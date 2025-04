กระแสตอบรับล้นหลาม "BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP UP" แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่สยามพารากอน

"BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP UP" แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดให้บริการแล้ว ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน2568 – 13 พฤษภาคม 2568 งานนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจาก “ONEDOOR” เหล่าแฟนคลับของกลุ่มศิลปิน “BOYNEXTDOOR” วงบอยแบนด์จากค่าย KOZ Entertainment หนึ่งในเครือ HYBE LABELS ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกBOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP UP เตรียมต้อนรับ และมอบความน่ารักให้กับแฟนๆ อยู่ที่ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน มาร่วมสัมผัสเรื่องราวสุดน่ารักของ BBNEXDO (ปึเน็กโด) คาแรคเตอร์ดีไซน์ จาก 6 หนุ่ม ที่มาปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้าน BOYNEXTDOOR หมู่บ้านเล็กๆ ให้ทุกคนที่มาเยือน ได้ค้นพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านนี้ภายใน Pop-up Store ได้จำลองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของ BOYNEXTDOOR เด็กหนุ่มข้างบ้าน ทั้ง 6 คนที่ขนความน่ารักมามอบให้กับเหล่า “ONEDOOR” ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นห้ามพลาดกับสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จำหน่ายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น และพบกับสินค้าและของสะสมสุดพิเศษที่ออกแบบโดย 6 หนุ่ม BOYNEXTDOORผ่านคาแรคเตอร์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน• CATBBI แมวส้ม ซูเปอร์สตาร์ที่สามารถสร้างการแสดงได้ทุกที่และทุกเวลา ออกแบบโดย ซองโฮ• DALRING นาคน้อย ที่ชอบเก็บหอยในที่ที่มีผู้คน ออกแบบโดย รีอู• MYNGMYNG หมาป่า ผู้พิทักษ์ และพร้อมทำงานด้วยดวงตาที่สดใส ออกแบบโดย แจฮยอน• HAN TATPUNG แมวดำ ที่มาพร้อมกับกรงเล็บแหลมคมและทรงสเน่ห์ ออกแบบโดย แทซาน• 312 (Sum Han E) เอเลี่ยน แสนน่ารักที่มักพกสุนัขไว้บนศีรษะ ออกแบบโดย อีฮัน• WOONBABY มนุษย์หิมะ ที่รักฤดูร้อนและธรรมชาติอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งไม่มีวันละลายออกแบบโดย อุนฮัก“BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP UP "เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 เมษายน 2568 – 13 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 ของศูนย์การค้าสยามพารากอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon #BOYNEXTDOOR #보이넥스트도어 #BND #BBNEXDO #쁘넥도 #BBNEXDO_INBKK #SiamParagon