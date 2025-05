sarah salola เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “เอารักฉันไป”เพลงคลั่งรักละมุนหัวใจ ภายใต้บ้านหลังใหม่ LOVEiS ENTERTAINMENT

sarah salola ศิลปินหญิงเสียงหวานผู้มาพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัว กลับมาเขย่าหัวใจคนฟังอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ “เอารักฉันไป (Take all my love)” ภายใต้บ้านหลังใหม่อย่าง LOVEiS ENTERTAINMENT การเริ่มต้นครั้งใหม่นี้ไม่ได้มาเล่น ๆ แต่เต็มไปด้วยพลังบวก ความสดใส และกลิ่นอายของคนคลั่งรักที่พร้อมจะมอบความรู้สึกดี ๆ ให้ทุกคนที่เปิดใจฟัง“เอารักฉันไป” (Take all my love) คือเพลงแอบชอบในเวอร์ชัน ของคนที่ไม่อาจซ่อนความรู้สึกได้อีกต่อไป เมื่อหัวใจมันล้น ก็ขอตะโกนบอกรักออกไปให้โลกรู้! ด้วยสไตล์การร้องที่นุ่ม ละมุน แต่แฝงด้วยความเท่แบบเป็นธรรมชาติ SARAH ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้อย่างเต็มเปี่ยม เป็นเพลงที่ชวนเพื่อนที่น้องมาร่วมทำในส่วนของเพลง ได้ เบนซ์ - ภวัต โอภาสสิริโชติ จากวง Dept มาร่วมผลิตทั้งเนื้อหาและซาวน์ดนตรี ส่วนในส่วนของ MV ได้ อาร์ตี้ - ศรุต ลิ่วเกษมศานต์ จากวง Bamm มากำกับ MV และ แจ็คกี้ - จักริน กังวานเกียรติชัย มาเป็น producer mv อีกด้วยซึ่งเพลงนี้เล่าเรื่องราวของคนหนึ่งคนที่หลงใหลในสายตา ท่าทาง และความรู้สึกของใครบางคนจนหัวใจเกินจะควบคุม ความรู้สึกที่ต้องกลั้นไว้ไม่ไหว จนอยากจะบอกออกไปว่า “ฉันต้องการความรักของเธอ” ท่อนฮุกที่ร้องว่า “I need your love” กลายเป็นหมัดเด็ดที่ทั้งน่ารัก ซื่อตรง และกินใจ จนใครที่เคยแอบรัก หรือกำลังคลั่งรักอยู่ จะต้องยิ้มตามอย่างแน่นอนสามารถรับชมมิวสิควิดีโอเพลง “เอารักฉันไป (Take all my love)” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook: Sarah.salola, Instagram: sarah.salola, TikTok : sarah.salola, Facebook : LOVEiS /X/Instagram : @LOVEiS_entลิงค์ MV: https://www.youtube.com/watch?v=yhMVMNB_7Ss