“ผนึกกำลัง 2 PD “Mrs. Thailand World Bangkok 2025 X Mrs. Thailand World Chonburi 2025” เวทีที่ทรงคุณค่า เพื่อปลุกพลังของสตรีที่สมรสแล้ว พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวด Top Finalit สู่ Road to Mrs Thailand World 2025

เวทีประกวด Mrs Thailand World 2025 เวทีสำหรับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซปต์ Shine Your Aura แค่เป็นตัวเอง.....แล้วเปล่งประกายในแบบของคุณ เวทีที่ทรงคุณค่า ภายใต้การนำของ คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs. Thailand World และผู้ถือลิขสิทธิ์ National Director "Mrs. World" โดยเวที Mrs Thailand World เป็นเวทีที่มุ่งเฟ้นหาผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่ไม่เพียงแค่ความงามจากภายนอกแต่ต้องเป็น Inspiration Queen ที่สามารถส่งต่อพลังบวกให้กับสังคมและคนรุ่นใหม่ เปล่งประกายแสงออร่า เพื่อไปชิงมงระดับโลก Mrs. World 2025 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปีนี้โดยล่าสุด ได้เกิดความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของเวทีเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร และ เวทีหัวเมืองฝั่งตะวันออกที่เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่าง ชลบุรี จัดงาน PRESS CONFERENCE Mrs. Thailand World 2025 ผนึกกำลังร่วมกันจัดงาน Mrs. Thailand World Bangkok X Mrs. Thailand World Chonburi ขึ้น อย่างเป็นทางการ ณ Century Park Bangkok Hotel โดยในวันนี้ ทาง PD (Provincial Director) กองประกวด กรุงเทพมหานคร คือ คุณปัณณ์ธารี สกุลทอง ,คุณกัญชลิกา ศักดิ์ศรีปัญญากุล และคุณฤทธิ์ชุพงศ์ พลอึงรัตนวงศ์ จากบริษัท ซันเดย์ครีเอชั่นส์ และ PD กองประกวดจังหวัดชลบุรี ผู้ซึ่งเคยได้ตำแหน่งรองอันดับ 3 "Mrs Thailand World 2024 " คือ คุณวาทีนี จินส์ ผู้บริหาร Terry Boy Group Ltd. ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ ในการเปิดตัวผู้เข้าประกวด Top Finalit สู่ Road to Mrs Thailand World 2025 ของทั้งสองจังหวัด พร้อมเปิดตัวกิจกรรม Workshop จากเมนเทอร์ แถวหน้าของเมืองไทย เพื่อเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่าน ในการจะก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับประเทศ และระดับสากลต่อไปคุณปัณณ์ธารี และ คุณกัญชลิกา ศักดิ์ศรีปัญญากุล บริษัท ซันเดย์ครีเอชั่นส์ Provincial Directors (PD) " จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ " Mrs. Thailand World Bangkok ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในครั้งนี้ว่า" เราต้องการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับสตรีที่แต่งงานแล้ว ให้ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆเชิงบวก ถือเป็นเรื่องที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจ เราต้องการให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านแสดงออกโดยให้เป็นตัวเองมากที่สุด เนื่องจากทางเวทีกรุงเทพของเรา มีคอนเซ็ปท์ Power of Love ด้วยพลังแห่งความรัก เพราะในบทบาทที่เราเป็น นอกจากกับครอบครัวแล้ว อะไรที่เราอยากจะส่งต่อพลังนี้ออกไปให้กับสังคมและชุมชนของเราบ้าง เราสนับสนุนและส่งต่อพลังใจที่เกิดจากความรัก เพราะความรักสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคล สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับชุมชนและสังคม ให้มีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่าง ๆ และสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ซึ่งในช่วงเก็บตัวเราได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆที่ทำร่วมกับ PD บางจังหวัด มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเด็กๆที่เขายังขาดโอกาส เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยกันเติมเต็มโอกาสดีๆนำสิ่งดีๆไปให้แก่พวกเขาบ้างค่ะนอกจากนี้ในการประกวดครั้งนี้ของเวทีกรุงเทพฯ เรายังได้ภาคเอกชนหลายแห่ง ที่มาร่วมช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้พลังหญิงของเวทีกรุงเทพ ได้นำเสนอออกมาอย่างประทับใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็น April’s Bakery และร้านอาหารวนิดา , Wacoal โดย บริษัท. ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ,Vanesse (Grand sport Group) ,ดีน่า นมถั่วเหลือง จากดัชมิลล์ และ สบู่ขิง เอ็ม ฟราวเวอร์ จินเจอร์ เฮลเบิล โซป เราต้องขอบอกว่าการประกวดครั้งนี้ ทาง PD ทุกท่าน รวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนการจัดประกวดครั้งนี้ มีความต้องการให้สาวงามทุกท่าน ที่ขึ้นประกวดเวทีกรุงเทพฯ ได้ดึงเอาความประทับใจที่มีต่อกรุงเทพฯของเรา ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม สถานที่ ประเพณี หรือกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์จังหวัด กรุงเทพมหานคร ของเราต่อไปค่ะ “โดยในวันรอบตัดสินของเวที กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 สถานที่จัดงาน คือ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ ออดิทอเรียม ฮอลล์ ชั้น G โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 13.00 - 17.30 น. เราก็จะได้ทราบว่า ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศของ จ. กรุงเทพมหานคร ไปประกวดในเวทีใหญ่เป็นตัวแทนประเทศไทยต่อไปค่ะ” คุณปัณณ์ธารี และ คุณกัญชลิกา PD กรุงเทพฯ กล่าวด้าน คุณวาทีนี จินส์ ผู้บริหาร Terry Boy Group Ltd. และ PD กองประกวดจังหวัดชลบุรี ผู้ซึ่งเคยได้รองอันดับ 3 "Mrs. Thailand World 2024" ที่ได้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ ได้กล่าวว่า “สำหรับ เวที Mrs Thailand World ชลบุรี ในปีนี้ มาพร้อมกับคอนเซป The Power of Empress ซึ่งหมายถึง ทุกคนสามารถมีพลังความเป็น Queen ในแบบฉบับของตนเอง ซึ่งส่วนตัวแป้งนั้น คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่สามารถก้าวข้ามผ่าน Comfort โซนของตนเอง จนมาสู่การเป็นนางงาม และก้าวขึ้นสู่การเป็น Provincial Director ในวันนี้แป้ง อยากขอบคุณตัวเองในวันนั้น ที่เชื่อมั่น และทำมันอย่างเต็มที่ อีกทั้ง ขอขอบคุณเวที Mrs Thailand World ที่เปิดประตูบานแรก ในการพัฒนาตัวเอง และยังส่งต่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกด้วย แต่การมาถึงในวันนี้ จะขาดไม่ได้เลยคือแรงผลักดัน และความรักจากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชาย เพราะถ้าเป็นคุณแม่ในวันนั้น คงไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเรามีศักยภาพแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงเช่นกัน ที่เป็นทั้งแม่และอีกทั้งหลากหลายบทบาทในวันนี้ และนี่แหละคือแรงบันดาลใจสู่คอนเซป The Power of Empress ที่เป็นนิยามว่าคุณนั้นก็สามารถเป็น Queen ที่ ทรงพลังอยู่ในตัว ในแบบที่คุณเป็นโดยกิจกรรมของเวที ที่จะเกิดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา โดยเราจะทำการเก็บตัว และทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวที่ เกาะล้าน ในวันที่ 8 พค ที่จะถึงนี้ โดยมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดียากจน ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท Terry Boy Group อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ทางทะเล กับทางเมืองพัทยาร่วมกับ สปอนเซอร์ Keen Footwear ที่จะทำภารกิจ CSR ร่วมทำความสะอาดชายหาด และขยะทางทะเลบนหาดตาแหวน เช่นกันนอกจากนี้แล้วเรายังส่งเสริมธุรกิจ กับภาคเอกชนและธุรกิจชั้นนำอย่าง Copacabana Group เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขต ECC ให้เติบโตยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มของนางงามยุคใหม่อีกด้วย โดยผู้เข้าประกวดทั้งหมดของชลบุรี ยังจะได้รับ Voucher มูลค่า 50,000 บาท จาก หนึ่งโนแอลและในวันที่ 31 พค นี้ เราก็จะได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้ครองมงกุฎ และเป็นตัวแทน Mrs Thailand World จังหวัดชลบุรีประจำปีนี้ พร้อมรับ Voucher มูลค่า 14 ล้านวอน จากโรงพยาบาล LOUVRE Plastic Surgery ซึ่งจะจัดงานรอบตัดสิน ที่ ร้าน Vanila Sky บางพระ ซึ่งจะมี concept ในการส่งเสริม Soft Power ด้านอาหาร ท้องถิ่นของชลบุรีสุดท้ายนี้อยากฝากให้แฟนนางงามทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์สาวงามของจังหวัดชลบุรีและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ทางเพจของกองประกวด Mrs Thailand World Chonburi “ คุณวาทีนี จินส์ กล่าวติดตามทุกกิจกรรมได้จากช่องทางFacebook : Mrs Thailand World BangkokFacebook : Mrs Thailand World Chonburi#MrsThailandworldbangkok#MrsThailandworldchonburi#MrsThailandWorld#MrsThailandWorld2025#MrsThailand#EmpoweringWomen#InspiringGenerations#ThailandToTheWorld