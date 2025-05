"เจมมี่เจมส์" โชว์ความเป็นตัวตน ร่วม Collaboration งานแฟชั่นโชว์ DISAYA X JAMYJAMESS Powered by Mercedes-Benz พร้อมเสิร์ฟ "หยิ่น-วอร์" ลุคหล่อสะกดบนรันเวย์บนพื้นที่ ICONIC YOU

เขย่าวงการแฟชั่นไปเลยกับการโคจรมาพบกันครั้งแรก ของสามไอคอนิก ระหว่าง Mercedes-Benz นวัตกรรมยานยนต์ระดับโลก โดย Thonburi Phanich Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเจ้าแรกในไทย ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นไอคอนิกชั้นนำของไทยอย่าง DISAYA โดย ดิษยา สรไกรกิติกูล ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเร็กเตอร์และหนุ่มเจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ไอคอนแฟชั่นตัวพ่อแห่งวงการบันเทิง ร่วมถ่ายทอดตัวตนเสื้อผ้าแนว Unisex ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะแตกต่างและเป็นที่จดจำในแบบของตัวเอง ในงานแฟชั่น DISAYA X JAMYJAMESS Powered by Mercedes-Benz พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด ‘ICONIOLOGY’ ถ่ายทอดตัวตนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ โดยหยิบเทคนิคการถักเพชรมาคราเม่ ซึ่งเป็นไอคอนิกของ DISAYA ตอบโจทย์คอนเซ็ปต์แอนโดรจีนัส ผสานกับงานฝีมือสุดละเอียดอ่อนของดอกกุหลาบทำมือสไตล์ออริกามิที่พับจากผ้าและริบบิ้นทีละชิ้น! ทั้งหมด 32 ลุค มาในแนว Unisex โดยในงานได้รวมเหล่าเซเลบริตี้หลากหลายวงการที่รักในศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน นำทัพโดยสองคู่จิ้น หยิ่น-อานันท์ ว่อง และ วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ พร้อมบรรดานายแบบ-นางแบบที่มาร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแบรนด์ นอกจากนี้เหล่าคนดังอย่าง วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, วิว-เบญญาภา จีนประสม, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล ฯลฯ มาร่วมยินดี ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkokเจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ เผยความรู้สึกว่า “ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ DISAYA และ Mercedes-Benz (Thonburi Phanich Group) ที่ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ ในงานครั้งนี้ผมเข้ามาร่วมตั้งแต่ช่วยคิดกับคุณออม ทั้งคอนเซปต์ สไตล์ และ Mood & Tone โดยตั้งใจให้โชว์นี้เป็นการนำสไตล์ที่ไม่จำกัดเพศของตัวเองมาใส่ในคอลเลกชันนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงการมิกซ์แอนด์แมตช์ การเล่นกับดีเทลและซิลูเอตที่ไม่ธรรมดา ผ่านการเล่าเรื่องราวที่สนุกและเต็มไปด้วยพลัง เพราะความกล้าที่จะเป็นตัวเอง คือสิ่งที่เป็นไอคอนิกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผมที่เป็นคนไม่กลัวในการลองทำอะไรใหม่ ๆ และกล้าที่จะเล่าเรื่องของตัวเองผ่านแฟชั่นอย่างเปิดเผยที่ทุกคนเห็นกัน เรียกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดี และน่าจดจำมาก ๆ ครับ” หนุ่มเจมมี่เจมส์ กล่าวทิ้งท้ายโดยทั้งนี้งานแฟชั่นโชว์ DISAYA X JAMYJAMESS Powered by Mercedes-Benz จัดขึ้นที่ ICONIC YOU พื้นที่แห่งใหม่ใจกลางเมืองจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการ ผสานศิลปะสุดล้ำเข้ากับเทคโนโลยีสุดเจ๋ง เป็นการเฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์ที่ไม่ซ้ำใคร ขับเคลื่อนผ่านงานศิลปะ ดนตรี และประสบการณ์สุดว้าว ชวนทุกคนมาค้นหาตัวตนและ ‘สไตล์ที่ใช่’ ไปกับ Mercedes-Benz เพื่อตอกย้ำว่า Mercedes-Benz ไม่ใช่มีชื่อเสียงเพียงเรื่องยานยนต์ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจแห่งไลฟ์สไตล์พลาดไม่ได้กับนิทรรศการจัดแสดงคอลเลกชัน ICONIOLOGY ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkok ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และสัมผัสความเป็นไอคอนิกของคอลเลกชัน ICONIOLOGY ได้แล้ววันนี้ที่ DISAYA Stores ทุกสาขา หรือ ช้อปออนไลน์สบายๆ ที่ www.disaya.com และ Line Official / Instagram @disayaofficial