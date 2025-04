“เบลล่า-มิว” ชวนดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % Cocolove เปิดแคมเปญ Love yourself , Drink for your health

บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่นํ้าตาลภายใต้แบรนด์ Cocolove (โคโคเลิฟ) จัดแคมเปญ Love yourself , Drink for your health รณรงค์ชวนคนไทยดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % เพิ่มขึ้น “เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง” โดยมี แบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove “เบลล่า” ราณี แคมเปญ ร่วมเชิญชวนคนไทยสุขภาพแข็งแรงด้วยการดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % ซึ่งงานจัดขึ้นที่ ลานกิจกรรม หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชดำริทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ, ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร และ คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารและเจ้าของแบรนด์ “Cocolove (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% และ คุณรัชนี ตรีรานุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าบริโภคกลุ่มเครื่องดื่ม บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ พร้อมแบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove “เบลล่า”ราณี แคมเปญ และแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ “มิว”ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ นักร้อง-นักแสดงคนรุ่นใหม่ ร่วมกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ตัวแทนจากคนกลุ่มเจน ต่างๆ ทั้ง Baby Boomer, GenX. GenY, GenZ และ GenAlpha ที่มาร่วมเชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ ดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงภายในงาน แบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove “เบลล่า”ราณี แคมเปญ ยังได้จัดเซอร์ไพรส์โชว์เสียงร้องในเพลง “ข้ามเวลา” และ “มิว ศุภศิษฏ์” ร้องเพลง “Absense( ช่องว่างหัวใจ)” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ทั่วทั้งงานจากนั้นทั้งคู่ก็สาธิตการทำเมนูจากเครื่องดื่มนํ้ามะพร้าวแท้100% Cocolove ซึ่ง “เบลล่า”ปิ๊งไอเดียทำเมนูสุดฮิต “Cocolove Matcha Green tea ขยี้ใจ” ส่วน “มิว” มาสายหวานทำเมนู “Cocolove Honey Lemon ขยี้ใจ” ทำเอาให้แฟนๆ เฮกันลั่นกับชื่อเมนูของทั้งคู่ที่ขิงกันอยู่บนเวทีนอกจากนี้ “เบลล่า ราณี” และ “มิว ศุภศิษฏ์” ยังได้ร่วมกิจกรรม Lucky Fan ถ่ายรูป Exclusive ใกล้ชิด พร้อมแจกลายเซ็นให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย สร้างบรรยากาศความสนุกสนานในงานอย่างครึกครื้น ซึ่งมี “ป๊อบปี้” รัชพงศ์ อโนมกิติ รับหน้าที่พิธีกรคุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารและเจ้าของแบรนด์ “Cocolove (โคโคเลิฟ)” กล่าวว่า “Cocolove ทำแคมเปญพิเศษ Love yourself , Drink for your health เพื่อสุขภาพ อยากให้คนไทยและทั่วโลกได้ดื่มน้ำมะพร้าวคุณภาพดีๆ โดยมีคุณเบลล่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สื่อสารให้คนทั่วไปได้รับทราบว่า ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวมีมากมาย ซึ่งน้ำมะพร้าวของเราจะเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอล เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยแคมเปญนี้เราจะมีทั้งปี และเราจะมีกิจกรรมดีๆ ตามสโลแกน Love yourself , Drink for your health กับทางคุณเบลล่าและแบรนด์ของเราครับ”คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร กล่าวว่า “คุณเบลล่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เหมาะสมมาก มีความสามารถที่โดดเด่น สวย ดูแลสุขภาพ เหมาะกับแบรนด์เรา ตามสโลแกน รักสุขภาพ รักตัวเอง คุณเบลล่าสามารถเป็นตัวแทนสื่อความเป็นแบรนด์ของเราให้ถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะ”ทางด้าน “เบลล่า” ราณี แคมเปญ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove เผยว่า “เบลเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Cocolove มา 3 ปีแล้วค่ะ เชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการเติบโตของแบรนด์มาจนทุกวันนี้ น้ำมะพร้าวมีแร่ธาตุ มีวิตามินเยอะ ดื่มแล้วก็จะดีต่อสุขภาพ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องน้ำตาลกัน คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้ ถ้าใครนึกถึงน้ำมะพร้าวต้องนึกถึง Cocolove ค่ะ ตอนนี้หาซื้อได้ง่ายขึ้น มีทั้งแบบกล่องและแบบขวด ฝากน้ำมะพร้าวแท้โดยคนไทย Cocolove ด้วยนะคะ”พบกับผลิตภัณฑ์ Cocolove (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ Big C, Lotus's, Foodland, Villa Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart, Tops, Tops daily, Jiffy, Lawson108, 7-11 (เฉพาะสาขา), Booth, Icon Siam (Dear Tummy) และร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/Tiktok : Cocolove_thailand