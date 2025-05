เลโก้ ร่วมกับ สยามพารากอน ครีเอทอีเว้นท์แห่งจินตนาการ “LEGO STAR WARS 2025 POWER THE FORCE” ชวนเหล่าแฟน LEGO STAR WARS เดินทางกลับจักรวาลแห่งกาแล็กซี ถึง 6 พ.ค. นี้

ภายในงานพบกับอาณาจักร LEGO STAR WARS และฐานกิจกรรมเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์จาก เลโก้ ที่พร้อมพาทุกคนเดินทางกลับจักรวาลแห่งกาแล็กซี ที่เต็มไปด้วยความสนุกเหนือจินตนาการพร้อมพบกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ที่ยกขบวนมาเพื่อมอบความสุข และพาทุกคนออกเดินทางสู่จักรวาลแห่ง LEGO STAR WARS เพื่อสัมผัสพลังแห่ง FORCE ไปด้วยกัน นำขบวนโดย “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์”, “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน”, “เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร” พร้อมเสริมทัพด้วยครอบครัวรับเชิญพิเศษ อาทิ “ดีเจเผือก พงศธร - ลูกจ๋า วรินทรา จงวิลาส และ น้องลูกครับ”ที่มาร่วมเปิดเวทีเฉลิมฉลองอีเว้นท์แห่งปีอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี ชัชวาล เอี่ยมพัฒนาสุข ผู้บริหาร บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหาศูนย์การค้าสยามพารากอน และปรีชา อาชามงคล ผู้บริหาร เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ให้การต้อนรับนอกจากนี้เตรียมพบกับไฮไลท์สุดพิเศษที่เหล่าเลโก้แฟน และแฟนพันธุ์แท้ LEGO STAR WARS ห้ามพลาด!!• KYBER COLORS เลือกเส้นทางปลุกลำแสงพลังในตัวคุณ เพียงแค่ก้าวขึ้นสู่ “วงแหวนแห่งพลัง” แล้ววางมือลงบนเซ็นเซอร์ พลังในตัวคุณจะปลุกแสงและความหมายที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏ• WORKSHOP STATION Design Your Own Helmet ร่วมออกแบบและตกแต่งหมวก Stormtrooper ภายใต้ตีม “พลังและจินตนาการจาก LEGO STAR WARS”• SPACESHIP สนุกไปกับ Interactive Game ในยานอวกาศจำลอง ที่จะมาพาทุกคนสนุกไปกับการต่อสู้กำจัดศัตรูบนกาแล็กซี่Build to Escape ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการไปกับภารกิจสำคัญ ประกอบชิ้นส่วน ยานหนีฉุกเฉิน เมื่อฐานพันธมิตรถูกโจมตี ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด• Build to The Galaxy ภารกิจสำคัญรอคุณอยู่ จงใช้สมาธิ ปรับพลังในใจ และต่อให้สูง พุ่งทะยานให้ไกล พิชิตกาแล็กซีใหม่ให้สำเร็จ!สแกนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าว• LEGO Brick Pool สนุกไปกับเลโก้ซิกเนเจอร์ เอาใจคุณหนูๆ กับบ่อบริกแห่งจินตนาการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน “ชิ้นเดียวในโลก” แบบสไตล์ของตนเอง พร้อมบุกตะลุยไปกับสุดยอดกิจกกรรมในโซนต่างๆ ของจักรวาล LEGO STAR WARS• EXHIBITION เดินทางท่องโลกไปกับนิทรรศการที่รวบรวม LEGO STAR WARSในกาแล็กซีแห่งจินตนาการที่มีวิวัฒนาการตั้งแต่ ค.ศ.1999 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหาชมได้ยากมาก มาให้สัมผัสกันแบบใกล้ชิด• PHOTO STATION มาสนุกไปกับมุมถ่ายรูปสำหรับแฟนพันธ์แท้ LEGO STAR WARS ร่วมเก็บภาพความทรงจำบนกาแล็กซี่แห่งนี้• Exclusive New Item Launch พบกับสินค้าใหม่ LEGO STAR WARS 2025 ที่นำมาจัดแสดงเป็นที่แรกในประเทศไทย ก่อนเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ร่วมรับชมสินค้าใหม่ที่นำมาจัดแสดงได้ก่อนใครที่งานนี้เท่านั้น พร้อมรับโปรโมชั่นมากมายในงานร่วมออกเดินทางกลับจักรวาลแห่งกาแล็กซีSTAR WARS ในงาน “LEGO STAR WARS 2025 POWER THE FORCE” พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand#LEGOStarwars2025 #SiamParagon #WorldClassExperience #BeAmazed