ไลน์อัป 2 เปิดแล้ว “อลิเซีย คีย์ส” นำทีมศิลปิน “ชานยอล-เจฟ” เสริมทัพขึ้นเวที SUMMER SONIC BANGKOK 2025

ล่าสุดไม่รอช้าปล่อยไลน์อัปที่ 2 ออกมาให้ได้กรี๊ดกันอีกแล้ว นำทีมโดย ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันผู้คว้ารางวัล GRAMMY® มากถึง 17 รางวัล อย่าง(อลิเซีย คีย์ส) เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล อย่าง If I Ain’t Got You, Empire State of Mind, No One, My Boo, You Don't Know My Name, Girl on Fire, Fallin’ เป็นต้นฝั่งเอเชียไม่น้อยหน้าได้แร็ปเปอร์หนุ่มเกาหลีขวัญใจชาวไทยหนึ่งในสมาชิก “EXO” วง K-Pop ที่โด่งดังและทรงอิทธิพลตลอดกาล ด้วยเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง “Growl”, “Overdose”, “CALL ME BABY”, “Monster”, “Ko KoBop”, “Tempo”, และ “Love Shot” พร้อมกับบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของวงการ K-POP อย่างจากค่าย JYP Entertainment ที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อต้นปีนี้ สาว ๆ หลายคนก็โดน 7 หนุ่มตกเข้าด้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย 7 หนุ่ม Kyehoon, Amaru, Donghwa, Juwang, Minje, Keiju และ Donghyeon เตรียมมาโปรยเสน่ห์กับท่าเต้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้แดนซ์กันสะเทือนฮอลล์กับเพลงในมินิอัลบั้ม “Flip it, Kick it!” นอกจากนี้ยังเอาใจแฟนเพลงวงการ Vocaloid และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นมากความสามารถ(คิคุโอะ) ที่เป็นที่รู้จักจากผลงานเพลงแนว Vocaloid อันโดดเด่นไม่เหมือนใคร และเพลงฮิตที่คนไทยชื่นชอบ อย่าง I'm sorry I'm sorry ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากแฟนเพลง จนนำไปคัฟเวอร์นับไม่ถ้วนจากทั่วโลกส่วนฟากศิลปินไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจผู้ที่โซฮอตสุดๆ ในเวลานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทย ที่จะขึ้นเวที “SUMMER SONIC BANGKOK 2025”ในปีนี้ ด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ น้ำเสียง รวมไปถึงความสามารถรอบด้าน ทำให้ ชื่อ JEFF SATUR ขึ้นแท่นศิลปินแถวหน้าของประเทศไทยได้อย่างทันที ด้วยผลงานเพลงที่กวาดยอดวิวอย่างถล่มทลาย อาทิ ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง, ซ่อน(ไม่)หา เป็นต้น งานนี้เหล่าด้อม Saturdayss ทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาให้กำลังใจ “เจฟ” กันได้เลยสามารถซื้อบัตร Pre-Sale ในราคาพิเศษกันได้ในวันที่ 3 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบัตร GA 1 DAY PASS ราคา 3,800 บาท / GA 2 DAY PASS ราคา 7,000 บาท / VIP 1 DAY PASS ราคา 8,000 บาท และ VIP 2 DAY PASS ราคา 13,000 บาท ทาง https://www.ticketmelon.com/summersonicbkk/ssbkk25 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ทุกช่องทางโซเชียล“Summer Sonic Bangkok”#Summersonic #Summersonicbangkok#Summersonicbkk #Summersonicbkk2025