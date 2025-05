ฮาลั่นไปกับ “หวานใจผู้ใหญ่จอม” ซีรีส์ครบรสที่คนทั้งประเทศต้องตกหลุมรัก

หมู่บ้านโพธิ์ชัยใกล้จะได้ส่งมอบความสุข ความอบอุ่น และความป่วนสุดน่ารักถึงหน้าจอของคุณแล้ว ในซีรีส์แนวโรแมนติกคอมมาดี้เรื่อง “หวานใจผู้ใหญ่จอม” นำแสดงโดย “เซ้นต์ ศุภพงษ์” และ “ภูม ณัฐภาสน์” โดยวันนี้ปล่อย Official Trailer ตัวเต็มให้แฟนๆ ได้ดูทางช่อง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL เพื่อมาเรียกน้ำย่อยกันก่อน ซีรีส์เนื้อหาสุดฮา ปนซึ้ง ที่คุณดูแล้วรับรองเลยว่าจะต้องยิ้มแก้มปริแน่นอน กับเรื่องราวของ “ผู้ใหญ่จอมขวัญ” ผู้ใหญ่บ้านสุดอบอุ่นที่ใครๆ ก็รัก และ “โยธิน” เด็กหนุ่มจากเมืองกรุงที่ชีวิตต้องพลิกผันมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านโพธิ์ชัย เมื่อวิถีบ้านนอกเจอความซ่าแบบเมืองกรุง เมื่อความเฮี้ยวต้องมาสู้กับความเข้ม เมื่อความลับ ความฝัน และความรัก ค่อยๆ เปิดเผยทีละนิดท่ามกลางความอลหม่านของคนในหมู่บ้านที่แต่ละคนนั้นแสบไม่แพ้กัน … เตรียมตัวไปความสนุก ครบรส และหัวเราะ พร้อมกับเสพโมเมนต์ละมุนหัวใจ จนทำให้คุณจะอยากย้ายไปอยู่หมู่บ้านโพธิ์ชัยในทันทีกันได้เร็วๆ นี้ห้ามพลาด! ติดตามความสนุกแบบจัดเต็มกับ “หวานใจผู้ใหญ่จอม” ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.30 น. ทาง ช่อง Workpoint หมายเลข 23 และดูย้อนหลังแบบ Uncut ฟรีทาง YouTube: IDOLFACTORY OFFICIAL เริ่มตอนแรก 16 พฤษภาคมนี้“ถ้าใจพร้อม… ขึ้นรถอีแต๋นไปโพธิ์ชัยด้วยกันนะ”