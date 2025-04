“beabadoobee“ เตรียมชวนแฟนๆ ชาวไทยไปหูเคลือบเพชรอีกครั้งกับ beabadoobee Asia Tour 2025 กรุงเทพฯ 6 ส.ค. สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์

หลังจากประสบความสำเร็จจากอัลบั้ม “This Is How Tomorrow Moves” (ดิส อิส ฮาว ทูมอโร มูฟส์) ที่ครองชาร์ตอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร รวมทั้งขึ้นแท่นเป็นแขกรับเชิญพิเศษ (Supporting Act) ให้กับศิลปินโกลบอลไอคอนอย่าง “Taylor Swift” (เทย์เลอร์ สวิฟต์) และ “Olivia Rodrigo” (โอลิเวีย ร็อดริโก) ในปี 2566 - 2568สาว bea พร้อมแล้วกับทัวร์ครั้งใหม่ โดยBeabadoobeeAsia Tour 2025 จะเปิดการแสดงใน 4 เมือง ได้แก่ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ ไทเป มะนิลา ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ แฟนชาวไทยเตรียมไปฟินกับเพลงฮิตอย่าง “Real Man”, “the perfect pair”, “Glue Song”, “Take A Bite”, “Beaches” รวมถึงเพลงโปรดตลอดกาลอย่าง “Coffee”, “Care”, “Dance with Me” และอีกมากมายบัตรชมการแสดง beabadoobee Asia Tour 2025 รอบการแสดงกรุงเทพฯ จะเปิดจำหน่ายรอบพรีเซลส์แฟนคลับในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 22.00 น. พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในไทย รับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ priceless.com/musicสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 12.00. ถึง 22.00 น. ทาง livenationtero.co.th เริ่มจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 30 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง thaiticketmajor.comราคาบัตร : 2,800 / 2,200 บาท (บัตรยืนทั้งหมด)