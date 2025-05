บิ๊ก เซอร์ไพรส์ ! ช่อง 7HD จัดใหญ่ เปิดกล้องละครใหม่กว่า 20 เรื่อง พร้อมเสริมทัพซีรีส์ Boys’ Love – Girls’ Love

ช่อง 7HD รับครึ่งปีหลัง 2568 ด้วยเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ ยกทัพจัดเต็มความสนุก พร้อมเปิดกล้องละคร ซีรีส์ใหม่ กว่า 20 เรื่องครั้งแรกของ Boys’ Love – Girls’ Love รวมทั้งวาไรตี้บันเทิงใหม่ และรายการข่าวที่ครอบคลุม เข้มข้นอัดแน่นตลอดทั้งวัน พร้อมเตรียมพบกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เร็ว ๆ นี้ยังคงเดินหน้าสร้างความสั่นสะเทือนให้แก่วงการทีวีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ช่อง 7HD คัดสรรโปรเจกต์สุดพิเศษ กับครั้งแรกของคอนเทนต์ใหม่ ๆ การันตีความสนุกครบรส สร้างกระแสให้พูดถึงทั่วบ้านทั่วเมือง พร้อมเปิดกล้องละครใหม่กว่า 20 เรื่องเริ่มจากคอนเทนต์หลักอย่าง “ละคร” ช่อง 7HD พร้อมเสิร์ฟละครใหม่ต่อเนื่อง นำทีมโดยพระนางเคมีเข้ากัน มิกค์ ทองระย้า และ กานต์ ณัฐชา กับละคร เงากามเทพ ทุกคืนวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.40 น. ต่อเนื่องความสนุกกับละครใหม่ 2 เรื่อง 2 แนว คุณแม่แก้ขัด นำโดย หลุยส์ เฮส และ สกาย มาเรีย พร้อมนักแสดงรับเชิญพิเศษ เอส กันตพงศ์ เตรียมลงจอทุกคืนวันจันทร์ - อังคารเวลา 20.40 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ และที่แฟน ๆ ปักหมุดรอชมกับละครฟอร์ม บทประพันธ์น้ำดี เมืองแก้ว พบ เข้มหัสวีร์ ประกบคู่ พิ้งค์พลอย ปภาวดี เร็ว ๆ นี้ และยังไม่หมด ช่อง 7HD เตรียมเปิดกล้องละครใหม่อีกกว่า 20 เรื่อง ครบทุกรส หลากหลายรูปแบบ ประเดิมสานต่อซีรีส์แนวใหม่ หลังประสบความสำเร็จทั้งเรตติง กระแสตอบรับกับซีรีส์แอ็กชัน เปิดโหมดล่า ซีซัน 2 กับความเข้มข้นของการตามล่าคดีต่าง ๆ รวมถึงภาพยนตร์ซีรีส์ ตัวแทน ที่จะพาไปสัมผัสกับเรื่องราวความสัมพันธ์ ความเชื่อ ผลบุญผลกรรมของคน และที่แฟน ๆ รอลุ้น ไม่ว่าจะเป็น ละคร/ซีรีส์หลังข่าว ละครก่อนข่าว รวมถึงครั้งแรกที่ช่อง 7HD จะผลิตซีรีส์แซฟฟิกเอง เปิดรายชื่อเมื่อไร ร้องว้าว ! กันได้เลย นอกจากนี้ยังขนกองทัพผู้จัดละครรายเดิมที่มีฝีมือและเพิ่มผู้จัดละครรายใหม่ที่มีความท้าทายสอดรับกับผู้ชมรุ่นใหม่ ๆ และเตรียมพบกับบทบาทใหม่ของพระเอกคนดัง ไมค์ ภัทรเดช ครั้งแรก ! ในฐานะผู้จัดละคร งานนี้มีเซอร์ไพรส์คนดูแน่นอนพันธมิตรใหม่จัดเต็ม ส่งซีรีส์ BL - GL ให้ฮือฮาสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ระดับโลกของวงการซีรีส์แซฟฟิก เมื่อ บ. NORTH STAR ENTERTAINMENT และ บ. IDOLFACTORY เดินหน้าเข้าสู่บ้านช่อง 7HD จัดงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์ซีรีส์ 4 เรื่อง จากนิยายชุด 4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช กับ 4 คู่สุดฮอต แอปเปิ้ล - มิ้ม จาก วิวาห์ปฐพี, อิงฟ้า - ชาล็อต จาก นทีร้อยเล่ห์, ฟรีน - เบ็คกี้ จาก เสน่หาวาโย และ น้ำหนึ่ง - เนย จาก โซ่รักอัคนี พร้อมออกอากาศในช่วงเวลาที่ถูกใจแฟน ๆ ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.30 น.อีกปรากฏการณ์ความฟินชวนจิ้น กับซีรีส์ Boys’ Love เริ่มจากการกลับมาอีกครั้งของ KinnPorche The Series Rerun ผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงไปทั่วโลก จาก บ. BE ON CLOUD การันตีความปังโดยนักแสดงชื่อดัง มาย ภาคภูมิ และ อาโป ณัฐวิญญ์ ก่อนพบกับโปรเจกต์พิเศษเร็ว ๆ นี้ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีพันธมิตรที่จะมาผนึกกำลังเสิร์ฟซีรีส์ทางหน้าจออีกมากมาย ทั้ง Boys’ Love แนวโรแมนติกคอเมดี เรื่อง อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ LOTTERY DOCTOR นำ บอสตั้น ศุภเดช พบกับ คัท ธนวัฒน์ แฟน ๆ เตรียมจิ้นรอได้เลย อีกทั้งยังมีความแปลกใหม่กับไมโครดรามาแนวตั้ง ให้ได้ฟินทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแต่ที่ไม่ต้องรอนาน กรี๊ดก่อนได้เลยคือ เรื่อง ฉันคอยเธอ I PROMISE I WILL COMEBACK ผลงานจากค่ายผสมกลมกล่อมที่จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักทีมนักแสดงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เหลือร้าย กับเรื่องราวความรักที่ต้องรอคอย ซึ่งหลังจากปล่อยทีเซอร์ไป ก็เรียกเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม ทั้งภาพที่สวยงามละมุนละไม โลเคชั่น จ.แพร่ ที่มีเสน่ห์น่าตามรอย เตรียมปักหมุดรับชมทางหน้าจอ ทุกวันจันทร์ เวลา 22.45 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้อัดแน่นด้วยรายการวาไรตี้บันเทิงหลากหลายช่อง 7HD ยังคงอัดแน่นด้วยรายการวาไรตี้ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหลายรายการได้รับความสนใจ และสร้างสีสันความสนุกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรายการทอล์กโชว์ ยิ่งคุย ยิ่งลึก ที่พร้อมพูดคุยแบบคลุกวงใน เผ็ดร้อน ไม่เหมือนใคร ตามสไตล์ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ แซ่บทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 12.10 น. และวันศุกร์ เวลา 11.55 น. ต่อด้วยอร่อยอารมณ์ดีกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ใน ยิ่งสุขสโมสร ทุกวันศุกร์ เวลา 12.40 น.รายการวาไรตี้น้องใหม่ มิตรรัก ทั่วไทย ได้ 2 พ่อลูก เอ ไชยา และ แป้ง ศรันฉัตร์ พาไป “กินรู้อยู่ขาย” ของแต่ละชุมชนตามหาของดีทุกทิศทั่วไทย หลังจากออกอากาศไปก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ชมทั่วประเทศ พบกันทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.50 น.อีกหนึ่งความบันเทิงที่เปิดตลาดรับความสนุกกันไปแล้ว กับ 2 พิธีกร บอย ธิติพร กูรูวงการบันเทิง และ นิวหนวด ธนิศ พิธีกรสายฮา ที่จะพาคนบันเทิงไปเดินตลาด คุยกันแบบแซ่บ ๆ แซวพ่อค้าแม่ค้าอย่างสนุกสนาน ในรายการ นิว - บอย Soi 7 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.35 น. เป็นรายการบันเทิงคู่หูปากแซ่บ ที่ถูกใจแฟน ๆ แน่นอนนอกจากนี้ ยังมีเรียลลิตีเด็ด ๆ King of Food Content โดย บ.เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป อย่าง มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย รายการเรียลลิตีโชว์แข่งขันทำอาหารที่เรตติงปัง กระแสร้อนแรง ยังคงยืนหยัดให้ความสนุกทางหน้าจอช่อง 7HD เช่นเดิม และรอพบกับสงครามเรียลลิตี้ “THE SOCIAL WARRIOR สมรภูมิโซเชียล” ซีซัน 2 การันตีว่าแรงไม่แพ้ซีซัน 1 อย่างแน่นอนด้านรายการเพลง เตรียมคัมแบ็กอีกครั้งกับ 7 สีคอนเสิร์ต เฟสติวัล @ MBK Center ที่ครั้งนี้ ช่อง 7HD ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีความสนุกไปกับศิลปินดัง การันตีว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยอย่างแน่นอน เริ่มความมัน วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคมนี้ เวลา 15.35 น. ถ่ายทอดสดจากชั้น G โซน A Avenue A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์และที่สุดของความบันเทิงกับรายการเพลงคุณภาพ โปรดักชันยิ่งใหญ่ ครั้งแรกที่ช่อง 7HD กับช่วงเวลาไพร์มไทม์ มิถุนายนนี้ ต้องบอกว่าไม่ดู... ไม่ได้แล้ว !รายการข่าวที่ใช่ ฉับไวถึงที่หลังจากปรับทัพผู้ประกาศข่าวในแต่ละช่วงเวลา และมีการนำเสนอข่าวที่โดนใจมากขึ้น ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย เรียกว่าตรงคอนเซ็ปต์ ข่าวที่ใช่ ฉับไวถึงที่ และแน่นอนว่ารายการข่าวของช่อง 7HD ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา พร้อมรายงานข่าวครอบคลุม เข้มข้นอัดแน่นตลอดทั้งวัน ทั้งทางทีวีและข่าวออนไลน์ จะไม่พลาดข่าวสารเหตุการณ์สำคัญและข่าวปากท้อง ความเดือดร้อนของประชาชน ข่าวที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นกระแสสังคมที่ผู้ชมให้ความสนใจและเตรียมพบกับ ครั้งแรกสำหรับรายการ Edutainment จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และช่อง 7HD ที่จะนำเสนอความรู้และแรงบันดาลใจ ในซีรีส์แรก “THE CRACK HUNTER หน่วยล่ารอยร้าว” ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 17.30 น. เร็ว ๆ นี้ โดยจะมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคมนี้โปรเจกต์พิเศษ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียนสุดยิ่งใหญ่หลังจากแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์พิเศษ 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD ไปแล้ว เดือนพฤษภาคมนี้ เริ่มเปิดสนามแรกกับบาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แฟนกีฬารอลุ้นว่าใครจะคว้าแชมป์ พร้อมร่วมเชียร์สนั่นกันต่อเนื่องอีก 3 ประเภทกีฬา เดือนกรกฎาคม วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี, เดือนกันยายน เซปักตะกร้อ นักเรียนชายอายุไม่เกิน 18 ปี และปิดท้ายเดือนตุลาคม กับการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพครึ่งปีหลังนี้ ช่อง 7HD เดินเครื่องเต็มพิกัด ขนทัพความบันเทิงเต็มรูปแบบ ทั้งละคร รายการ ข่าว และคอนเทนต์แนวใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอ คัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณผู้ชม และเตรียมพบกับงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เร็ว ๆ นี้ด้วย