ทาง ThaiTicketMajor ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/guns-n-roses-2025.html ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://amamusic.sg/gnr2025 และทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent