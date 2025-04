“Billkin & PP Krit” ร่อนการ์ด เสิร์ฟคอนเสิร์ต “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” ชวนแฟนๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน เตรียมกดบัตร 1 พ.ค. นี้

ต่อยอดความสำเร็จกับปรากฏการณ์ความสนุกที่โกยกระแสความนิยมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับภาพยนตร์คอมเมดี้ชวนป่วนแห่งปี “ซองแดงแต่งผี” ล่าสุดพร้อมส่งโปรเจกต์สุดว้าวสานต่อโมเมนต์ความฟินไปกับคอนเสิร์ต “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” กับการเนรมิตความสนุกในบรรยากาศธีมงานแต่ง ของ “เม่น” และ “ตี่ตี๋” ตัวละครที่แสดงโดย “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ที่พร้อมร่อนการ์ดเชิญแขกผู้มีเกียรติมาเป็นสักขีพยานไปดื่มด่ำความสนุกในค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกัน งานนี้แฟนๆ เตรียมตัดชุดรอไปพบกับเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะมาเติมเต็มพลังงานความสุขของคุณให้เต็มอิ่มไปกับโมเมนต์สุดประทับใจ พร้อมการันตีความฮ๊อบแบบเลเวลร้อย ท่ามกลางบรรยากาศแสง สี เสียงแบบจัดหนักจัดเต็ม ในวันที่ 13-14-15 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Exhibition Hall 1-2, ชั้น G) นอกจากนั้นแฟนๆ ยังสามารถอินทะลุจอได้แบบเรียลไทม์ ไปกับการรับชมแบบ Live Streaming ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุม ทั่วโลก งานนี้เตรียมวอร์มนิ้วกดซื้อบัตรกันได้เลย แล้วมาร่วมอยู่ในโมเมนต์วันสำคัญที่แสนพิเศษไปพร้อมกันสำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรที่นั่งได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:00 – 10:00 น. (GMT+7) เป็นต้นไป บัตรราคา 7,000 บาท / 6,500 บาท / 6,000 บาท / 5,500 บาท / 5,000 บาท / 4,500 บาท / 3,500 บาท / 3,000 บาท / 2,500 บาท โดยเปิดจำหน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ (รับชำระเงินสดและบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard เท่านั้น) และตั้งแต่เวลา 11:00 น. (GMT+7) เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายทุกช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ทั่วประเทศ และเว็บไซต์ ALL TICKET (www.allticket.com) และราคาบัตร Live Streaming 1,200 บาท/รอบการแสดง (E-Ticket สำหรับเข้าชม Live Streaming) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media : Billkin Entertainment และ PP Krit Entertainment#BKPPWeddingConcert#ซองแดงแต่งผี#TheRedEnvelope#BillkinEntertainment #PPKritEntertainment#GDH#Bbillkin #PPKritt