POKMINDSET ชวน URBOYTJ ปั้นเพลงใหม่ “สวัสดีครับ (So Sweet)” สานฝันแฟนเพลง พา The Others คัมแบ็ค!!

ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบเพลง 'อย่าคิดมาก (DON'T WORRY)' - The Others' โปรเจ็คต์ดูโอ้จาก 2 ศิลปินแร๊ปเปอร์ POKMINDSET และ URBOYTJ เพลงฮิตติดชาร์ตเมื่อปี 2018 หยุดเวลาแห่งความคิดถึงกว่า 7 ปีกับผลงานใหม่ของทั้งคู่กับเพลง "สวัสดีครับ (So Sweet)" หนึ่งในซิงเกิลจากอัลบั้ม STAY TRUE (สเตย์ทรู) อัลบั้มเต็มชุดใหม่ล่าสุดของ "POKMINDSET (ป๊อกไมนด์เซ็ท)" หรือ "ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์" แดดดี้แร็ปเปอร์สายดริป ที่ปล่อย Audio เพลงจัดเต็ม 10 เพลงรวดเดียวทั้งอัลบั้มไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ทยอยปล่อย MV และ Visualizer เรื่อยมา อาทิ เหลียวหลัง, 420 และ FOU YUCK และแน่นอนว่าเพลง "สวัสดีครับ (So Sweet) – POKMINDSET Feat. URBOYTJ" เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่หลายๆคนรอคอย งานนี้เรียกได้ว่า POKMINDSET ทำถึงแบบสุดๆ เลือกเสิร์ฟมิวสิควิดิโอสานฝันให้ทุกคนที่คิดถึงโปรเจ็คต์ดูโอ้ The Others นั้นเองสำหรับเพลง สวัสดีครับ (So Sweet) ยังคงความเป็นเพลงป็อปฟังสบายแต่ยังมีจังหวะให้ขยับโยกตามสไตล์ฮิปฮอป พูดถึงการเดินหน้าจีบผู้หญิงคนหนึ่งอย่างสุภาพสไตล์แร็ปเปอร์ เปรียบเสมือนการค่อย ๆ ขยับเข้าไปใกล้เพื่อขอทำความรู้จักทีละนิด โดยเพลงนี้ทั้ง POKMINDSET และ URBOYTJ ลุยแต่งเนื้อเพลงร่วมกับ OZEEOOS อีกทั้งยังได้ DeejayB และ Mayojames โปรดิวเซอร์สายฮิปฮอปรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมเรียบเรียง และแต่งเติมความสดใหม่ให้เพลงนี้อีกด้วยด้านมิวสิควิดีโอของเพลง สวัสดีครับ (So Sweet) ก็ได้เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิง รวมไปถึงแฟนเพลงร่วมส่งคลิปวิดีโอมาบอกคิดถึงโปรเจ็คต์ The Others มากมาย นำทีมโดย มาร์กี้ ราศรี, ณเดชน์ คูกิมิยะ, มิว-นิษฐา, มิ้นต์ ชาลิดา, ลีเดีย – แมทธิว, แบงค์ธิติ, เป้ MVL, มาริโอ้ เมาเร่อ, เป้ อารักษ์ และเพื่อนนักแสดงอีกมากมาย