“เก้า สุภัสสรา” ควง “เจน เมธิกา” เช็กอิน ลองจินส์ คอนเควสต์ ป็อบ-อัพ แอท เซ็นทรัล ชิดลม

แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานฉลองเปิดตัวป็อบ-อัพโทนสีพาสเทลสดใส เอาใจคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสัมผัสคอลเลกชั่น “Conquest” (คอนเควสต์) นาฬิกาสไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมหน้าปัดเพิ่มอีก 4 ขนาด ตั้งแต่ 30, 34, 38 และ 41 มิลลิเมตร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานดั้งเดิมของคอลเลกชั่นนี้ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1954 โดยภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ลองจินส์ ประเทศไทย ในเครือบริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การปรากฏตัวของเฟรนด์ ออฟ ลองจินส์ ของประเทศไทผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสไตล์คลาสสิกที่สะท้อนความสง่างามตามแบบฉบับของลองจินส์ และนักแสดงสาวมาร่วมงาน ณ เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น G โซน Atriumนาฬิกาทุกเรือนในคอลเลกชั่น Conquest ขับเคลื่อนด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของลองจินส์ ซึ่งมีซิลิคอน บาลานซ์ สปริง และส่วนประกอบที่ไม่ใช่แม่เหล็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่และสามารถมองเห็นได้ผ่านฝาหลังแบบใส ขันเกลียว เทคโนโลยีขั้นสูงนี้มอบความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กได้มากกว่ามาตรฐาน ISO 764 ถึง 10 เท่า อีกทั้งยังผสมผสานความสะดวกสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเข้ากับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยนาฬิกาทุกรุ่นมีหน้าต่างแสดงวันที่ ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ซึ่งเสริมความสมบูรณ์แบบให้กับความสง่างามเชิงประโยชน์ใช้สอยด้วยขนาดที่ครอบคลุมตั้งแต่ 30 มม. ถึง 41 มม. คอลเลกชั่น Conquest จึงมอบความน่าดึงดูดแบบยูนิเซ็กส์อย่างแท้จริง ทำให้ทุกคนสามารถค้นพบการแสดงออกถึงความสง่างามแบบสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบของตนเองได้ ไม่ว่าจะมีขนาดข้อมือหรือความชอบสไตล์ใดก็ตาม ตั้งแต่รุ่น 30 มม. อันประณีตงดงามด้วยสองวัสดุ ได้แก่ สแตนเลสสตีลและทอง โดยมีขอบตัวเรือนที่ครอบด้วยโรสโกลด์ 18K และเม็ดมะยมโรสโกลด์ 18K โดยมีตัวเลือกหน้าปัดที่โดดเด่นสี่แบบ ได้แก่ สีเงิน สีเขียว หรือ สีน้ำเงินซันเรย์ พร้อมอินเด็กซ์สีทองที่เคลือบด้วย Super-LumiNova® เพื่อการอ่านค่าที่ชัดเจนในทุกสภาพแสง และสีขาว มาเธอร์ออฟเพิร์ล พร้อมอินเด็กซ์ประดับเพชร ทั้งหมดมีลวดลาย “ก้นหอย” ที่สวยงาม ซึ่งโมเดลสีขาวมาเธอร์ออฟเพิร์ลนี้ยังมีให้เลือกในขนาด 34 มม. และทุกรุ่นมาพร้อมรัดข้อมือสายสแตนเลสสตีลกับบานพับสามทบแบบมีปุ่มกดเพื่อความสบายและความปลอดภัยเป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย รุ่น 38 มม. และ 41 มม. มาพร้อมสายรับเบอร์แบบใหม่ทั้งหมดในสีเขียว สีน้ำเงิน หรือสีดำ ประดับด้วยลวดลายนาฬิกาทรายของลองจินส์ และติดตั้งตัวล็อกพับสองชั้นแบบมีปุ่มกดที่สามารถปรับขนาดได้อย่างละเอียด รุ่นเหล่านี้มาพร้อมตัวเรือนสแตนเลสสตีลและหน้าปัดลายซันเรย์สีเดียวกัน พร้อมอินเด็กซ์สีเงิน โดยรุ่น 41 มม. ยังมีให้เลือกพร้อมสายสตีลและอินเด็กซ์ประดับเพชรสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหรามากขึ้นด้วยตัวเลือกขนาดที่หลากหลาย สุนทรียภาพอันประณีต และความซับซ้อนทางเทคนิค คอลเลกชั่น Conquest ที่ได้รับการขยายนี้แสดงให้เห็นถึงปรัชญาของลองจินส์ที่ว่า Elegance is an attitude โดยพร้อมที่จะเคียงข้างไปกับผู้สวมใส่ยุคใหม่ในทุกช่วงเวลาของวันร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งเวลาของคอลเลคชั่น Conquest นาฬิกาสไตล์สปอร์ตที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวัน ไปกับ Longines Conquest Pop-Up at Central Chidlom พร้อมร่วมเวิร์กช็อปทำสายคล้องมือถือดีไซน์พิเศษ และถ่ายภาพกับ Photo Booth ภายในงาน พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดซื้อ รับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กระบอกน้ำ เก็บความเย็นสกรีนโลโก้ ดีไซน์ชิค มูลค่า 1,500 บาท พร้อมสิทธิ์รับโปรโมชั่นเหนือกว่าที่อื่น เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2568 ณ เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น G โซน Atrium