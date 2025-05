“แม็กกี้-บาส” สุดปลื้ม จัดแฟนมีตที่เวียดนามครั้งแรก แฟนคลับต้อนรับอบอุ่น

นาทีนี้อะไรก็ฉุดความฮอตเขาไว้ไม่ได้! สำหรับสองนักแสดงจากซีรีส์ “Fourever You Project” จากค่าย Studio Wabi Sabi อย่าง “แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ” และ “บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์” ซึ่งล่าสุดไม่ปล่อยให้ชาว 6CODE (ชื่อแฟนคลับ) รอนานบินลัดฟ้าจัดงานแฟนมีตครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามในงาน MaxkyBas : Heart to Heart in Vietnam เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ C30 Stage โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม งานนี้จัดขึ้นโดย Star Event Group รับหน้าที่พา “แม็กกี้” และ “บาส”มาเสิร์ฟให้แฟนคลับชาวเวียดนามได้พบปะตัวจริงเสียงจริงเป็นครั้งแรก ให้สมกับที่ตั้งตารอคอยที่จะใช้ช่วงเวลาที่น่าประทับใจร่วมกันอย่างสนุกและเต็มอิ่มตลอดทั้งงานนี้เปิดตัวสองหนุ่มคู่ซี้ “แม็กกี้” และ “บาส”ท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทั้งไปทั้งฮอลล์ด้วยเพลง “แรงดึงดูด” ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ในพาร์ทของทั้งคู่ ก่อนที่ทั้งสองจะทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการด้วยคำว่า “ซินจ่าว”ซึ่งหมายความว่า “สวัสดี” ในภาษาเวียดนามหลังจากแนะนำตัวเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าสู่ช่วงทอล์ก ซึ้งทั้ง “แม็กกี้-บาส”ก็ได้พูดคุยถึงความประทับใจที่ได้มาจัดงานแฟนมีตที่เวียดนามด้วยกันเป็นครั้งแรก ได้ลองชิมอาหารที่อร่อยและความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้มาเจอแฟนๆ ที่นี่ด้วยตนเอง จากนั้นเข้าสู่ช่วง Heart to Heart ที่ทั้ง “แม็กกี้-บาส” จะได้มาเปิดเผยมุมชีวิตประจำวันที่ไม่มีใครได้เห็นให้แฟนๆ ได้รู้กันเป็นครั้งแรกเรียกเสียงฮาปนเสียงกรี๊ดของแฟนๆ ที่อยู่ในฮอลล์นี้กันเลยทีเดียวจบช่วงทอล์กเข้าสู่ชาวง Heart to Bun Mi ซึ่งทั้งสองหนุ่มได้โชว์สกิลการทำอาหาร ลองทำ “บั๋นหมี่” เมนูอาหารเช้ายอดนิยมของชาวเวียดนามเป็นครั้งแรก โดยที่ฝ่าย “แม็กกี้” จะถูกปิดตาเอาไว้ และ “บาส” จะเป็นคนบอกขั้นตอนการทำ เรียกได้ว่าเป็นเมนูจากใจถึงใจ เชื่อใจกันทุกขั้นตอน รับรองว่าบั๋นหมี่ชิ้นนี้ต้องอร่อยอย่างแน่นอน ต่อกันที่เกม Same heart same post ซึ่งทั้งสองคนจะต้องทำท่าทางตามโจทย์โดยพร้อมกัน โดยที่ทั้งสองจะไม่เห็นกัน แล้วมาเฉลยพร้อมกันว่า “แม็กกี้-บาส” จะทำท่าทางเหมือนกันหรือไม่ งานนี้ทั้ง “แม็กกี้-บาส” ทำท่าทางในแบบของตัวเองกันอย่างตั้งใจเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากแฟนๆ ตลอดทั้งงานกันไปเลย มาต่อกันที่ช่วง Heart to you เล่นเกมทายใจกับแฟนๆ ทั้งฮอลล์ ผู้ชนะ 5 คนสุดท้ายที่ใจตรงกับทั้งสองคนมากที่สุดจะได้ร่วมแข่งขันจนเหลือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว และจะได้ถ่ายรูปโพลาลอยด์คู่กับ “แม็กกี้-บาส” แบบ Exclusive สุดๆ ไปเลย มาถึงเวียดนามทั้งทีแฟนคลับก็ได้เตรียม Fan Project ไว้ให้เพื่อขอบคุณที่ความรักได้พาให้เราได้มาเจอกัน หลังจากได้รับพลังความรักไปอย่างเต็มเปี่ยม “แม็กกี้-บาส” ก็ไม่รอช้าขอเก็บภาพความประทับใจร่วมกับแฟนๆ และส่งท้ายด้วยเพลง “Love is everywhere”ทำเอาแฟนๆ ร้องตามกันลั่นฮอลล์ นับเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ “แม็กกี้-บาส” เสิร์ฟความฟินให้แฟนๆ แบบจัดเต็มและเป็นกันเองที่เต็มไปด้วยความสุขความสนุกตลอดทั้งงานแฟนๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook : StudiowabisabiTH | Youtube : StudioWabiSabi | IG : studiowabisabith | X : wabisabith#FOUREVERYOUเพราะรักนำทาง #FOUREVERYOUProject #StudioWabiSabi