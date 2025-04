LE SSERAFIM พร้อมแลนด์ดิ้งไทยแลนด์ เตรียมหอบความคิดถึงมาหาแฟนไทยถึงที่! ในงาน “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK” 9-10 สิงหาคมนี้

ชีเสิร์ฟ ชีตี ชีรับ ชีเหวี่ยง ชีบล๊อค แล้วชี ตบลงปึ้ง! สนามปั้ง! คนดูฟิน! สาวๆ Le Sserafim พร้อมแลนด์ดิ้งไทยแลนด์ เตรียมหอบความคิดถึงมาหาเหล่า “FEARNOT” ชาวไทยกันถึงที่! เตรียมฟาดความ CRAZY แบบตะโกน จนต้องร้องขอเพลง EASY ใกล้ฉัน! กับงาน “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของสาวๆงานนี้ผู้จัดคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้งเคป็อบชั้นนำของไทยอย่าง “IDEAFACT” (ไอเดียแฟค) หน่วยงานภายใต้ “GMM SHOW” (จีเอ็มเอ็มโชว์) ร่วมกับ YJ Partners จัดให้!! พาสาวๆ “LE SSERAFIM” มาเยือนประเทศไทยให้เหล่าบรรดา “FEARNOT” ชาวไทยได้หายคิดถึง พร้อมชวนทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะ EASY และ CRAZY แดนซ์กระจายไปกับการแสดงสุดอลังการที่จะ HOT ยิ่งกว่าอากาศเมืองไทย กับ “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK” คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของสาวๆ“LE SSERAFIM” (เลเซราฟิม) หรือที่แฟนๆชาวไทยเรียกกันว่า “ฟิมมี่” เป็นวงศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปแห่งค่าย SOURCE MUSIC ที่มีสมาชิกวงทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย คิม แชวอน , ซากุระ , ฮอ ยุนจิน, คาซึฮะ และ ฮง อึนแช โดยมีสมาชิกทั้งหมด 3 คนที่เคยเข้าร่วมรายการ survival อย่างรายการ ‘Produce 48’ นั่นก็คือ คิม แชวอน, ซากุระ และ ฮอ ยุนจิน“LE SSERAFIM” เป็นวงที่มีแนวเพลงโดดเด่น พร้อมกับท่าเต้นที่แข็งแกร่ง สมดั่งชื่อเพลง “FEARLESS” ที่เป็นเพลงเดบิวต์และเป็นเพลงไตเติ้ล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้มารู้จักกับทั้ง 5 สาว ซึ่งหลังจากเดบิวต์วงก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัล Rookie Of The Year จากงาน The 37th Golden Disc Awards และ The 32nd Seoul Music Awards ไปครอง นอกจากนี้ทั้ง 5 สาว ยังคว้ารางวัล Performance of the year ในงาน AAA 2024 Asia Artist Awards ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกด้วยหลังจากเดบิวต์ มีผลงานถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆ และสร้างปรากฎการณ์เพลงฮิตอย่างต่อเนื่อง เช่น เพลงเร็วที่ชวนทุกคนมาออกสเต็ปแดนซ์อย่าง “ANTIFRAGILE”, “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)”, “Eve, Psyche & the Bluebeard's Wife” และ “Smart” เพลงจากมินิอัลบั้มชุดที่ 3 EASY ที่นอกจากเพลงจะฮิตติดกระแสและมีท่าเต้นที่น่าหลงใหลแล้ว ยังได้สร้างปรากฏการณ์ความไวรัลในโลกออนไลน์ มีคนร่วมทำชาเลนจ์กันอย่างล้นหลาม จนเพลงนี้ได้เข้าไปอยู่บนชาร์ต Billboard ของสหรัฐอเมริกานานถึง 6 สัปดาห์ รวมถึงเพลงช้าฟังสบาย ความหมายกินใจ อย่างเพลง “Sour Grapes”, “Perfect Night” และ “We Got So Much” เป็นต้นเรียกได้ว่าไม่ว่าสาวๆ จะปล่อยเพลงไหนออกมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ และเพื่อไม่ให้แฟนๆ ต้องรอผลงานใหม่นานเกินไป ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา LE SSERAFIM ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 5 ที่มีชื่อว่า HOT พร้อมประกาศ “2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’” เวิร์ลทัวร์ครั้งใหญ่ครั้งแรกที่จะไปเยือนหลายประเทศในทั่วเอเชียและอเมริกาเหนือ รวมถึงประเทศไทยด้วย“2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN BANGKOK” เตรียมปักหมุดจัดงานแบบยิ่งใหญ่ สมการรอคอย ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยมี “IDEAFACT” ผู้จัดฝีมือดีรับหน้าที่บริหารการจัดงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้งานครั้งสำคัญนี้เป็นความทรงจำที่สนุกที่สุด ฟินที่สุด และน่าจดจำที่สุดของ FEARNOT ชาวไทยเตรียมเน็ตให้พร้อม ซ้อมมือไว้ให้ดี แล้วมากดบัตรพร้อมกัน!ราคาบัตร : 6,300 (VIP บัตรยืน) / 5,300 / 4,800 / 3,800 / 2,800 บาท●รอบ FEARNOT MEMBERSHIP PRESALE (GL) เปิดจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. - 21.59 น. ผ่านทาง www.allticket.com เท่านั้น●รอบบุคคลทั่วไป (GENERAL ONSALE) เปิดจำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.allticket.com และ เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook: GMM SHOW / TikTok: @gmmshow / Instagram: @gmmshow / X: @GMMSHOW_th** สอบถามเพิ่มเติม เรื่อง การซื้อบัตรเข้าชมการแสดง ติดต่อ ALL Ticket Call Center 0-2826-7788 หรือ Counter Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ :E-Mail : support@allticket.comLine : @counterservice **#LE_SSERAFIM #르세라핌#EASY_CRAZY_HOT#EASY_CRAZY_HOT_IN_BANGKOK#GMMSHOW#YJPARTNERS