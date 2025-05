มาดามพัดซัง! จัดใหญ่ ขนทัพดารา ลิเดีย-แมทธิว, มุก วรนิษฐ์, ดีเจมะตูม ร่วมงาน Grand Opening “Cash My Bag” ที่เดียวจบ ครบทุกบริการแบรนด์เนมหรู! เจ้าแรก และเจ้าเดียวในไทย

ยิ่งใหญ่อลังการ สมกับฉายา เจ้าแม่แอร์เมสมือสอง รายใหญ่ที่สุดของเมืองไทย สำหรับ มาดามพัดซัง-พลอยนภัส ศรีสำราญโชค แห่ง กรีสซี่ เฮาส์ (Grease House) ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเซเลบคนดังมากมาย ที่ล่าสุด ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ขายฝาก–ฝากขาย สินค้าแบรนด์เนมหรู เปิดตัวธุรกิจใหม่ “Cash My Bag” ที่พร้อมจะเปลี่ยนแบรนด์เนมหรูของคุณ ให้กลายเป็นเงินสดได้ง่ายๆ ที่สะดวก ปลอดภัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เดียวจบ ครบทุกบริการแบรนด์เนมหรู! เจ้าแรก และเจ้าเดียวในไทย กับการให้บริการ One Stop Service สำหรับสินค้าลักซ์ชัวรี ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนม, นาฬิกาหรู, High Jewelry, รถ Supercar, เสื้อผ้าแบรนด์เนม (เจ้าแรกในไทยที่รับจริง!) รวมทั้งบริการความงามจากเกาหลี (Surgery from Korea) ภายใต้การบริหารงาน ที่มีประสบการณ์กว่า 17 ปีสำหรับ Cash My Bag มาพร้อมกับ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1.25% ต่อเดือน ให้วงเงินสูง ไม่กดราคา โดยประเมินอย่างเป็นธรรม รู้ผลไวใน 45 นาที และโอนเงินใน 30 นาที สามารถต่อสัญญาได้ไม่จำกัด มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และความลับลูกค้าคือหัวใจ ในการบริการแบบ Private มีระบบจัดเก็บที่ปลอดภัย มาตรฐานสูง คุยง่าย จบเร็ว ไม่ยืดเยื้อ และโปร่งใสทุกขั้นตอนโดยได้มีการจัดงาน Grand Opening “Cash My Bag” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีเหล่าบรรดาคนดัง และแขกรับเชิญคนพิเศษ อาทิ มุก วรนิษฐ์, ดีเจมะตูม และคู่รักสุดสวีท ลิเดีย - แมทธิว ที่มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษ สร้างสีสันให้กับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวและสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Instagram : @cash_mybag