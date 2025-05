ห้างแตก! “เจ๊เกล” ควง “โดราเอมอน” เสิร์ฟความน่ารักคูณสอง ชวนแฟนๆ ชมนิทรรศการ “โดราเอมอน” ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งแรกในไทย

เสิร์ฟความน่ารักจนห้างแทบแตก เมื่อคู่แม่ลูกสุดฮอต “ชมพู่-อารยา” และ “แอบิเกล” ควงคู่ “โดราเอมอน” ชวนแฟนๆ เข้าชมนิทรรศการระดับโลกครั้งแรกในไทย “100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND” ซึ่งจัดขึ้นโดย Creative brand All Rights Reserved (ARR) และ Fujiko Pro พร้อมด้วย Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับ Trendic International Limited และ Incubase Studio Limited จัดขึ้น โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร พาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกับตัวละครโดราเอมอนและผองเพื่อน พร้อมของวิเศษที่จะเผยโฉมในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อเรียกเพื่อนๆ ให้มาเจอกัน ณ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2568งานนี้ ได้สองแม่ลูกสุดฮอต “ชมพู่-อารยา” และ “แอบิเกล” มาร่วมเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักแจกความสดใสแก่สื่อมวลชนและผู้ชมที่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะ “เจ๊เกล” ที่ออกอาการฟินไม่หยุดเมื่อได้อยู่ใกล้ “โดราเอมอนและผองเพื่อน” ไม่ต่างจากคุณแม่คนสวย อย่างสาว “ชมพู่-อารยา” เอง ก็เก็บอาการปลื้มแทบไม่อยู่ เมื่อได้มาสัมผัสใกล้ชิดกับตัวการ์ตูนสุดโปรดในวัยเด็ก ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า “โดราเอมอน เป็นตัวละครที่ครองใจผู้ชมทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย เมื่อพูดถึงตัวการ์ตูนสุดโปรด เชื่อว่า 1 ในนั้น จะต้องมีโดราเอมอนเป็นชื่อแรกๆ จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจ และ โลดแล่นไปกับโดราเอมอนและผองเพื่อนในบรรยากาศเสมือนจริง เพราะเชื่อว่าครั้งหนึ่ง ทุกคนต้องเคยฝันที่จะได้เข้าไปอยู่ในโลกการ์ตูนเหมือนกัน และนิทรรศการครั้งนี้ จะช่วยจำลองความฝันในวัยเด็กของทุกคนให้เป็นจริง เพื่อให้เราได้ระลึกถึงความฝันและความสนุกที่มีโดราเอมอนเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราอีกครั้ง รวมถึงเด็กๆ น้องๆ หนูๆ ที่จะได้รับความน่ารักสดใสจากโดราเอมอนพร้อมผองเพื่อนในงานครั้งนี้ และเชื่อว่า 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่คนทั้งครอบครัวได้ทุกเพศทุกวัยอย่างแน่นอน”ด้านคุณพิชชาภา ณรงค์พันธ์ กรรมการผู้จัดการ Japan Anime Movie Thailand ภายใต้การดูแลของ บริษัท ไฟว์สตาร์ เอเจนซี่ จำกัด เปิดเผยว่า นิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND เป็นโปรเจกต์เวิลด์ทัวร์ของโดราเอมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นโดย Creative brand All Rights Reserved (ARR) และ Fujiko Pro เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปี ของโดราเอมอนและผองเพื่อน ซึ่งได้จัดขึ้นแล้วในฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ และได้รับกระแสตอบรับจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม ด้วยยอดผู้เข้าชมกว่า 400,000 ครั้งที่ฮ่องกง โดยจะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 บนพื้นที่การจัดแสดงกว่า 3,000 ตารางเมตร เพื่อให้ผู้ชมได้พบและย้อนวัยไปกับเจ้าหุ่นยนต์แมวตัวสีฟ้าที่ครองใจผู้คนทั่วโลก ด้วยกองทัพคอลเลกชันหุ่นโดราเอมอนและเพื่อนๆ ขนาดเท่าตัวจริงถึง 111 ตัว และโดราเอมอนยักษ์ความสูงกว่า 12 เมตร พร้อมด้วยภาพวาดต้นฉบับที่จำลองมาจากการใช้แปรงของ ฟุจิโกะ เอฟ ฟุจิโอะ และของวิเศษที่จะเผยโฉมในประเทศไทยเป็นที่แรก กับ “100% Friends-Calling Bell” ของวิเศษที่เพียงแค่สั่นกระดิ่ง ก็จะเรียกเพื่อนๆ ให้กลับมาเจอกัน ซึ่งเข้ากับธีมของนิทรรศการ “เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ”คุณพิชชาภา กล่าวต่อว่า นิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ณ ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2568 โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน โดยโซนที่ 1 คือโซน 100% Manga Art Exhibition บน Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,000 ตารางเมตร ที่จะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานสุดอิมเมอร์ซีฟ ให้ผู้เข้าชมเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของโดราเอมอนแบบจัดเต็ม ด้วยการจัดแสดงหุ่น DORAEMON & FRIENDS ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมภาพมังงะ และชิ้นงานจำลอง รวมทั้งฉากต่างๆ จากโดราเอมอน และโซนที่ 2 โซน 100% Doraemon River Park Exhibition ณ บริเวณลาน River park ชั้น G ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นโซนจัดแสดงคอลเลกชันโมเดลโดราเอมอน และ ผองเพื่อน ขนาดเท่าตัวจริงมากกว่า 90 คอลเลกชัน ที่ยกมาทั้งเวอร์ชันฉบับมังงะและแอนิเมชันเรียงรายตลอดเส้นทาง River Park พร้อมไฮไลท์สุดอลังกาลด้วยโดราเอมอนเป่าลมขนาดยักษ์ที่มีความสูงกว่า 12 เมตร ด้วยพื้นที่จัดแสดงกว่า 1,200 ตารางเมตรสำหรับแฟนๆ ที่สนใจเข้าชมและสัมผัสนิทรรศการ 100% DORAEMON & FRIENDS TOUR IN THAILAND สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2568 ณ ไอคอนสยาม ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ปิดทำการ 21.00 น. (ปิดรับคิว 20.30 น.) ทุกวัน ช่องทางการจำหน่ายบัตร Eventpass ticket.eventpass.co/t/doraemon-100-th และ Klook https://s.klook.com/th_doraemonรายละเอียดเพิ่มเติมที่Facebook : 100% DORAEMON&FRIENDS TOUR THAILANDInstagram : doraemon100_tour_thailandTiktok : 100% DORAEMON&FRIENDS