ตลาดสี่มุมเมืองรวมที่สุดของทุเรียนไทย งาน “ทุเรียน Expo 2025” ชวนสายทุเรียน ชิม-ช้อป-เที่ยว พบโปรฯ แรง หมอนทองราคาพิเศษ เริ่มต้นพูละ 5 บาท และลูกละ 99 บาท

ตลาดสี่มุมเมือง ปักหมุดหมายใหม่เพื่อคนรักทุเรียน กับงาน “ทุเรียน Expo 2025” ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2568 ชิม - ช้อป - เที่ยว ในสไตล์ One Day Trip ครบจบในวันเดียว เดินชมตลาดค้าส่งผลไม้ระดับโลก ช้อปและชิมทุเรียนสด ๆ จากสวนคุณภาพดีราคาส่ง ทั้งหมอนทอง ก้านยาว หลงลับแล รวมถึงทุเรียนลูกผสมนวัตกรรมใหม่ที่หาชิมยาก พบกิจกรรม นาทีทองสุดคุ้ม แจกฟรีคูปองแทนเงินสด และโซนนั่งกินสุดชิล ตลอดทั้งวัน ตลาดสี่มุมเมืองพร้อมยกระดับสู่ Epicenter ของทุเรียนไทย จุดศูนย์กลางที่รวมที่สุดของทุเรียนหลากสายพันธุ์ จากสวนไทยสู่คนรักทุเรียนทั่วโลก เดินทางสะดวก เพียง 10 นาทีจากสนามบินดอนเมือง และเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงคุณปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์ธุรกิจ ตลาดสี่มุมเมือง กล่าวว่า “ตลาดสี่มุมเมืองขยับบทบาทสู่การเป็น Innovation Hub ด้าน Food Ingredients ด้วยการเชื่อมตรงทุเรียนสด ๆ จากสวนถึงมือผู้บริโภค พร้อมเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย และคนรุ่นใหม่ได้เติบโตไปด้วยกัน เรามองธุรกิจไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือยอดขาย แต่คือการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง ให้ทุกความพยายามและแรงบันดาลใจมีโอกาสใหม่ที่นี่เสมอสำหรับปีนี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมทุเรียนไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะมีปริมาณทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 1.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 37% ในจำนวนนี้ 75% หรือ 1,325,250 ตัน จะส่งออกไปต่างประเทศ และ 25% หรือ 441,750 ตัน จำหน่ายในประเทศ ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจภายใน ด้วยการคาดการณ์ปริมาณทุเรียนเข้าตลาดตลอดฤดูกาลกว่า 31,000 ตัน หรือคิดเป็น 7% ของการบริโภคในประเทศ เฉลี่ยสูงถึง 200 ตันต่อวัน ในช่วงฤดูกาลทุเรียน และ 70 ตันต่อวัน ตลอดทั้งปี ในช่วงไฮซีซันระหว่าง 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน เราคาดว่าจะมีมูลค่าเงินหมุนเวียนเฉพาะตลาดทุเรียนสูงถึง 2,600 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งสะท้อนศักยภาพของตลาดสี่มุมเมืองในฐานะศูนย์กลางการกระจายสินค้าผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตลาดสี่มุมเมืองยังเดินหน้าปั้นโอกาสใหม่ทางการเกษตร ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรที่ปีนี้ มีทุเรียนสายพันธุ์ลูกผสมนวัตกรรมใหม่ อาทิ "จันทบุรี 1", "จันทบุรี 2", "จันทบุรี 3", "จันทบุรี 7" และ "นวลทองจันท์" ที่ครั้งหนึ่งมีเฉพาะส่งออก วันนี้เปิดให้ผู้บริโภคไทยได้ลิ้มลองความอร่อย ด้วยรสชาติเข้มข้น เนื้อละเอียด เมล็ดลีบ เก็บเกี่ยวได้เร็ว ตอบโจทย์ทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยกว่า 30 ปีของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีทั้งหมดนี้เป็นไปตามเป้าหมายของตลาดสี่มุมเมืองในการผลักดันทุเรียนไทยขึ้นสู่เวที Epicenter of Fruit Excellence ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมหนุนเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานีให้เติบโตต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด One Day Trip: ช้อป - กิน - เที่ยว ครบจบในวันเดียว ที่ออกแบบให้ตลาดกลายเป็นมากกว่าที่ซื้อของ แต่เป็นจุดหมายที่คนอยากมา อยากอยู่ และอยากบอกต่อ และสำหรับท่านที่พลาดงาน “ทุเรียน Expo 2025” ตลาดสี่มุมเมืองยังคงมีทุเรียนคุณภาพจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันจนกว่าสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยสดใหม่จากสวนอย่างต่อเนื่อง”ไฮไลท์: "ทุเรียน Expo 2025" พบกับทุเรียนหลากสายพันธุ์ - กองทัพโปรฯ เดือด• โปรโมชันนาทีทอง วันละ 1 รอบ วันละ 200 สิทธิ์:9 พ.ค. ทุเรียนหมอนทองพรีเมี่ยม พูละ 5-20 บาท เวลา 15.00 น.10 พ.ค. หมอนทองลูกละ 99 บาท เวลา 11.00 น.11 พ.ค. หมอนทองพรีเมี่ยม พูละ 5-20 บาท เวลา 11.00 น.12 พ.ค. หมอนทองลูกละ 99 บาท เวลา 15.00 น.• แจกฟรีทุกวัน: คูปองเงินสด 50 บาทสำหรับซื้อทุเรียน วันละ 600 ใบ ลงทะเบียนหน้างาน เวลา 9.00-21.00 น.• เลือกซื้อทุเรียนสายพันธุ์ที่ชอบที่มีให้เลือกหลากหลาย อาทิ ทุเรียนพันธุ์โบราณหายาก นกหยิบ กบสุวรรณ, กำปั่นขาว, พวงมณี ฯลฯ และพันธุ์ยอดนิยม หมอนทอง, ก้านยาว, ภูเขาไฟศรีสะเกษ, ป่าละอู, หลงลับแล, หลินลับแล ฯลฯ• ชิมที่นี่ที่แรกทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ "จันทบุรี 1", "จันทบุรี 2", "จันทบุรี 3", "จันทบุรี 7" และ "นวลทองจันท์" ทุเรียนลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ รสชาติเข้มข้น สีสวย เนื้อเยอะ เม็ดลีบ ผลงานการค้นคว้าและวิจัยกว่า 30 ปี จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร — ส่งตรงจากสวนถึงมือคนไทยเป็นครั้งแรก• ราคาส่งสุดคุ้ม อาทิ หมอนทองเริ่มต้น กก.ละ 130 บาท, ก้านยาว กก.ละ 100 บาท, ชะนี กก.ละ 80 บาท• โซนนั่งทาน-คาเฟ่ในตลาด บรรยากาศสบาย พร้อมเครื่องดื่ม-ของหวานบริการครบ• การันตีคุณภาพ ซื้อได้ 24 ชม. หากพบปัญหาคุณภาพสามารถเคลมได้ (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)ตอบโจทย์การจัดซื้อวัตถุดิบยุคใหม่ได้อย่างมืออาชีพกับ ‘สี่มุมเมืองออนไลน์’ ช่องทางขายส่งผักสด ผลไม้ และวัตถุดิบอาหาร ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เสมือนเดินเลือกซื้อด้วยตนเอง พร้อมโปรโมชันสนับสนุนธุรกิจที่หมุนเวียนตลอดทั้งเดือน คลิกใช้บริการได้ทันทีที่ www.simummuangonline.com ตรวจสอบราคาขายส่งผักผลไม้เดตแบบเรียลไทม์ได้ที่ https//www.simummuangmarket.com หรือติดต่อ Call Center โทร. 02-995-0610-3และ www.facebook.com/taladsimummuang