“น็อต วิศรุต” เปิดเคล็ดหล่อ สุขภาพดี เผยความเชื่อขัดใจหมอ อาหารครบ 5 หมู่ไม่จำเป็น?

แด๊ดดี้สุดเฟิร์มเปิดหมดเปลือกเรื่องสุขภาพที่แรก! ในรายการ On the way with Chom ของงานนี้มีแซวคุณสามีดูแล้วทั้งเขินทั้งฟินมาก เล่าเรื่องอดีตจากชีวิตพังเละ ปาร์ตี้หนัก 60 วัน 60 คืน กลับบ้าน 6 โมงเช้า! เผยจุดเปลี่ยนให้หันมาจริงจังกับการดูแลสุขภาพ พลิกชีวิตด้วยวินัย 10 ปี เพราะอยากมีแรงอุ้มลูกไปนานๆ เผยความเชื่อสุขภาพสุดขัดใจหมอ อาหารครบ 5 หมู่ไม่จำเป็น?ตอนที่ปาร์ตี้หนักๆ หนักสุดของพี่คือเบอร์ไหน?น็อต วิศรุต : "หนักสุดเบอร์ไหนเหรอ ชมมาปลายแล้ว ตอนหนักเนี่ย คือช่วงอายุ 20 ต้นๆ จบมหาวิทยาลัย เพื่อนสนิทเป็นฝรั่งหมดเลย พอจบก็ชอบมาอยู่ที่เมืองไทยกัน เราก็สัญญากันว่า เพื่อนอยู่เมืองไทย 2 เดือน ประมาณ 60 วัน เราก็ made a pact ว่า 60 วัน 60 คืน ต้องปาร์ตี้ทุกคืน ต้องทำให้สำเร็จ ทุกกันวันนี้เพื่อนที่ทำงานอยู่ฮ่องกงก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่"ตอนที่เจ๊ง ๆ พี่หนักเท่าไหร่ ?น็อต วิศรุต : "ช่วงนั้นไม่ค่อยชั่งเท่าไหร่ แต่น่าจะประมาณ 80 กิโล ไม่มีกล้ามเนื้อเลย จากคนที่อยู่มหาวิทยาลัย 4 ปีเข้าเวททุกอาทิตย์ เตะบอลสุดสัปดาห์ กลับมาเมืองไทยไม่มีอะไรเลย ปล่อยตัว กินทุกอย่าง ดึกๆ ก็ยังกิน ตี 1 - 2 ก็ยังกิน ตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะเที่ยวถึง 6 โมงเช้า 9 โมงวันเสาร์ยังเตะบอล นอนน้อย กินไม่ดี เวทไม่เล่น กล้ามเนื้อหาย ไม่รู้มันวกกลับมาได้ยังไง อาจจะเพราะมีเมีย มีลูก มีครอบครัว เลยกลับมาดูแลตัวเอง"จุดที่พี่รู้สึกว่าต้องหันมาดูแลสุขภาพคืออะไร?น็อต วิศรุต : "ก็ตอนที่ป๊าป่วยนั่นแหละ พอว่างก็เริ่มหาข้อมูล บางคนบอกมะเร็งเป็นกรรมพันธุ์ แต่เราก็ศึกษาเรื่องอาหาร ไลฟ์สไตล์ยังไงที่จะป้องกัน ว่ามีอะไรช่วยรักษาได้บ้าง สมัยนั้นยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่ มันก็ต้องใช้เวลา สิ่งที่รู้ก็คือต้องกลับมาปรับไลฟ์สไตล์ใหม่"ตอนนั้นพี่เปลี่ยนอะไรบ้าง?น็อต วิศรุต : "รู้แล้วทำได้หรือเปล่า รู้กับทำมันคนละเรื่องกัน บางคนบอกว่ารู้ว่ากินเยอะอ้วน แต่ห้ามปากได้ไหม รู้ว่าน้ำตาลไม่ดี ห้ามได้ไหม มันคงต้องใช้เวลา สักพักหนึ่งกว่าจะหาความรู้ ต้องมีวินัยและความสม่ำเสมอ กว่าจะเปลี่ยนจนกลายเป็นนิสัย ใช้เวลา 10 ปีถึงจะเป็นไลฟ์สไตล์"ช่วงที่รู้สึกว่าพี่ก็เริ่มเปลี่ยนชัดๆ ก็คือช่วงที่ชมท้องเกลใช่ไหม ?น็อต วิศรุต : "ใช่ ก็อย่างที่บอก รู้กับทำมันคนละเรื่อง ต้องใช้เวลา พอรู้ก็พยายามปรับทีละอย่าง ไม่ใช่วันนี้รู้ 10 อย่าง ทำทั้ง 10 อย่าง ต้องค่อยๆ ปรับ เริ่มจากออกกำลังกาย อาหาร ทำทุกอย่างให้มันเป็นไลฟ์สไตล์"อธิบายไลฟ์สไตล์หน่อย ?น็อต วิศรุต : "ก็ทำ IF ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นหมอ ไม่ได้เป็นผู้รู้ แต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ วิธีการที่จะทำให้ได้ไม่ว่าจะทำอะไรบนโลกนี้ มันต้องสตาร์ด้วย WHY ทำไมทำ คนเราอยากจะทำให้ตัวเองสำเร็จ ต้องทำให้ตัวเองเชื่อก่อนว่า ทำไมต้อง IF แล้วก็จะเข้าใจ พอเข้าใจแล้วอยากทำ ก็เริ่มทีละอย่าง"เลือกข้อมูลด้านสุขภาพยังไง เพราะตอนนี้ข้อมูลเยอะมาก ?น็อต วิศรุต : "อ่านด้วยวิจารณญาณ ชอบอ่าน ฟังหลายด้าน อะไรที่คิดว่ามันใช่ก็เริ่มมาทดลองกับตัวเอง อะไรที่เวิร์กกับเราก็ไม่ได้แปลว่าเวิร์กกับคนอื่น แต่ไม่เชื่อสุดโต่ง ไม่ว่าจะกินเนื้อสัตว์ หรือวีแกน เชื่อว่าต้องมีทางสายกลาง แล้วทดลองกับตัวเอง ทำ IF 16/8 ทยอยทำ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ฝืน ดีกว่าเมื่อวานไปเรื่อยๆ"อาหารเปลี่ยนไปเยอะไหม?น็อต วิศรุต : "อาหารเปลี่ยนเยอะมาก คนเราต้องกินโปรตีนให้พอ ไม่เชื่อว่าต้องกินครบ 5 หมู่ เพราะจริงๆ ร่างกายไม่ต้องการน้ำตาลและแป้งเท่าที่ควร นิดหนึ่ง ส่วนตัวนะเชื่อว่าน้ำตาลกับแป้งเป็นสาเหตุของคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่ไขมัน แล้วก็ทดลองมากับตัวเอง นี่คือความเชื่อส่วนตัว เพราะฉะนั้นอาหารเช้าไม่จำเป็น ทุกวันนี้ตื่นเช้าไม่กินอะไรเลย กินกาแฟ แล้วไปยกเวท จะ 5 ปีแล้วไม่กินอาหารเช้า"เมนูที่กินประจำคืออะไร ?น็อต วิศรุต : "กินผักก่อน บล็อกโคลี่ แอสพารากัส ซูกินี มะเขือเทศ หลังจากนั้นก็จะกินโปรตีน ไก่ เนื้อ แซลมอน ไข่วันละ 6 ฟอง กินน้ำมันดี ๆ เช่น extra virgin olive oil, ghee และ coconut oil ไม่ใช้น้ำมันพืช ไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะ เช้า กลางวันเย็น 3 มื้อ ถ้าไม่มีนักธุรกิจคุยงาน ก็กินข้าวบ้านทุกวัน"แล้วฟิตเนสตอนนี้เป็นยังไง?น็อต วิศรุต : "ออกกำลังเวทสม่ำเสมอ จัดเวลาทุกเช้า ถ้าไม่ไปโรงงานจะใช้เวลาในยิมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เปิด Cubic Fitness ร่วมกับเทรนเนอร์ เพื่อให้เป็นไลฟ์สไตล์ ถ้าออกกำลังได้สม่ำเสมอ ผลลัพธ์ก็ตามมาเอง"มีข้อสงสัยอันหนึ่ง เมื่อก่อนถ้าพี่ถือเหล้าในมือจะกระดกทั้งคืนเลยเหมือนไม่รู้ตัว แต่ว่าตอนนี้พี่แทบจะไม่แตะเลย ?น็อต วิศรุต : "ใช่ คือทุกวันนี้ใครถามว่าดื่มอะไรก็จะบอกว่า วอดก้า เพราะมันใสแต่จริงๆ ไม่ใช่มันคือน้ำเปล่า แล้วเวลาไปปาร์ตี้ก็กินโซดาทั้งคืนเวลาออกไปข้างนอก ไวน์แดงก็กินตามสังคมบางทีแต่ก็จะน้อยมากๆ เกิดขึ้นเพราะการใช้เวลาที่ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ เรารู้แล้วไงดื่มไวน์น้ำตาลเยอะ ดื่มเหล้าแอลกอฮอล์พอลงไปร่างกายเป็นพิษต้องใช้ตับในการที่จะขับ ของเสียอื่นๆก็จะติดข้างอยู่ด้วย ไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าศึกษา