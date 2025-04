“ครูอู๋ เปรมจิตต์” ดัน “เจเจ จุลจักร” ลูกชายพิสูจน์ฝีมือ! บริหาร “Jigsaw Thailand” เปิดพื้นที่สานฝันศิลปินรุ่นใหม่ ผลักดันสู่เวทีจริงด้วยโปรเจ็ค “Jigsaw Play Ground” ฟรีคอนเสิร์ต 6 พ.ค.นี้

ผู้ปลุกปั้นผู้คนมามากมายในฐานะนักออกแบบท่าเต้นอันดับหนึ่งของเมืองไทย เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการเต้นด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในฐานะนักออกแบบท่าเต้น ครูสอนเต้น และผู้ก่อตั้งสถาบัน D Dance Thailand และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ยุค 90's สู่ปัจจุบันเช่น จั๋งธีร์ ฮาร์ท วง BUS, เจย์ แมดดอค วง DICE, ALALA ค่าย GMM, Muon Atlas แห่ง XOXO Entertainment , Pixxie ค่าย LIT Entertainment , PITBABE แห่ง CHANGE , Seya Miya รวมถึงศิลปินไทยในค่ายเกาหลี นอกจากพัฒนาศิลปินอย่างต่อเนื่องแล้ว ครูอู๋ยังพัฒนาเด็ก และสังคมให้เป็นบุคคลคุณภาพเก่ง ดี มีความสุข และยังได้สร้างสรรค์ไปกับโปรเจ็คที่สร้างแรงบันดาลใจมากมาย เช่น เด็ก Dance Project มายาวนาวกว่า 9 ปี โปรเจ็คที่พัฒนาทักษะ และสังคมเด็ก, This Ability โปรเจ็คที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พิการ ในปัจจุบันยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากศิลปินที่ตอนนี้มีฐานะเป็นแม่ ๆ ก็ยังเชื่อมั่นที่จะฝากลูกไว้กับครูอู๋อย่างต่อเนื่อง และยังคงสร้างสรรค์ Choreography ให้กับศิลปินปัจจุบันและในตอนนี้ขอทำหน้าที่แม่และครูในเวลาเดียวกันด้วยการผลักดันลูกชายหัวแก้วหัวแหวน "เจเจ จุลจักรอำนรรฆมณี" ให้เข้าสู่วงการดนตรีอย่างเต็มตัว ในฐานะCEO/ Co-founder และศิลปินในสังกัด จิกซอว์ ไทยแลนด์ (Jigsaw Thailand) จากการสนับสนุนของคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในวงการดนตรีมากว่าครึ่งชีวิต ส่งไม้ต่อให้ลูกชายได้เดินรอยตามในการสานต่อความฝันให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆ ที่มีความฝันบวกพรสวรรค์และพรแสวงให้ได้มีโอกาสก้าวสู่วงการดนตรี เหมือนิยามคำว่า "แม่สร้างคน ลูกสร้างงาน ร่วมกันสร้างสรรค์" โดย "ครูอู๋เปรมจิตต์" กล่าวว่า"Jigsaw Thailand เป็นความตั้งใจของเจเจ ที่อยากทำงานเพลงที่ถนัด และอยากเป็นตัวกลางที่ไม่ใช่ค่ายเพลงเป็นเวทีสำหรับคนมีฝัน โดยที่ ครูอู๋ และ เจเจ (จุลจักร อำนรรฆมณี) เป็นสื่อกลางสำคัญที่เชื่อมต่อศิลปินรุ่นใหม่ที่รักดนตรีและเป็นอิสระ ไม่มีค่าย มารวมตัวกันพร้อมผลักดันให้ศิลปินได้มีพื้นที่ปล่อยของอย่างเต็มที่สู่กลุ่มผู้ฟังใหม่ ๆ ได้เจอผู้สนับสนุนมืออาชีพ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับศิลปินและเติบโตกันต่อไปตามแนวทางของตัวเอง"ซึ่ง Jigsaw Thailand ภายใต้การบริหารของ เจเจ จุลจักร อำนรรฆมณี ในฐานะ CEO /Co-founder และยังมีผลงานทั้งเบื้องหลังในฐานะ choreographer,ArtDirector,Visualizer ผู้กำกับ MV ให้กับศิลปินอาทิหนึ่งETC ,GENA DESOUSA และงานเบื้องหน้าในฐานะศิลปิน JULAJUCK กับซิงเกิ้ลแรก OUT OF TOUCH เมื่อปี 2022 จนมาถึงโปรเจ็คล่าสุดกับฟรีคอนเสิร์ต "Jigsaw Play Ground "เจเจ เล่าว่า "เป้าหมายของ Jigsaw Thailand คือไม่ใช่ค่ายเพลง ไม่ไช่แค่เพียงเวทีให้กับศิลปินที่มีฝัน แต่"Jigsaw" เป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อศิลปินรุ่นใหม่เข้ากับโอกาสใหม่ ๆ ในวงการดนตรีอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้าง "collective Platform" การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันศิลปินให้สามารถปล่อยของออกมาได้อย่างเต็มที่ พร้อมเชื่อมโยงกับโปรดักชั่นคุณภาพ เพื่อให้ผลงานของพวกเขาถูกนำเสนอไปยังผู้ฟังใหม่ ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสเสียงดนตรีแบบนี้มาก่อน ด้วยแนวคิดที่เน้นการนำจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละศิลปินมาต่อยอดและรวมเข้าด้วยกัน เหมือนชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ที่แตกต่าง แต่เมื่อมารวมกันกลับสมบูรณ์แบบเป้าหมายสูงสุดของ Jigsaw คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการนำศิลปินจากหลากหลายแนวทางที่ดูเหมือนจะไม่น่าจะไปด้วยกันได้มาเชื่อมโยงและผสมผสานจนกลายเป็นเสียงดนตรีและผลงานศิลปะที่สดใหม่และน่าจับตามองที่สุดในยุคนี้ เป็นที่มาให้ Jigsaw Thailand ได้เริ่มประเดิมปล่อยของของศิลปินกับโปรเจ็คฟรีคอนเสิร์ต "Jigsaw Play Ground" ภายใต้คอนเซ็ป project artist startup เพื่อตอกย้ำการให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่มีเวทีในการเริ่มต้นเพื่อเติบโตต่อไปในสายอาชีพตามแนวทางดนตรีที่เค้าถนัด มุ่งหวังให้เป็น Independent together ที่มีความหมายว่า "เป็นตัวของตัวเองไปด้วยกัน"