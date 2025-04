แฟนเพื่อชีวิตปลื้ม! “แอ๊ด คาราบาว” ชื่นชม "ไววิทย์" และ "ไททศมิตร" มาถูกทาง ผมตายตาหลับแล้ว

เริ่มต้นจากวงไททศมิตร ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ที่จัดจ้านทั้งดนตรีและการแสดงสด โดยทางแอ๊ด ได้เอ่ยปากชื่นชมผ่านรายการ "The Next Special" ว่า"อยากฝากถึงน้อง ๆ ไททศมิตร สิ่งที่พวกเธอทำเนี่ย มันมาถูกทางแล้วสหาย แต่ก็ต้องรักษาคุณภาพ แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อย ๆ นะครับ อย่าหยุดคิด ทำไปเรื่อย ๆ อย่าหยุดแต่งเพลง"เท่านั้นยังไม่พอ แอ๊ด คาราบาว ยังได้เข้าไปคอมเมนต์มิวสิควิดีโอเพลง "มีชีวิตเพื่อคนอื่น" ของวงไววิทย์ ที่มีเจสซี่ ลูกชายเทียรี่ เป็นมือกีตาร์ ว่า"รอคอยมานาน ผมตายตาหลับแล้ว"ทั้ง 2 คอมเมนต์ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของเหล่าแฟนเพลงและศิลปินเพื่อชีวิตโดยแท้จริง ซึ่งคาดว่าความประทับใจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ณใครยังไม่มีบัตรรีบเลยกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม “ มา 4 จ่าย 3 “ ด่วนเลย‼️🔴 ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และร้าน 7- Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป#ไททศมิตร#คาราบาว#ไววิทย์#พงษ์เทพกระโดนชำนาญ#TheJourneyOfLife#ตามรอยตำนาน#JKLShowbiz