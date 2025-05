ชะอำเดือดรับซัมเมอร์! “Movie on the Beach ครั้งที่ 10” สุดยิ่งใหญ่ บอดี้สแลม - โมเดิร์นด็อก - พาราด็อกซ์ นำทีมโดดสุดตัวริมทะเล

ชายหาดชะอำแทบลุกเป็นไฟ กับความสนุกทะลุปรอท เมื่องาน “Movie on the Beach ครั้งที่ 10” จัดคอนเสิร์ตริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างสมศักดิ์ศรีของเทศกาลดนตรีและภาพยนตร์ระดับตำนาน โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างอลังการ ด้วยความร่วมมือของ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), คุณโชติรัฏฐ์ ศิริอัฐ ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมด้วย คุณทวีวิทย์ รมยาคม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหารจากพันธมิตรชั้นนำอีกมากมาย อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน), บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ช้อปปี้เพย์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด, แกร็บ ประเทศไทย (Grab), บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด และ บริษัท ไมด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ ริมชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโดยช่วงบ่ายของวันที่ 3 พฤษภาคม เริ่มต้นความประทับใจด้วยการฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง ท่ามกลางสายลมเย็น ๆ ริมหาด และเสียงคลื่นสุดชิล ก่อนที่บรรยากาศจะค่อย ๆ ร้อนแรงขึ้น เมื่อดีเจเร่งจังหวะบีท ปลุกอารมณ์แฟนเพลงให้ส่งเสียงเฮกึกก้องทั่วทั้งชายหาด เพื่อเตรียมต้อนรับศิลปินชุดใหญ่ที่พร้อมเรียงแถวขึ้นเวทีแบบไม่มีหยุดพัก เวทีเปิดตัวด้วยเสียงละมุน สุดอบอุ่น จาก MEAN BAND (วงมีน) ที่มาพร้อมเพลงรักซึ้ง ๆ อย่างเพลง พอเถอะ, ผู้ชมที่ดี, ถ้าเธอฟังอยู่ และ วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ ทำเอาบรรยากาศคอนเสิร์ตริมทะเลฟินสุด ๆ ต่อเนื่องด้วยวงที่เป็นขวัญใจแฟนเพลง กับโชว์ที่เต็มไปด้วยเพลงฮิตติดหูของ LIPTA (ลิปตา) กับเพลง ไปอยู่ที่ไหนมา, ปฏิเสธอย่างไร, แเฟนผมน่ารัก และทักครับ ที่ทำเอาแฟนเพลงโยกเบาๆ และยิ้มตามไปกับทั้งคู่เมื่อเวทีเริ่มร้อนแรงขึ้น ก็ถึงเวลาของเจ้าพ่อฮิปฮอปสายเท่ URBOYTJ (ยัวร์บอยทีเจ) ที่จัดเต็มทั้งบีท ทั้งแร็ป เพิ่มดีกรีความมันส์ด้วยเพลงสุดฮิตอย่างเพลง เค้าก่อน, มีอีกไหม, แน่นอก และวายร้าย ที่พาแฟนเพลงโยกหัวตามแบบไม่มีแผ่ว ก่อนส่งต่อเวทีให้กับตำนานวงอัลเทอร์เนทีฟอย่าง MODERNDOG (โมเดิร์นด็อก) ที่ขนเพลงฮิตอย่างเพลง ติ๋ม, บุษบา, มานี และตาสว่าง ให้แฟน ๆ ได้โดดกันแบบยาว ๆ พร้อมลีลาการแสดงสุดเป็นเอกลักษณ์จากพี่ป๊อดที่ทุกคนรอคอยเมื่อความสนุกเริ่มก่อตัวแบบเต็มสิบ! เวทีก็ถูกยึดโดยวงสุดปั่น PARADOX (พาราด็อกซ์) ที่มาพร้อมโชว์สุดอลัง ดนตรีสุดมันส์ และคอสตูมสุดจัดเต็ม ทำเอาเวทีเดือดสุดๆ ด้วยเพลง ผงาดง้ำค้ำโลก, ซักซี้ด, ฤดูร้อน และมีแต่เธอ ก่อนจะปิดฉากค่ำคืนด้วยความยิ่งใหญ่ของวงร็อกระดับชาติ BODYSLAM (บอดี้สแลม) ที่ขึ้นเวทีพร้อมเสียงกรี๊ดสนั่น ขนเพลงฮิตมาแบบนันสต๊อป อย่างเพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง, ความเชื่อ, อกหัก และยาพิษ ทำเอาทั้งชายหาดสะเทือนด้วยพลังจากแฟนเพลงที่ทั้งร้อง ทั้งโดด กันแบบสุดตัว“Movie on the Beach ครั้งที่ 10” ปิดฉากลงด้วยความประทับใจเกินบรรยาย สมกับเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปีที่ทุกคนรอคอย สามารถติดตามชมภาพความสนุกสนานของงาน Movie on the Beach กันต่อได้ที่ Facebook : ME by Major CineAd / Facebook : Chang World และความสนุกทั้งหมดนี้ จะกลับมาเจอทุกคนอีกครั้งในปีหน้า