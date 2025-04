อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ฉลองครบรอบสุดอลังการ กับคอนเสิร์ต Melody by the Sea ท่ามกลางบรรยากาศรีสอร์ทริมทะเลสุดหรู

อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ (Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas) รีสอร์ทหรูบนเกาะยาวใหญ่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีอย่างยิ่งใหญ่ กับคอนเสิร์ตริมทะเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Melody by the Sea พร้อมความบันเทิงมากมาย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักร้อง นักแสดง และเหล่าเซเลบริตี้คนดัง ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนระดับเวิลด์คลาสกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 ที่ผ่านมาหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักเดินทางทั่วโลก จนติดโผ “It List” ของนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Travel + Leisure, Best Resorts in Thailand นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐฯ Condé Nast ตั้งแต่ปีแรก และล่าสุดได้รับเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็น 1 ใน 100 สถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ปี 2025 (The World’s Greatest Places of 2025) โดยโรงแรมอนันตราแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทยนี้ นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวพักผ่อนเหนือระดับ ด้วยทำเลอันโดดเด่นของตัวรีสอร์ทที่หันสู่ชายหาดส่วนตัวที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ห้องพักแบบสวีท พูลวิลล่า และเพนท์เฮาส์สุดหรู ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับวันพักผ่อนสำหรับทั้งคู่รัก กลุ่มเพื่อน ผู้รักสุขภาพ และครอบครัว ที่นี่ยังมีคิดส์คลับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สปาและเวลเนสเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม และกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลให้แขกผู้เข้าพักได้เลือกเพลิดเพลินอีกมากมายในโอกาสครบรอบปีของการเปิดให้บริการ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟริมทะเลภายใต้ธีม “Melody by the Sea” โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลมาลีนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (Thai Solar Energy PLC.) พร้อม ดร. ธนกร วังบุญคงชนะ, แฟรงค์ มุลเลอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์นาฬิกาหรู Franck Müller, ดิลิป ราชากาเรีย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), นฤมล จิวังกูร (กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซิตี้แบงก์ประเทศไทย), กรกนก ยงสกุล ทายาทสาวเจ้าของธุรกิจมารีน่าภูเก็ตโบ๊ทลากูน (Phuket Boat Lagoon Marina), เจนนิส ยังพิชิต, เจษฎา โสภณพนิช, ศันสนีย์ แพรอาภรณ์ และเหล่าดารา นักร้อง เซเลบริตี้คนดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์, ชาญเดช สัจจาไชยนนท์, แมทธิว ดีน, สงกรานต์ เตชะณรงค์, ณภศศิ สุรวรรณ, มรกต แสงทวีป, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ภิพัชรา แก้วจินดา, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, พิชญ์นาฏ สาขากร, อัครวัชร คงสิริกาญจน์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ตาม จำนงค์อาษา, พิตต้า ณ พัทลุง และ ดร.วาสนา อินทะแสงตลอดค่ำคืนที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุข แขกผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มชั้นเลิศที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยทีมเชฟของรีสอร์ท พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียงสุดอลังการ โดยมีไฮไลต์เป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับตำนาน นำโดย บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ และบอย พีซเมคเกอร์ ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนอย่างน่าประทับใจด้วยการแสดงพลุสุดตระการตา ส่องประกายแต่งแต้มทั่วท้องฟ้าและฉากหลังวิวอ่าวพังงาอันงดงาม นอกจากงานเฉลิมฉลองสุดอลังการ แขกผู้เข้าร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรูท่ามกลางธรรมชาติและทิวทัศน์อันงดงามของท้องทะเลอันดามัน และกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การขับรถวินเทจและไซด์คาร์สำรวจเกาะ ผ่อนคลายกับสปาทรีตเมนต์ หรือทำสมาธิด้วยเสียงบำบัดจักระใต้แสงดาว“การได้เฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้บนหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน” ศรคม กิจประสาน, กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรญา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เจ้าของอนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ กล่าว “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ผสานความหรูหราของรีสอร์ทและการบริการที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ งานฉลองครบรอบนี้จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเส้นทางของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการขอบคุณแขกผู้เข้าพัก ทีมงาน และชุมชนที่อยู่เคียงข้างเรามาตั้งแต่วันแรกอีกด้วยด้วย”งานครบรอบปี Melody by the Sea ยังเปิดโอกาสให้ อนันตรา เกาะยาวใหญ่ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปบริจาคให้กับศูนย์รังสีรักษาแห่งแรกของภูมิภาค ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการรักษาที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยต่อไป