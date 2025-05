ครั้งแรกในพัทยา! ปรากฏการณ์เทศกาลศิลปะแสงไฟสุดยิ่งใหญ่ริมชายหาด “PATTAYA LIGHTING 2025 - FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH”

เปิดงานสุดยิ่งใหญ่! สำหรับครั้งแรกของ เมืองพัทยา ที่ร่วมกับ ATIME และ EFM สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ปลุกจินตนาการให้ลุกเป็นไฟ! ในงาน “PATTAYA LIGHTING 2025 - FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH” เทศกาลศิลปะแสงไฟสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองพัทยา เนรมิตชายหาดกว่า 500 เมตรให้กลายเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟสุดแฟนตาซี จัดเต็ม แสง สี และจินตนาการ ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับประสบการณ์ใน 8 โซนสุดสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านศิลปะแสงไฟหลากหลายรูปแบบ อาทิ The Fantasea Portal : ประตูสู่ความ FantaSea , The Fallen Moon : ต้นกำเนิดแห่งแสง และวิถีชีวิตยามค่ำคืน , Whale Way & Plankton: เส้นทางแห่งแสงเปล่งประกาย , Fantasea Creatures : โลกใต้ทะเลกลับด้าน , Coral Lumina อาณาจักรปะการังเรืองแสง , Night Wave & Symphony : ชายหาดเริงระบำ, Colourful Beach : มหาดศจรรย์สีสันแห่งผืนทราย , Melody Beach : มหาดศจรรย์ เสียงดนตรีแห่ง ผืนทราย และโซนพิเศษ THE WHALEOF A TIME ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก"วาฬบรูด้า"ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และศิลปิน WISHULADA (วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งานนี้จัดระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2568 ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรีในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อนคราคร่ำไปด้วยแขกผู้มีเกียรติและเหล่าคนดังที่มาร่วมงาน อาทิ คารีสา สปริงเก็ตต์ และ 2 ดีเจจาก ATIME อย่าง ดีเจเฟี๊ยต ธัชนนท์ จารุพัชนี และ ดีเจปอ นันทชัย เตชะศรีวิเชียร ที่มารับหน้าที่พิธีกรสร้างสีสันให้บรรยากาศงานให้คึกคักท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับตลอดแนวชายหาดอีกด้วยโดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ประธานในพิธี กล่าวว่า “เทศกาลศิลปะแสงไฟ ‘PATTAYA LIGHTING 2025’ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองพัทยา และนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดงานแสดงแสงไฟขนาดใหญ่ริมชายหาด เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งในการยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งในมิติของศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง พร้อมทั้งเดินหน้าในการสร้างกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปี ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘พัทยามาได้ทุกวัน’ และเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาอีกด้วย”สำหรับงาน “PATTAYA LIGHTING 2025 - FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH” ได้รับแรงบันดาลใจจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ศิลปะ แสง สี เสียง และดึงเอาสองเอกลักษณ์ของเมืองพัทยาคือ “Fantasy” ความมหัศจรรย์และความบันเทิงอันไร้ขีดจำกัดของเมืองพัทยา และ “Sea” ท้องทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา มาร้อยเรียงผ่านเรื่องราวที่จะกลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษห้ามพลาด! “PATTAYA LIGHTING 2025 – FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH” เปิดให้เข้าชมฟรี! ทุกคืน ตั้งแต่เวลา 18.00 –22.00 น. วันที่ 1- 5 พฤษภาคมนี้เท่านั้น ที่ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี#PattayaLighting2025 #FantaSea #EFM #ATIME