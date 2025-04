“มัดหมี่ พิมดาว” เลิกแฟนนายแบบรุ่นน้องแล้ว! หันกลับมาเห็นคุณค่าและรักตัวเอง

เปิดตัวคบหาแฟนหนุ่มนายแบบรุ่นน้องช่วงปลายปี 65 และเดินหน้าอวดโมเมนต์หวานๆ ให้แฟนๆ ได้เห็น แต่ล่าสุดวันนี้ประกาศโสดแล้วในอินสตาแกรม โดยโพสต์ข้อความว่า“Focused on self-love, Enjoy your single era. Always remember it doesn’t mean you are broken, it means you are free to live your best life. It’s okay to feel down or uncertain about the future, but be proud and know your worth ❤️🙏🏻” (โฟกัสที่การรักตัวเอง สนุกกับช่วงเวลาที่โสด จำเอาไว้ว่าการเป็นโสดไม่ได้หมายความว่าคุณมีข้อบกพร่อง แต่มันคือการที่คุณมีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง ถึงแม้บางครั้งจะรู้สึกเศร้าหรือไม่แน่ใจกับอนาคตก็ตาม แต่ขอให้คุณภูมิใจในตัวเองและรู้คุณค่าของตัวเองเสมอ)