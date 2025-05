ATIA ปรับกลยุทธ์รับซัมเมอร์ 2025 เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์จากหลายวงการ พร้อมโปรโมชั่นแรง!

นำทัพโดยผู้บริหารหญิงมากความสามารถกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิต้า บิวตี้ แคร์ จำกัด เตรียมรุกตลาดหน้าร้อนปี 2025 อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยแผนการตลาดเชิงรุกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศATIA เข้าร่วมงานแสดงสินค้าชั้นนำ อาทิ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และมีแผนร่วมงานอีกหลายรายการตลอดทั้งปี โดยขณะนี้สินค้าของ ATIA มีจำหน่ายผ่านร้านขายยา Pharmamed และร้านมัลติแบรนด์ออนไลน์อย่าง Castle C ทั้งที่ สาขาสยามสแควร์ และ เอเชียทีค รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมโปรโมชั่นสุดพิเศษ• ซื้อ ATIA BRIGHTENING Revival Day Cream SPF20 PA++ หรือ ANTI-AGING Essence Night Cream รับฟรี ATIA Foaming Face Cleanser• พิเศษ! ATIA Foaming Face Cleanser ซื้อ 1 แถม 1พร้อมเปิดตัว พรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ จากหลายวงการ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ดูแลตัวเองทุกช่วงวัย ได้แก่:• คุณเอ้ – Anita Bahaเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการ (Chef Manager & Allergy Champion – Foods Nutrition Specialist) จากต่างประเทศ ผู้มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก เธอเชื่อมั่นในความงามจากผิวที่แข็งแรงและสะอาด• คุณข้าวหอม – พรพรหม จีวะสุวรรณCEO คนรุ่นใหม่ไฟแรงแห่ง ATIA ที่เติบโตมากับแบรนด์ และเป็นตัวแทนของผู้หญิงวัยทำงานที่ใส่ใจความงามและสมดุลชีวิต ด้วยมุมมองแบบ Gen Z ที่เน้นคุณภาพและความจริงใจในแบรนด์• คุณสอง – นวพร รักบำรุงนางแบบและนางงามที่ผ่านเวทีระดับประเทศ ด้วยประสบการณ์ในวงการความงามและแฟชั่น เธอคือตัวแทนของผู้หญิงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ATIA เพื่อเสริมความมั่นใจในทุกสถานการณ์ติดตามและสั่งซื้อได้ที่ ช่องทาง ATIA Atia Line@ : @atiathailand (with an @) Instagram : https://shorturl.asia/0GdRWebsite : https://atia-international.comLazada : https://bit.ly/3Pd426oShopee : https://bit.ly/3PaYMjNและYoutube Channel : https://www.youtube.com/atiaoffic