"ดา เอ็นโดรฟิน" คลอดลูกชายคนที่ 2 ตั้งชื่อสุดน่ารัก "น้องดินดิน"

ลืมตาดูโลกแล้ว! หลังอดทนเจ็บท้องอยู่ 17 ชั่วโมง ในห้องคลอด ล่าสุดนักร้องสาว "ดา เอ็นโดรฟิน" คลอดลูกชายคนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยโดยในอินสตาแกรมของคุณพ่อ "เดนนิส ไทยคูณ" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัว พร้อมแคปชั่น "Welcome to the world my 2nd son Dinero aka “Din Din” born May 1, 2025 (Thurs) at 19:30. Named after one of my favorite actors Robert De Niro. It also means “money” in Spanish.To my wife @daendorphine thank you for enduring 17 hours of labor you are truly a super womanThank you to all the doctors, nurses, and staff at @samitivej #TeamDAnnis #Samitivej"ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก