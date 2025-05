“ออน สมฤทัย” เกินฝัน ดังจนอิจฉาตัวเอง! ลั่นคุณหนูแค่คอนเทนต์ ชีวิตจริงชอบกินปลาร้า

กลายเป็นไวรัลไปทั่ว ไม่ใช่แค่ในไทย สำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยสุดครีเอทีฟ เจ้าของประโยคเด็ดที่ตอนนี้กลายเป็น Soft Power ใหม่ของไทย ที่ทั้ง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล, แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, แจ็คสัน หวัง ต่างร่วมทำคอนเทนต์กันอย่างสนุกสนานล่าสุด ออน สมฤทัย ได้มาร่วมงาน “โค้ก” แชร์ความสุขกับแคมเปญ “ส่ง Coke ให้” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเผยถึงกระแสความดังหลังร่วมงาน แจ็คสัน หวังเต้นแล้วก็ได้โปรโมตเพลงให้พี่แจ็คสัน หวัง ด้วย สนุกมากซ้อมเต้น 1 วิ ถ้าคอนเทนต์กับพี่แจ็คสัน หวังน่าจะไม่มีแล้ว แค่นั้นก็เยอะมากแล้ว สำหรับเรารู้สึกว่าดีใจมากๆ คือเขาน่ารักมากๆ เลย ไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนคลับเยอะมากๆ”เผย แจ็คสัน หวัง เป็นคนน่ารัก ไม่ถือตัว แถมชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผล“เขาเป็นคนที่ทุกอย่างเป๊ะมากซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเยอะมาก แต่เขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆ น่ารักเราก็สอนเขาพูด Thank You kateykแล้ววันนั้นเขาก็แสดงความรู้สึกแบบเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ เขาก็ช่วยเหลือเด็กๆ เป็นกิจกรรม CSR เป็นอีเวนต์เราก็เลยไปร่วมจอยรู้สึกประทับใจมากๆ”บอกอิจฉาตัวเองเหมือนกันที่ได้ร่วมงานคนดัง“ลืมคุยกับพี่แจ็คเรื่องแบมแบม (กันต์พิมุกต์ ภูวกุล) เลยก็อิจฉาตัวเองด้วยi โดยเฉพาะลิซ่าวันนี้ออกเพลงใหม่นะคะ x กับ Maroon 5 ลิซ่ารับบทบาทใหม่เท่มากเลยค่ะ เป็นวิดีโอที่นานมากค่ะเพราะว่าดูไม่จบ”รู้สึกดีใจมีแฟนคลับที่อเมริกา“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ เขาก็คงเห็นแบบของแปลกอะไรแบบนี้ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆ เลย เวลาไปต่างประเทศเขาก็ Hello kateyki I like youถ้าถามว่าอะไรที่หลายคนเอ็นดูเราพอมาดูคอนเทนต์เราก็รู้สึกว่าบ้าๆ บอๆ หายเครียดไปเลยคอนเทนต์ส่วนมากไม่มีสคริปต์ ส่วนมากเป็นแบบนั้นเลยตัวตนจริงๆเรา เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้แฮปปี้มาก เพราะทุกครั้งกลั้นขำสุดๆ ถ่ายเสร็จปุ๊บขำลั่นเลยค่ะ คือกลั้นขำตัวเองกลั้นขำเป็นบทบาทที่คิดมาใหม่ล่าสุดตอนนั้นเลย เกือบจะทุกคลิปเรียลเลยค่ะ แต่คิดหน่อยที่มีลูกค้าก็จะเอาคอนเซ็ปต์มามิกซ์ให้ความเป็นเรียวของเราเข้าไปนิดนึง”บอกเป็นคนชอบดูการ์ตูน เลยอยากทำเสียงสูงเลียนแบบ“ตอนแรกเราไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแต่งตัวมีความสุขง่ายๆ ค่ะ ทุกคนลองมีคาแรคเตอร์ตัวเองส่องกระจกตอนเช้าพูดตัวเองสวยอย่างนี้ มันไม่ใช่คนบ้านะคะ เป็นคนที่ให้เอเนอร์จี้กับตัวเองคาแรกเตอร์หลักๆ คือเราเอ็นจอยจับทุกอย่างเราไม่ได้อยากคิดว่าต้องมามีบทบาทอะไรเป็นเรา”รับดังจนงานรุม ผุดโปรเจกต์ใหม่รอติดตามปีหน้า“ตอนนี้งานเข้าเรื่อยๆ ส่วนโปรเจกต์ยังบอกไม่ได้ค่ะ เพลงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอมีอารมณ์มีฟีลก่อน โปรเจกต์นี้ไม่ใช่งานเพลงค่ะ คงจะได้เห็นกันปีหน้าเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำ โปรเจกต์ใหญ่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่อะไรหลายๆ อย่างยังไม่เรียบร้อย (คนดังๆ มาคอลแลป?)ลั่นชีวิตจริงเป็นคนสบายๆ ชอบกินปลาร้า“ตอนแรกๆ สามีเขาคงงงเก็บไว้ในใจอย่างวันนี้ทุกวันศุกร์ก็จะมีไปโน่นไปนี่ ไปดูหนังใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นตัวเดิม คือชีวิตจริงก็ไม่ได้เหมือนในคอนเทนต์ขนาดนั้น ก็ชิล ไอเลิฟปลาร้า”เผยทุกคนสามารถเลียนแบบคาแรกเตอร์ตนได้ ไม่คิดจดลิขสิทธิ์ ลั่นขอให้ทำแล้วมีความสุขกับชีวิตก็พอ“มันต้องจดเหรอ คนก็ทำเยอะนะคะก็ดีใจคือทุกวันนี้โลกภายนอกมันเครียดเยอะมาก เราก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ง่ายๆ สมมติเราอยู่กับเพื่อน ก็คือแบบว่าสวยอะไรแบบนี้ แค่เสียงสูงขึ้นมาก็แฮปปี้เลยคือเราจะแบบเครียดแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็หายเครียด คือเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่ามีเรื่องเครียดๆ เราต้องแก้เราต้องปรับแล้ว ปรับตัวใหม่คุยกับตัวเองหรือสวดมนต์ค่ะ”บอกไม่ได้ตั้งใจชื่อ kateyki“ชื่อนี้จริงๆ คือ kateyki ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจชื่อ kateyki หลังๆ ก็หนึ่ง kateyki สอง kateyki คือมี kateyki เยอะมาก เวลาเราไปต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องเรียก kateyki หรือแล้วแต่ฟีลเราอีก หรือบางทีแต่งชื่อไปจอยๆ สนุกๆ”