“โอปอล สุชาตา” บินชิงมงฯมิสเวิลด์ ที่อินเดีย สุดตื้นตันแฟนนางงามแห่ส่งสนามบินแตก!

ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อย สำหรับมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2025ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคม นี้ ด้วยเที่ยวบิน TG329 สายการบิน Thai Airways พร้อมด้วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด,ผู้อำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ และทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยโดยในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม ได้มีการรวมตัวของแฟนคลับนับร้อยที่นัดกันแต่งกายธีมสีขาว ความหมายคือ แสงสว่างและความหวัง ซึ่งเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และยังสื่อถึงโครงการโครงการจิตอาสาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เจ้าตัวเตรียมไปนำเสนอบนเวทีมิสเวิลด์ครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมิคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยแฟนคลับชาวไทยที่รวมตัวกันมาเพื่อให้กำลังใจ “โอปอล” ในการทำภารกิจพิชิตมงฟ้ามาเป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จ ทำเอาเจ้าตัวรู้สึกตื้นตันที่เห็นแฟนนางงามเดินทางมาส่งอย่างล้นหลามทั้งนี้การประกวดในรอบต่างๆ จะเริ่มเก็บคะแนนทันทีในทุกกิจกรรม อาทิ FAST TRACK ต่างๆ เช่น การแสดงความสามารถพิเศษ Miss World Top Talent ความสามารถด้านกีฬา (Top Fitness & Sport) ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ Head to Head Challenge รวมไปถึงไฮไลต์ การนำเสนอโครงการด้านการกุศล Beauty With A Purpose ที่น้องเตรียมโครงการ “Opal for Her” ไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวด การใช้สื่อยอดเยี่ยม (Miss World-Multimedia Award) รวมไปถึงการแสดงศิลปะการเต้น (Miss World Dance Of The World) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนสู่รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ได้ทาง https://www.facebook.com/MissWorldThailandOfficial และ https://www.facebook.com/TPNGlobalOfficialแฟนนางงามรอเชียร์กันจุกๆ สำหรับตารางกิจกรรมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 (Miss World 72nd Schedule) ของนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เดินทางเข้ากอง โรงแรม Trident Hyderabad จากนั้นวันที่ 11 พ.ค. Open Ceremony Miss World 72nd พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ การประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ตามด้วยวันที่ 12-17 พ.ค. จะเป็น Tourism Visits ทัวร์เมือง กิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวเมืองต่างๆ และ 17 พ.ค. Miss World Sport Final การแข่งขันความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าสู่วันที่ 18-21 พ.ค. Tourism Visits กิจกรรมโปรโมตการท่องเที่ยวเมืองต่างๆ โดยวันที่ 20 พ.ค. เป็นรอบ Miss World Head to Head Challenge การประกวดรอบทักษะการพูด-การอภิปราย รอบแรก เชียร์กันต่อในวันที่ 22 พ.ค. Miss World Talent Final การประกวดรอบความสามาถพิเศษรอบตัดสิน ส่วนวันที่ 23 พ.ค. เป็นรอบ Miss World Head to Head Final การประกวดรอบทักษะการพูด-การอภิปราย รอบตัดสิน ตามด้วยวันที่ 24 พ.ค. Miss World Top Model Final การประกวดทักษะนางแบบ รอบตัดสินวันที่ 26 พ.ค. จะเป็น Miss World Beauty with a Purpose Gala Dinner งานกาล่าดินเนอร์และการประกวดนางงามจิตอาสารอบตัดสิน จากนั้นเข้าสู่โค้งสุดท้ายวันที่ 27-31 พ.ค. Rehearsals รอบซ้อม รอบลองไฟ และ 31 พ.ค. Miss World Live Final รอบตัดสิน ซึ่งเป็นวันที่แฟนนางงามทั่วโลกตั้งตารอเชียร์ ว่าสาวงามคนใดจะคว้ามงฟ้าไปครอง