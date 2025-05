“เก่ง เริงชัย” คว้าที่ 1 The Knot 4 Cultures X Siam Fantasy

ร้อนกว่าลาวาภูเขาไฟระเบิด ต้องยกให้เวทีประกวดหนุ่มหล่อล่ำตำใจร้อนแรงแห่งปีจัดจบรอบ Final Round ไปแล้วที่สยามแฟนตาซี เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟรอนท์ โกดัง 4 นำทัพเดือด โดยประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้จัดการกองประกวดฯ จับมือ สยามแฟนตาซี Siam Fantasy โดยฟาดไม่ยั้งพร้อม 3 Masterช่างแต่งหน้าดังแรงของประเทศไทย และนักร้องพันล้านวิวนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาทิพร้อมทัพกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่Founder&CEOofLeBeauty88 ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โหงวเฮ้งความงาม ,CEO Bioenergys หลอดไฟไบโอเอนเนอจีส์ ,ประธานพระวิหารศรีชลมิ่งมงคลวัฒนา ผู้จัดภาพยนตร์ นะหน้าทอง ผู้จัดซีรีส์ ฮักเจ้าอีหลีเด้อ ,ผู้บริหารคุณผิงshopการบินไทย และCEO ร้านแซ่บอีหลีช้างจันทร์ อยุธยาเปิดเวทีอย่างตื่นตาตื่นใจกับ Special Show จาก The Magic Fake Club Bangkok Fake Club Bangkok พร้อมรับชม VTR ผู้สนับสนุนในการเก็บตัวผู้เข้าประกวด ได้แก่ DIVALUX Resort And Spa และเรือนการะเกด จากนั้น เปิดตัว 11 ผู้เข้าประกวดแบบไม่ธรรมดา กับ Opening Show by forFun Bangkok และโชว์สุดพิเศษ รอบชุดว่ายน้ำ สนับสนุนโดย Boxer Knot , Awesome Sport Thailand และ X-Rock ที่ทำเอาตื่นตาตื่นใจไปตามๆ กันนอกจากนี้ยังเปิดตัวซีรีส์วาย Black Diary บันทึกลับที่ซ่อนไว้ ซีรีส์เรื่องแรกของค่าย “เดอะน็อตการละคร” พร้อมทัพนักแสดงเดินทางมาถึงนาทีที่จะต้องคัดผู้เข้าประกวดเหลือเพียง 6 คน โดย 11 ผู้เข้าประกวดมาในชุดสูท พร้อมพูดท่านละ 30 วินาที การประกาศรางวัลพิเศษ ประกาศผู้เข้ารอบ 6 คน และ ที่ 1 The Knot 4 Cultures X Siam Fantasy ได้แก่รองอันดับหนึ่ง ได้แก่รองอันดับ 2 ได้แก่รางวัล Best Siam Fantasy ซึ่งถือว่ารางวัลนี้เทียบเท่ากับ The Winner ได้แก่ ฟลุ๊ค-วิวัฒน์พงษ์ ทองน้อย โดยมี คุณรัชต์เชียร ทิพธนากิตติพร COO Chief Operating Officer Siamfantasy เป็นผู้มอบรางวัลรางวัล Best Rising star ได้แก่ 1.ฟลุ๊ค วิวัฒน์พงษ์ ทองน้อย 2.ฉลาม เฉลิมวิทย์ ใจหมั้น 3.กฤต จักรกฤษตย์ สายพิน 4.เก่ง เริงชัย ทบบิด 5.สร-อนุสรณ์ มิ่งมงคล 6.น้ำเหนือ กิตติคุณ ปุณยวรสกุลรางวัล BEST SWIM SUIT ได้แก่ เพ็ค กฤษณ์ ศรีวรรณรางวัล BEST PHOTOGENIC By FORFUN BANGKOK ได้แก่ ดิว ปิยวัช คงเจริญนิวัติการประกวดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก Siam Fantasy , เดอะน็อตการละคร , Le Beauty 88 , มิ่งมงคล by CHART , ยาดมสมุนไพร เฌอเอม , CHER Resort Hua Hin , X-ROCK 3D Swimwear , HANGOVER NAKHONSAWAN , YUVANICH by Thang Tham O Sod , CANVAS Clinic , สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ Association Thailand , สมาพันธ์ความงาม เกาหลีใต้ K-BEAUTY , FORFUN BANGKOK , DIVALUX RESORT AND SPA , BEYONDSKY After School Alcademy , IKEMEN THAILAND , TOUCH TRAVEL WORLD , bakedBee by Honeygrace , BANGKOK SMART CLINICผลงานประจักษ์แจ้งจริง รอเจอกันใหม่ปีหน้า The Knot 5 ตอนนี้สปอนเซอร์หลายแบรนด์ดัง จองรัวๆ ข้ามปีกันแล้ว! ต้องตามติดต่อ ทางเพจ The Knot Thailand https://www.facebook.com/theknotthailandofficial