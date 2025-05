“แอ็คมี่ DoubleDeep” ควง “นนนี่ ณัฐชา” คนไทยคนแรกจาก MEBA 2025 เวทีระดับโลกที่ดูไบ

งานนี้วงการบันเทิงไทยต้องร้อนฉ่าแทบลุกเป็นไฟอีกครั้ง เมื่อ “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” นักร้องนำวงDoubleDeep แถมยังเป็นคริปโตคิงและเจ้าพ่อสายบล็อกเชนเมืองไทย ควงแขน “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” ภรรยานางเอกสาวร่วมงานใหญ่ระดับโลก The Middle East Blockchain Awards 2025 (MEBA) สร้างปรากฏการณ์ในฐานะศิลปินไทยและคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลบนเวทีนี้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ ดูไบ เมืองหลวงสำคัญของคริปโตระดับโลกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2025 ที่ผ่านมา โดยงานนี้เป็นการรวมตัวของผู้นำวงการบล็อกเชน, AI, Web3 จากทุกมุมโลก และครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นการจัดร่วมกับ TOKEN2049 งานประชุมคริปโตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทำเอาสื่อมวลชนทั้งแวดวงคริปโตและบันเทิงต่างก็จับจ้องความเคลื่อนไหวของ แอ็คมี่ DoubleDeep ในครั้งกันอย่างตื่นตะลึงโดย The Middle East Blockchain Awards (MEBA) ถือเป็นเวทีระดับอินเตอร์ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องสุดยอดผู้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2022 ที่ อาบูดาบี และกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2025 ที่ดูไบ งานนี้ได้ Lilly Douse พิธีกรสาวสวย Impact Speaker ชื่อดังที่คร่ำหวอดในวงการ Blockchain, AI, Metaverse, Sustainability เป็นแม่งานสร้างสีสัน โดยมีการแจกรางวัล 7 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ Blockchain Innovation, AI & Future Tech Leadership, DeFi Excellence, Sustainability in Web3, Women in Tech, NFT & Metaverse Impact และ Crypto Adoption & Educationซึ่งในปีนี้ แอ็คมี่ DoubleDeep ในฐานะเทรดเดอร์และเป็น Influencer ผู้มากประสบการณ์และประสบความสำเร็จในแวดวงคริปโต-บล็อกเชนมากว่า 13 ปี และมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง แถมยังเป็น Founder ผู้ก่อตั้งเหรียญ ACT ที่มีผู้ถือครองเกือบ 160,000 คนอยู่ทั่วโลก ได้คว้ารางวัล “บุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งวงการบล็อกเชนและคริปโต ประจำปี 2025”หนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในวงการบล็อกเชนและคริปโตระดับโลกที่มอบให้กับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนวัตกรรม การศึกษา และการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้จริงในวงกว้าง และที่สำคัญคือเป็นคนไทยคนแรกและหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และที่สำคัญคือเป็นคนไทยคนแรกหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ที่สามารถยืนบนเวทีวงการคริปโตระดับโลกได้อย่างสมเกียรติหลังจากได้รับรางวัล แอ็คมี่ โพสต์ภาพลงไอจีส่วนตัวโดยมีข้อความว่า…“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “บุคคลผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดแห่งวงการบล็อกเชนและคริปโต ประจำปี 2025” รางวัลนี้เป็นชัยชนะของพวกเรา—ผู้ถือครอง $ACT(ACET) ทุกคน ACT เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยพลังของผู้คนที่ลงทุนสินทรัพย์ของตัวเอง เพื่อสร้างและรักษามูลค่าของมัน ACT อยู่ได้เพราะทุกคน และจะยังคงเป็นสินทรัพย์ของทุกคนตลอดไป—ACT is The People”ต้องบอกเลยว่าสมแล้วกับความเป็น แอ็คมี่ DoubleDeep และ นนนี่ ณัฐชา คู่พระคู่นางที่ไม่เคยหยุดสร้างปรากฏการณ์ให้กับทั้งวงการบันเทิงและวงการคริปโตได้ฮือฮามาอย่างฉ่ำ ๆ ตลอดหลายปี คงต้องคอยดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์วงการอีก แต่บอกได้เลยว่าชื่อของ แอ็คมี่ DoubleDeep คนนี้ทำอะไรธรรมดา ๆ เป็นซะที่ไหน จับตาความเคลื่อนไหวก้าวต่อไปให้ดี เชื่อว่าเร็ว ๆ นี้จะต้องมีอะไรที่ขย่มเขย่าวงการกันให้ลุกเป็นไฟอีกแน่นอน