ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2025” ครั้งที่ 12 การแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิคเวทีแรกในประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

“นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ“ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2024” ณ ชั้น3 โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ จัดโดย สถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) ประเทศ ไทย โดย “คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์”ผู้แทนสถาบัน CSTD ประเทศไทย ซึ่งงานนี้เป็นงานศิลปะการเคลื่อนไหว หรือศิลปะการเต้น เป็นการเชื่อม “โยงร่างกาย” และ “หัวใจ” ช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้มากกว่าที่คิด ทั้งด้านอารมณ์ สมาธิ ทักษะทางปัญญา รวมถึงการเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขการแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิคเวทีแรกในประเทศไทย มาตรฐานสากลจากประเทศออสเตรเลีย การแข่งขันเดียวที่รวมศิลปินเยาวชนนักเต้นทั้งมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพไว้กว่า 1,500 ชีวิต จาก 42สถาบันสอนศิลปะการเต้นทั่วประเทศไทยภายใต้รูปแบบการเต้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บัลเลต์, ระบำประจำชาติ, คอนเท็มโพรารี่ แดนซ์, แจ๊สแดนซ์, บัลเล่ต์ ลาลีเคิล, แท็ปแดนซ์, ฮิปฮอป, ร้องและเต้น, เต้นเล่าเรื่องราว เป็นต้น พร้อมรูปแบบการแข่งขัน ทั้งแบบ 1 คน (Solo), 2-3 คน (Duos/Trios), กลุ่มเล็ก 4-6 คน (Ensembles), กลุ่มใหญ่มากกว่า 30 คน (Troupes) กับการแข่งขันตลอด 6 วันเต็ม 26 รอบการแข่งขันวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2568 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์โดยงาน “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2025” จะถูกจักขึ้นปีละ1ครั้ง ครั้งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียว การฝึกซ้อม ระเบียบวินัย ความทุ่มเท เพื่อให้แต่ละโชว์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ ณ เวที Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 27 ร่วมกับตัวแทนอีกกว่า 10ประเทศทั่วโลก ณ ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Sonata Thailand, City Academy ประเทศอังกฤษ, บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), เครื่องสำอาง BSC, น้ำแร่มองค์เฟลอ, BSC แคทเทอลีน, โรงพยาบาลอินทรารัตน์, Dr. Tony Clinic, น้ำดื่มสิงห์, โรงพลูแมน คิงเพาวเวอร์, โรงละครอักษรา, โชคชัยครีเอชั่นปริ้นติ้งกรุ๊ป และ Redclay Recordingทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และอัปเดททุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ “CSTD Thailand Dance Grand Prix 2025” การแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิคเวทีแรกในประเทศไทย มาตรฐานสากลจากประเทศออสเตรเลีย การแข่งขันที่เข้มข้น เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ในโรงละคร แสง สี เสียง จัดเต็มรูปแบบ บนเวทีระดับมาตรฐานสากล ได้ที่ Facebook: CSTD Thailand#12TDGP #TDGP #CSTDThailand#BorntoPerform #Comdance#ThailandDanceGrandPrix