Tatler เปิดลิสต์ ‘Tatler Best Thailand’ คัดสรรที่สุดของร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมทั่วประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - Tatler Thailand ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia แพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมีเดียชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียเผยรายชื่อร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่ดีที่สุดของประเทศไทยประจำปี 2025 ที่งานประกาศรางวัล Tatler Best Thailand ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากโรงแรม Park Hyatt Bangkok และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand) ในฐานะพันธมิตรหลักTatler รวบรวมรายชื่อร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมชั้นนำของไทย แบ่งเป็น 4 หมวดรางวัล ได้แก่:●Tatler Recommended: ร้านอาหารแนะนำโดย Tatler จำนวน 80 แห่ง●Tatler Best 20 Restaurants: สุดยอด 20 ร้านอาหารที่ดีที่สุด●Tatler Best 20 Bars: สุดยอด 20 บาร์ที่ดีที่สุด●Tatler Best in Class: รางวัลสำหรับร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในแต่ละด้านสำหรับหมวดร้านอาหาร ผู้ได้รับรางวัลโดดเด่นด้วยองค์ประกอบที่ครบครัน ทั้งบรรยากาศและการออกแบบที่สร้างความประทับใจ คุณภาพและรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยม รายการเครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน เมนูที่หลากหลายและสอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืน รวมถึงการบริการระดับมืออาชีพที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดในหมวดโรงแรม ผู้ได้รับรางวัลถูกคัดเลือกจากปัจจัยสำคัญ เช่น การบริการที่ใส่ใจในรายละเอียด การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ความยั่งยืน ตลอดจนคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์นักเดินทางผู้มีรสนิยมระบบคัดเลือกที่โปร่งใส โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงTatler Best มีความโดดเด่นและแตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ด้วยการคัดเลือกและนำเสนอภาพรวมของแวดวงอาหารและการบริการที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชีย ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการคัดเลือกโดย Tatler คอมมูนิตี้ รวมถึงนักเดินทางระดับโลก นักชิมอาหารระดับแถวหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มจากทั่วเอเชีย ที่มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่านักเดินทางผู้เปี่ยมรสนิยมในภูมิภาคเปิดโอกาสสู่รางวัล ‘Tatler Best Asia’รางวัล Tatler Best Thailand ยังเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Tatler Best Asia ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นในทุกประเทศภายใต้เครือข่ายของ Tatler Asia ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเลเซีย โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานระดับสากลในการคัดสรรสุดยอดประสบการณ์การกิน ดื่ม และพักผ่อนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ รายชื่อผู้ที่อยู่ใน Tatler Best Thailand ประจำปี 2025 จะได้รับโอกาสเข้าชิงรางวัล Tatler Best Asia ในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมที่สุดของที่สุดจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียความสำเร็จของ Tatler Best Thailand ในปีนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรผู้สนับสนุนอีกมากมาย อาทิ Bacchus Global, Evian, Encore Asia, HEH Phuket, Independent Wine & Spirit (Thailand), Jagota (Thailand), KHAAN, Mouton Cadet, Patt Bangkok, Penfolds, Tamarind Restaurant Phuket, TWG Tea Thailand และ Vanichwathana (Bangkok)รางวัล Tatler Recommendedสำหรับรางวัล Tatler Recommended คือการรับรองคุณภาพโดย Tatler ที่มอบให้กับร้านอาหารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในไกด์ Tatler Best โดย Tatler Recommended จะมอบให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ Tatler และได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ บริการ และประสบการณ์อันโดดเด่น1.Acqua2.Apsara3.Bimbo Mediterranean Restaurant & Bar4.Biscotti5.Bisou6.Blackitch Artisan Kitchen7.Brasserie 98.Cannubi by Umberto Bombana9.Castello Di Bellagio10.Chef Man11.Chim by Siam Wisdom12.Clara13.Den Kushi Flori Bangkok14.Eat Me Restaurant15.El Willy16.Elements, Inspired by Ciel Bleu17.Enoteca18.Fei Ya19.Gaggan20.Gluttony by the Sin21.Guilty22.Haoma Bangkok23.Hashiri24.Hei Yin25.Hybrid Restaurant & Wine Bar26.Igniv Bangkok27.Jharokha by Indus28.Jim Thompson, A Thai Restaurant29.Jittang Permaculture Restaurant & Cafe30.Juksunchae31.K by Vicki Cheng32.Kaen33.Keller Bangkok34.Kinu by Takagi35.L'Arôme By The Sea36.La Bottega Bangkok37.Le Du38.Le Du Kaan39.L'éléphant40.Lenzi Tuscan Kitchen41.Maison Dunand42.Mia43.Mok44.Mott 32 Bangkok45.Ms.Jigger46.Ms. Maria & Mr. Singh47.Nila48.Nobu Bangkok49.North50.Ojo51.Ōre52.Patt53.Penthouse Bar + Grill54.Phra Nakhon55.Pru56.Rangoon Tea House Bangkok57.Resonance58.Restaurant Stage59.Ricci Italian Restaurant and Crudo Bar60.Royd61.Saam62.Sampaonava63.Samrub Samrub Thai64.Santiaga65.Som's Table66.Sushi Ichizu67.Sushi Saryu68.Table X69.Terra Italian Restaurant70.Terrior71.That Fat Kid Buddy72.The Allium Bangkok73.The White House74.Tina's75.Villa Frantzén76.Wana Yook77.Wolf 98478.Wolfgang's Steakhouse by Wolfgang Zwiener79.Yu Ting Yuan80.Zuma Bangkokรางวัล Tatler Best 20รางวัล Tatler Best 20 นั้นจะมอบให้เฉพาะร้านอาหาร (Tatler Best 20 Restaurants) และบาร์ (Tatler Best 20 Bars) ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการปรุง และบรรยากาศ ซึ่งสะท้อนถึงระดับมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นทุกปีสำหรับรางวัล Tatler Best 20 Restaurants ประกอบไปด้วย1.Baan Tepa Culinary Space2.Blue by Alain Ducasse3.Cadence by Dan Bark4.Chef's Table by lebua5.Coda Bangkok6.Cote by Mauro Colagreco7.Cross8.Gaa9.Gaggan at Louis Vuitton10.Heh11.Hom12.Inddee13.Khaan14.Mezzaluna by lebua15.Nusara16.Potong17.R-HAAN18.Sorn19.Sra Bua by Kiin Kiin20.Sühringสำหรับรางวัล Tatler Best 20 Bars ประกอบไปด้วย1.Aqua Bar2.Bamboo Bar3.Bar Not Found4.Bar Us5.BKK Social Club6.Blessing Shophouse7.Dry Wave Cocktail Studio8.Eat Me Restaurant9.Find The Photo Booth10.Firefly Bar11.F*nkytown12.Garnish13.Lennon's14.Lloyd's Club15.Mahaniyom Cocktail Bar16.Messenger Service17.Nuss Bar18.Opium19.Shhh.20.Vesper Cocktail Barรางวัล Tatler Best in Classสำหรับรางวัล Tatler Best in Class ซึ่งยกย่องร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่โดดเด่นที่สุดในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ ประสบการณ์โดยรวม หรือแนวทางการสร้างสรรค์เฉพาะตัวในแต่ละหมวดหมู่ โดยรางวัลแบ่งออกเป็นหลายสาขา เช่น Hotel of the Year, Best New Restaurant, และ Best New Bar รวมถึงหมวดพิเศษอื่น ๆ อย่าง Best Design และ Best Innovation เพื่อสะท้อนมิติที่หลากหลายของความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการระดับไฮเอนด์ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand) ในฐานะพันธมิตรหลัก ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานและการมอบรางวัล Tatler Best in Class จำนวน 3 สาขา ได้แก่ รางวัล Best Rising Star, Best Design, และ Best Innovation สำหรับร้านอาหารที่โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับรางวัล Tatler Best in Class ในกลุ่มร้านอาหารประกอบไปด้วย1.Best Design – Le Du Kaan2.Best Service – Chef's Table by lebua3.Rising Star – Chef Big - Arttasit Pattanasatienkul, Patt Bangkok4.Best Sommelier – Nuch-Nutawan Jumpanak, Anantara Siam Bangkok Hotel, Anantara Riverside Bangkok Resort, Avani+ Riverside Bangkok Hotel5.Best Pastry Chef – Dej Kewkacha, KYO Bar6.Best Innovation – Gaggan at Louis Vuitton7.Best New Restaurant – Terra Italian Restaurantสำหรับรางวัล Tatler Best in Class ในกลุ่มบาร์ประกอบไปด้วย1.Best Design – APT 1012.Best Service – Penthouse Bar + Grill3.Rising Star – Ken Chinawat Guntawong (Firefly Bar)4.Best Innovation – Bar Us5.Best New Bar – Dry Wave Cocktail Studioสำหรับรางวัล Tatler Best in Class ในกลุ่มโรงแรมประกอบไปด้วย1.Best Boutique Hotel – The Siam Hotel2.Best City Hotel – Sindhorn Kempinski3.Best Design – Keemala4.Best Heritage Hotel – Mandarin Oriental Bangkok5.Best Original Concept – Four Seasons Tented Camp Golden Triangle6.Best New Hotel – Dusit Thani Bangkok7.Best Resort – Amanpuri8.Best Wellness Retreat – Chiva-Som Hua Hin9.Best Destination Hotel – Anantara Layan Phuket Resort10.Best Service – Capella Bangkok11.Hotel of the Year – Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya Riverสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดที่ลิงค์ด้านล่างนี้:Tatler Best Thailand:https://www.tatlerasia.com/collection/best-thailand-th?sort=featured-asc&page=1Tatler Best Bars: https://www.tatlerasia.com/list/best-bars-thailand-th?filter_2%5B%5D=2025&page=1Tatler Best Restaurants: https://www.tatlerasia.com/list/best-restaurants-thailand-th?filter_3%5B%5D=2025&page=1Tatler Best Hotels: https://www.tatlerasia.com/list/best-hotels-thailand-th?filter_4%5B%5D=2025&page=1Tatler Best Thailand Guidebookรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะถูกรวบรวมใน Tatler Best Thailand Guidebook คู่มือที่รวบรวมรายชื่อร้านอาหาร บาร์ และโรงแรม พร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งถือเป็นไกด์บุ๊กที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวและลิ้มรสประสบการณ์หรูหราที่ดีที่สุดในประเทศไทย สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา 450 บาท ผ่าน LINE Shopping ที่ https://tinyurl.com/ejupmkry หรือหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ