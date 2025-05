รังสิตมันร้าย “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” สุดเดือด! แฟนคลับโดนทำร้ายขณะรอกดบัตร อ้างเป็นนายทุน พร้อมขู่ฆ่า

ร้อนไปทั้ง x เมื่อมีแอ็กเคานต์ lovecats052(LAZER) ที่คาดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของและได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่เจ้าตัวโดนคุกคาม และโดนทำร้ายขณะไปต่อคิวจองบัตรคอนเสิร์ต “DAOU OFFROAD, LOVE AT FIRST FLIGHT FAN CONCERT” ที่หน้าเคาน์เตอร์ ในห้างแห่งนึงย่านชานเมืองโดยเนื้อหาที่เจ้าตัวโพสต์นั้น ได้ถูกบุคคลที่อ้างว่าเป็น “นายทุน” บอกว่ามาต่อแถวรอตั้งแต่เที่ยงวันของเมื่อวาน ทั้งๆ ที่เจ้าของโพสต์บอกว่าเธอมาจองคิว 4-5 ชม. แล้ว แต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครมาจองเลย ด้านบุคคลที่อ้างว่าเป็น “นายทุน” ก็ได้เรียกพวกมาทำร้าย พร้อมข่มขู่ รวมไปถึงขู่เอาชีวิตด้วย“❌ เตือนภัยทุกคนที่จะไปกดบัตรคอนที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเกต เราโดนทำร้ายร่างกาย ❌@OPENLABEL_TH @ThaiTicketMajor#DaouOffroadLoveAtFirstFlight#ต้าห์อู๋ออฟโรด #DaouOffroad#แล้วไปลงแท็กด้วยว่าสาขารังสิตมันเป็นยังไง #มาเฟียกดบัตรเรื่องเกิดจาก เรามารอรับคิวกดบัตรคอนต้าห์อู๋ออฟโรดที่เมเจอร์รังสิต แต่ตอนเรามาถึงยังไม่เห็นมีคน เราก็เลยมานั่งวางของจองคิวที่เดิมตามปกติเหมือนทุกครั้ง มีเดินไปห้องน้ำ และไปนั่งในห้างบ้างแต่เดินไปเดินมาตลอด ผ่านไป 4-5 ชั่วโมง ก็มีคนกลุ่มนึงเดินมาบอกว่า มาต่อคิวกดบัตรใช่ไหม ถ้าใช่ให้ไปต่อหลังเขา เพราะเขามาจองคิวตั้งแต่เที่ยงเมื่อวาน จำนวน 6 คิว ถ้าเราจะต่อต้องเป็นคิวที่ 7ทางนี้เลยบอกว่าตอนมาถึงก็ไม่เห็นว่ามีใครทำไมอยู่ๆ ถึงมาบอกว่ามี 6 คิวแล้ว อยู่ตรงนี้มา 4-5 ชั่วโมงไม่เจอใคร(คือรู้สึกไม่สบายใจมากๆ ที่มาเจอแบบนี้ เพราะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน) พอเพื่อนที่เรานัดกันไว้มาถึง เราก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอีกสักพักผู้ชายคนเดิมก็เดินมาอีกรอบ บอกต้องไปต่อหลังเขา พวกเขามากันตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานแล้ว มานอนรออยู่ที่นี่ เพื่อนเราก็เลยบอกว่า เห็นเพื่อนมานั่งรอตั้ง 4-5 ชั่วโมงแล้วไม่เห็นมีใครมานี่ แล้วเพื่อนเราก็ถามเขากลับไปว่า มากดบัตรคอนฯ ของใคร เขาบอกว่ารอบเที่ยง เลยถามต่ออีกว่างานอะไร เขาบอกว่าไม่รู้ดูก่อน เราเลยถามว่ามากดบัตรไม่รู้ชื่องานเหรอคะ แฟนคลับใช่ไหม เขาก็ไม่ตอบ เราเลยบอก นี่เป็นแฟนคลับ มากดบัตรเอง คุณเป็นแฟนคลับไหม เขาบอกจะเป็นแฟนคลับหรืออะไร ก็อยากกด เลยถามไปว่า แฟนคลับหรือร้านกด เขาก็พูดว่า จะร้านกดหรืออะไรก็เรื่องของเขา แล้วถามเราว่าจะไปต่อคิวหลังเขาไหม เพื่อนกับเราก็ยืนยันว่า จะต่อคิวตรงนี้ เพราะทุกครั้งที่มา ก็ต่อตรงนี้ เขาเลยบอกว่าจะวิ่งใช่ไหม ได้ ชิล แล้วก็เดินไป เราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้ว ก็เลยนั่งจองที่เหมือนเดิมผ่านไปสักพัก ก็มี ผู้หญิง กับ ผู้ชาย 2 คน เดินมา แล้วพูดเสียงดังว่า ไหนอีไหนมันปากดี เป็นเหี้-อะไรไม่ต่อคิว แล้วอยู่ๆ ผู้ชาย ที่มาใหม่ ก็พุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเราทันที ทั้งตบ เตะก้านคอ เตะที่ลำตัว และที่หลัง มีรปภ. วิ่งมาดู แต่ไม่ช่วยอะไร เพราะโดนผู้ชายกลุ่มนี้ไล่ตะเพิด บอกว่าอย่ามายุ่ง คิดว่าเขาคงกลัวก็เลยรีบเดินกลับไป แล้วก็มีพวกของกลุ่มที่ทำร้ายเรามาเพิ่มอีก 2 คน รุมด่า ขู่ฆ่า บอกว่าตัวเองเป็นนายทุน เป็นเจ้าถิ่น ไล่ให้ไปแจ้งความได้เลย ข่มขู่มากๆ ตามในคลิปเลยค่ะ ในคลิปเป็นแค่ส่วนนึงที่เราถ่ายมาหลังโดนทำร้ายร่างกายค่ะ (มันไล่ให้เราเก็บของแล้วเราไปจากที่นี่) แต่ดูจากที่นางพูด เหมือนทำกันมานาน เป็นขบวนการ เหมือนมาแย่งคิวกดบัตร (ที่ดูแล้วว่าขายต่อได้) ยังไงใครจะซื้อต่อก็คิดให้ดีๆนะคะ ว่าควรสนับสนุนกลุ่มคนแบบนี้ไหมตอนนี้เราแจ้งความแล้ว เป็นที่เรียบร้อย ตำรวจวนไปดู แต่เจ้าตัวที่ทำร้ายร่างกายไม่อยู่แล้ว ต้องรอดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด หวังว่าตำรวจจะตามเรื่องให้จนถึงที่สุดนะคะอยากให้ทางค่ายพิจารณาการกดบัตรหน้าเคาน์เตอร์ด้วยนะคะว่าแฟนคลับจะต้องพบเจอกับอะไร“ล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุด หลังโดนทำร้ายว่า “ขอบคุณทุกๆ คนมากๆ ที่เป็นห่วงค่ะ 🙏 ขอโทษมากๆ ที่ไม่ได้ตอบทุกคน ตอนนี้ยังคงช็อกร้องไห้เป็นพักๆ ไข้ขึ้นระบมไปหมด กำลังจะไปรพ.ให้เอ็กซเรย์เพิ่มค่ะ จะมาอัปเดตจมาอาการนะคะ”ด้านเจ้าของคอนเสิร์ตอย่าง “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” ก็ได้เข้าไปถามไถ่อาการเจ้าของโพสต์ ซึ่งออฟโรดได้ไถ่ถาม “พี่เป็นอะไรมากไหมครับ” พร้อมแชร์โพสต์นี้ออกไปพร้อมแคปชั่น “เป็นนายทุน ทำได้ทุกอย่าง ตรรกะพี่ งงๆ นะครับ เรื่องถึงตำรวจอยากรู้จังว่ายังเก่งอีกรึป่าววว ?” ส่วนต้าห์อู๋ได้แชร์โพสต์ออกไปเช่นกัน พร้อมแคปชั่น “เก่งมาจากไหนวะ”ส่วนต้นสังกัดของทั้ง 2 ศิลปิน ก็ได้ออกจดหมายชี้แจง พร้อมจะดำเนินการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าว“เรื่อง การจำหน่ายบัตร DAOU OFFROAD LOVE AT FIRST FLIGHT FAN CONCERTจากเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงในระหว่างการต่อคิวซื้อบัตรเข้าร่วมงาน DAOU OFFROAD LOVE AT FIRST FLIGHT FAN CONCERT ทางบริษัทฯ ได้รับทราบ ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว และได้มีการปรึกษาหารือกับทาง THAITICKETMAJOR เพื่อตรวจสอบประเด็นที่เกิดขึ้นดังกล่าวและทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการซื้อบัตรคอนเสิร์ตต่อจากบุคคลที่สาม เนื่องจากอาจมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับจองบัตร การซื้อ - ขายนอกระบบรวมไปถึงการแจกเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางผู้จัด ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย”