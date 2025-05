แขกผู้มีเกียรติล้นหลาม! ส่งให้ “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” สร้างปรากฏการณ์บัตร SOLD OUT ทั้ง 3 รอบการแสดง ในไม่กี่ชั่วโมง

เรียกได้ว่ากระแสตอบรับแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับคอนเสิร์ตธีมงานแต่ง “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” ของ “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ที่ฟีดแบ็กมาแรงเกินต้าน หลังจากร่อนการ์ดเชิญเปิดจำหน่ายบัตรไปได้ไม่นาน ก็สร้างตำนานใหม่อีกครั้ง เมื่อบัตร SOLD OUT ไปอย่างรวดเร็ว!! ด้วยพลังซัปพอร์ตจากแขกผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งครั้งนี้ ทำให้คอนเสิร์ตทั้ง 3 รอบ เต็มทุกที่นั่ง ทุกโซน ภายในเวลาอันรวดเร็ว และด้วยความฮอตในครั้งนี้ ส่งให้ #BKPPWeddingConcert ติดเทรนด์ X อันดับ 1 ทั้งของไทยและ Worldwide อย่างต่อเนื่องเตรียมพบกับความสนุก ความสุข และโมเมนต์สุดประทับใจ กับค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกันใน “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” ในวันศุกร์ ที่ 13 รอบ 19:00 น. วันเสาร์ ที่ 14 รอบ 18:00 น. วันอาทิตย์ 15 รอบ 18:00 น. มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Exhibition Hall 1-2, ชั้น G)ส่วนใครที่พลาดในการกดบัตรและอยากอินทะลุจอได้แบบเรียลไทม์ สามารถซื้อบัตร Live Streaming ได้ทั้ง 3 รอบการแสดง โดยเป็นการเข้าชมการแสดงสดเท่านั้น ไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้ ราคาบัตร Live Streaming 1,200 บาท/รอบการแสดง (E-Ticket สำหรับเข้าชม Live Streaming) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:00 น. (GMT+7) เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์ ALL TICKET (www.allticket.com) เท่านั้น#ร่วมยินดีBKPPคอนแต่งSoldOut#BKPPWeddingConcert#ซองแดงแต่งผี#TheRedEnvelope#BillkinEntertainment #PPKritEntertainment#GDH#Bbillkin #PPKritt