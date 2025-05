ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ 2025 (SCSE 2025) สร้างสถิติผู้เข้าชมจากต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์

และได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) ผู้จัดงาน เผยว่า “นิทรรศการในปีนี้จัดขึ้นทั้งในกรุงไทเปและเมืองเกาสง โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมเกือบ 150,000 คน ซึ่งมีผู้แทนจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า 3,000 คน จาก 138 เมืองใน 59 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 28% ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่” และหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานในปีนี้ คือการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคณะผู้แทนจากประเทศไทย ซึ่งนำโดย ชิต ลี (Chit Lee) กรรมการผู้จัดการบริษัท Vision Thai สื่อภาษาจีนในไทย โดยได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างไทยและไต้หวันในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสสำหรับความร่วมมือเชิงลึกในระดับภูมิภาคในอนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของรัฐบาลไต้หวันในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนภาพถ่ายร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรม Smart City Summit & Expo 2025 และ Net Zero City Expo,จากซ้ายไปขวา: ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลไต้หวัน Mr. Lin Chun-Hsiu, รองประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Mr. Lin Fa-Cheng, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ Mr. Ho Chin-Tsang, นายกเทศมนตรีกรุงไทเป Mr. Chiang Wan-An, ประธานสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป Mr. Peng Shuang-Lang, รองประธานคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติ Ms. Kao Shien-Quey, รองนายกเทศมนตรีเมืองเกาสง Mr. Lin Chin-Jung, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม Ms. Shih Wen-Chen, รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน Mr. Chen Yen-Liang และประธานสมาคมอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะไต้หวัน Mr. Chien Chih-Chengเผิงชวงล่าง ประธานสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) กล่าวในพิธีเปิดงานว่า “นิทรรศการเมืองอัจฉริยะ (SCSE) ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างเต็มตัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของเมือง ซึ่งปีนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นถึง 569 คนที่เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน”เผิงชวงล่าง ประธานสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA)หวงหยุนเป้ย รองเลขาธิการอาวุโสสมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) กล่าวว่า “งาน SCSE ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “AI for All” โดยมุ่งเน้นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ AI ในภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสร้างจุดแข็งของไต้หวันในฐานะผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ AI ที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ โดยผู้แสดงสินค้าได้นำเสนอกรณีศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศ เช่น บริษัท Chunghwa Telecom ร่วมมือกับ NTT จากประเทศญี่ปุ่น, บริษัท Singtel จากประเทศสิงคโปร์, บริษัท AIS จากประเทศไทย และ IOWN Global Forum นอกจากนี้ บริษัท The Syscom Group ยังร่วมมือกับบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในตะวันออกกลาง และบริษัท Wave-In นำเสนอการใช้งานจริงของ 5G ในศูนย์การค้าในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงศักยภาพของไต้หวันในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเอเชีย”ชิต ลี (Chit Lee) กรรมการผู้จัดการบริษัท Vision Thai ผู้นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนด้านเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยีชิต ลี (Chit Lee) กรรมการผู้จัดการบริษัท Vision Thai สื่อภาษาจีนในไทย ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และดำเนินงานในเขตประเทศไทยของงาน SCSE กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในปีนี้เราได้รับโอกาสทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอีกครั้ง ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทย ตลอดจนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะ ในครั้งนี้ คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทผู้จัดแสดงสินค้าหลายราย เช่น The Syscom Group, Far EasTone, Chunghwa Telecom, Quanta Computer, สมาคมอาคารอัจฉริยะไต้หวัน (TiBA) และกรมอุตสาหกรรมดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล (moda) ไต้หวันซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้แทนไทยได้เห็นศักยภาพทางเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวัน แต่ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการของไต้หวันเข้าใจถึงทิศทางและความต้องการของไทยในด้านเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะได้ดียิ่งขึ้น”ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีความสนใจในด้านเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะ อาทิ ภัทรพล ตุลารักษ์ เลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย, อัครินทร์ สิทธาวาสวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), จิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด, พงษ์เจริญ รัชตะธรรมสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด, นันทพันธ์ ศุภณ์ภัทรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ ฮับ จำกัด, ปภาดา ศุภณ์ภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้านยาดี จำกัด, กมล เลิศวิรุจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด, สุพิชฌาย์ เหล็กกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อินฟินิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จำกัด, สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีทราน เทคโนโลยี จำกัด, ธนกฤษ ทาโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้เยี่ยมชมงานและมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่าย รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและไต้หวันอย่างมากประเทศไทยร่วมแสดงพลังในงาน SCSE 2025 ไต้หวัน – ยอดผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง“ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและประเทศไทยในนิทรรศการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านเมืองอัจฉริยะและการแพทย์อัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับภูมิภาคในอนาคต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องระหว่างไต้หวันและประเทศไทยจะนำไปสู่โอกาสแห่งความร่วมมือและเป็นประโยชน์ร่วมกันในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น” สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (TCA) กล่าวทิ้งท้าย