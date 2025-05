“ฟรีน-เบ็ก” ส่งต่อปรากฏการณ์ครั้งใหม่ “In The 8ight Project” เขย่าวงการเกิร์ลเลิฟ เรียลลิตี้เฟ้นหาคู่จิ้นหญิงหญิง เตรียมเสิร์ฟเคมีฟินทั้งประเทศ

“In The 8ight Project” เปิดเวทีออดิชั่นผู้สมัครเข้าร่วมรายการแล้ววันนี้ ผู้หญิงธรรมดาที่มีฝัน อายุระหว่าง 15-29 ปี (เกิด พ.ศ. 2539 - 2553) อาจเป็นดาวดวงใหม่ พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด IDOL FACTORY คนต่อไปวิธีการสมัคร1.สมัครทางออนไลน์ ผ่านทาง อีเมลล์ inthe8ight.project@gmail.com เท่านั้น ! ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2568 ก่อนเวลา 14.00 น. โดย กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน ชื่อ/สกุล/ อายุ/น้ำหนัก/ส่วนสูง /เบอร์ติดต่อ/อีเมลล์ , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ,ภาพถ่ายแบบเต็มตัว และครึ่งตัว (หน้าตรง, หันข้างทั้งซ้ายและขวา) ,เขียนบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวคุณ และ อัดคลิปวีดีโอแนะนำตนเอง (ไม่บังคับ)2. สมัครด้วยตนเองได้ที่ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา ตั้งแต่เวลา 10.30 -12.30 น. ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน, สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ภาพถ่ายแบบเต็มตัว และครึ่งตัว (หน้าตรง, หันข้างทั้งซ้ายและขวา)ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2568 จะต้องเดินทางมาออดิชั่นด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2568 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา โดยการสมัครออดิชั่นครั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น !ติดตามเบื้องหลัง -ความเคลื่อนไหวของ In The 8ight Project ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : In The 8ight , Instagram : @inthe8ight.official , Tiktok : @inthe8ight.official , X @inthe8ight (In The 8ight official)#InThe8ight #IDOLFACTORY