ONE Surgery and Aesthetics เปิดตัวอย่างเป็ นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ "The Perfect Fit Becomes ONE" พลิกโฉมวงการศัลยกรรมและความงาม ด้วยนวัตกรรม 3D Printing และเทคโนโลยีระดับโลก

ONE Surgery and Aesthetics Clinic เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน "The Perfect Fit Becomes ONE" ประกาศความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านศัลยกรรมและความงามนวัตกรรมใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยี 3D Printing, เครื่อง Vectra 3D Imaging และเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล มาใช้ผสานกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 70 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาในประเทศไทยONE Clinic ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ Keosan บริษัทผู้ผลิตซิลิโคนและนวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้นำอันดับ 1 ด้านเทคโนโลยี 3D Printing Customized Implants สำหรับศัลยกรรมเฉพาะบุคคล โดย ONE Clinic ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น FITme Center แห่งแรก อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการรักษา และออกแบบรูปหน้าเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริงภายใต้การบริหารงานของทีมผู้ก่อตั้ง ได้แก่ คุณศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ( มิว ), คุณภากร ธนศรีวนิชชัย ( ตุลย์ ), คุณนรีกุลเกตุประภากร ( หมอฟรัง ), คุณดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข ( หมอตั้ม ) และ คุณตรีณัฐ ใจยะสาร ( เบิด ) ที่พร้อมนำเสนอแนวคิดใหม่ของการทำศัลยกรรมที่ออกแบบ "เฉพาะคุณ" เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติมากที่สุดจุดเด่นของ ONE Clinic:• นวัตกรรม 3D Printing Personalized Surgery: การออกแบบซิลิโคนเฉพาะบุคคล เช่น เสริมจมูก คาง หน้าผาก หรือหน้าอก โดยอ้างอิงจากโครงสร้างใบหน้าหรือร่างกายจริง ช่วยลดความคลาดเคลื่อน เพิ่มความเป็นธรรมชาติ• เครื่อง Vectra 3D Imaging: เทคโนโลยีจำลองผลลัพธ์เสมือนจริงก่อนตัดสินใจศัลยกรรม• ทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์: ทีมศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับการรับรองบอร์ดศัลยกรรมพลาสติก ( BoardCertified Plastic Surgeons ) มีประสบการณ์สูงในด้านศัลยกรรมเสริมจมูก แก้ไขจมูก เสริมคาง เสริมหน้าอก และศัลยกรรมปรับรูปหน้าต่าง ๆ พร้อมด้วยทีมแพทย์ด้านความงาม ( Aesthetic Doctors ) ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผิวพรรณ ฟื้นฟูสภาพผิวและออกแบบการดูแลความงามเฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร• เทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล: ด้วยการร่วมมือกับ KEOSAN จากประเทศเกาหลีใต้ เสริมความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมความงาม• ONE Clinic คือ FITme Center แห่งแรกในประเทศไทย: ศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในการให้บริการซิลิโคน 3D Printing เฉพาะบุคคลONE Surgery and Aesthetics พร้อมนำทุกคนก้าวสู่ยุคใหม่ของศัลยกรรมและความงามที่สร้างขึ้น "เพื่อคุณคนเดียว" ด้วยมาตรฐานนานาชาติ ความแม่นยำสูง และนวัตกรรมที่ดีที่สุด