รักใหม่ในวัย 63 ปี "ทอม ครูซ" กับนักแสดงสาวสวยสุดฮ็อต

ทอม ครูซ และ อนา เดอ อาร์มัส ยังคงตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังทั้งคู่ปรากฏตัวด้วยกันอีกครั้งในค่ำคืนที่ Leicester Square กรุงลอนดอน เพื่อชมภาพยนตร์เรื่อง “Sinners” ผลงานล่าสุดของไมเคิล บี. จอร์แดน — ยิ่งจุดกระแสข่าวลือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีใครยืนยันได้ข่าวลือเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา เมื่อมีภาพหลุดของทั้งคู่ขณะรับประทานอาหารค่ำด้วยกัน และนับแต่นั้น การปรากฏตัวร่วมกันในที่สาธารณะก็ยิ่งทำให้แฟนๆ จับตาเป็นพิเศษล่าสุด แฟนหนังคนหนึ่งที่บังเอิญเจอดาราดังทั้งสองขณะชมภาพยนตร์เรื่อง Sinners ได้โพสต์ลงโซเชียลว่า“โคตรพีค! ดูหนังดีสุดแห่งปี — กระแสดีจริงไรจริง! เดินออกจากห้องน้ำเจอ ทอม ครูซ และ อนา เดอ อาร์มัส ตัวเป็นๆ!”แม้อนา เดอ อาร์มัส จะไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่แฟนๆ ก็สังเกตว่าเธอได้กด “ถูกใจ” โพสต์ของทอม ครูซ ที่แสดงความยินดีกับทีมงานภาพยนตร์เรื่อง Sinners พร้อมข้อความว่า“ยินดีด้วย Ryan, Michael และทีมงานทุกคน หนังที่ต้องดูในโรงภาพยนตร์! และอย่าลืมดูถึงฉากหลังเครดิต!”แม้กระแสข่าวจะร้อนแรง แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดได้ให้สัมภาษณ์กับ DailyMail.com ยืนยันว่า“ทุกอย่างระหว่างทอมกับอนานั้นบริสุทธิ์ พวกเขาแค่นัดเจอเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานในอนาคต”หนึ่งในโครงการที่ครูซอยากผลักดันคือภาคต่อของภาพยนตร์ Days of Thunder ที่เขาเคยแสดงนำไว้ในอดีตทั้งสองนักแสดงต่างมีตารางงานแน่นเอี๊ยดในช่วงครึ่งปีแรก: Mission: Impossible – The Final Reckoning ภาคจบของแฟรนไชส์ระดับตำนานของทอม ครูซ เตรียมเข้าฉาย 23 พฤษภาคมนี้ ขณะที่เดอ อาร์มัส กำลังจะเปิดตัวใน Ballerina ภาพยนตร์ภาคแยกจากจักรวาล John Wick ซึ่งมีกำหนดฉายวันที่ 6 มิถุนายนทอม ครูซ ถูกพูดถึงเป็นครั้งสุดท้ายในแง่ความสัมพันธ์เมื่อเขาเลิกรากับสาวสังคมชาวรัสเซีย เอลซีนา ไครอรวา อดีตภรรยาของมหาเศรษฐี ดิมิทรี ทสเวตคอฟ เมื่อช่วงต้นปี 2024 ส่วนเดอ อาร์มัส เคยเป็นข่าวกับมานูเอล อานีโด คูเอตสตา ลูกเลี้ยงของประธานาธิบดีคิวบา หลังถูกจับภาพจูบกันกลางกรุงมาดริดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนแม้ยังไม่มีการยืนยันใด ๆ แต่สายตาของแฟน ๆ และสื่อบันเทิงทั่วโลกยังคงจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ — โดยเฉพาะเมื่อเส้นแบ่งระหว่างความสัมพันธ์ส่วนตัวและงานในวงการภาพยนตร์เริ่มพร่ามัวลงเรื่อย ๆทอม ครูซ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง เคยมีชีวิตรักที่เป็นข่าวโด่งดังหลายครั้ง โดยเขาเคยแต่งงานมาแล้วถึงสามครั้งกับนักแสดงหญิงระดับแถวหน้า ได้แก่ มีมี่ โรเจอร์ส, นิโคล คิดแมน และเคที่ โฮล์มส์ โดยเฉพาะการหย่าร้างกับเคที่ในปี 2012 กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับศาสนาไซแอนโทโลจี หลังจากนั้น ทอม ครูซก็มีข่าวลือความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคน แต่ยังไม่มีใครที่เขายืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งยิ่งเพิ่มความสนใจต่อชีวิตรักของเขาที่มักจะอยู่ในแวดวงคนดังระดับสากลเสมอส่วน อนา เดอ อาร์มัส นักแสดงสาวชาวคิวบา-สเปน เริ่มต้นเส้นทางการแสดงในสเปน ก่อนจะเข้าสู่วงการฮอลลีวูดและได้รับความสนใจจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner 2049 (2017) และ Knives Out (2019) ซึ่งทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ . เธอยังมีบทบาทที่น่าจดจำใน No Time to Die (2021) และ Blonde (2022) ซึ่งเธอรับบทเป็นมาริลีน มอนโร . ล่าสุด เธอเตรียมแสดงนำในภาพยนตร์แอ็กชัน Ballerina ภาคแยกจากจักรวาล John Wick มีกำหนดฉายในปี 2025ในด้านชีวิตรัก อนาเคยแต่งงานกับนักแสดงชาวสเปน มาร์ก โคลเตต ( ระหว่างปี 2011–2013 . ต่อมา เธอมีความสัมพันธ์กับนักแสดงเบน แอฟเฟล็ค ระหว่างปี 2019–2021 . หลังจากนั้น เธอคบหากับพอล บูคาดากิส รองประธานของ Tinder ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปลายปี 2024ก่อนหน้านี้ไม่นาน เธอถูกพบเห็นกับมานูเอล อานีโด คูเอตสตา ลูกเลี้ยงของประธานาธิบดีคิวบา ในกรุงมาดริดเมื่อปลายปี 2024 จนล่าสุดมามีข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับทอม ครูซ หลังจากทั้งคู่ถูกพบเห็นด้วยกันหลายครั้งในช่วงต้นปี 2025